Après le match d’ouverture, peu d’observateurs imaginaient que la Suisse irait loin dans cette Coupe du monde. Face à une équipe qatarienne limitée, les Suisses ont concédé l’égalisation (1-1) dans le temps additionnel, sur un csc de Miro Muheim, défenseur du Hambourg SV. Le capitaine Granit Xhaka a ensuite vivement critiqué ses coéquipiers, déclenchant un vif débat. Le tabloïd Blick, citant « plusieurs sources », a rapporté que certains joueurs se sentaient « déstabilisés ou mal à l’aise au sein du camp » en raison de l’attitude de leur capitaine, évoquant « trop de négativité » et un « environnement toxique ».

S’en est suivie une victoire 4-1 contre la Bosnie-Herzégovine, lors de laquelle Xhaka a lui aussi marqué – et, dans sa célébration, a mimé une bouche qui parle avec ses mains. « Peut-être que j’ai aussi un peu besoin de ça, de ces provocations, de ces opinions venant de l’extérieur », a déclaré par la suite le joueur de 33 ans, qui évolue à l’AFC Sunderland, tout en réclamant davantage de respect pour l’ensemble de sa carrière : « Après 148 matchs sous ces couleurs, pour ce pays, on peut peut-être aussi être fier, de temps en temps, d’avoir un tel joueur dans ses rangs. »

La charge émotionnelle qui habite désormais Xhaka s’est de nouveau exprimée après le succès aux tirs au but contre la Colombie : alors que ses coéquipiers exultaient en un groupe compact, il s’est effondré seul au sol, en larmes. « Souvent, il paraît froid de l’extérieur », a commenté l’entraîneur Murat Yakin. « Mais aujourd’hui, il a aussi révélé sa sensibilité. »

Il a d’ailleurs failli être le grand coupable : à la 115^e minute, une perte de balle fatale a offert une occasion en or à la Colombie, qui n’a toutefois pas su la concrétiser. Lors de la séance de tirs au but, Xhaka a ensuite marqué, avec un peu de chance. Tout comme l’ancien joueur d’Augsbourg Ruben Vargas, Zeki Amdouni et Cédric Itten, qui, à l’instar de Xhaka, traverse lui aussi une période tumultueuse. Il y a quelques semaines à peine, ce joueur de 29 ans avait été relégué en 3e division avec le Fortuna Düsseldorf dans des circonstances des plus dramatiques. Lors de la défaite 0-3 à Fürth, qui a entraîné la relégation directe malgré un départ favorable, Itten – auteur de 15 buts et pilier du Fortuna – était suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Aujourd’hui, il se distingue soudainement sur la plus grande scène du football mondial. La saison prochaine, Itten portera les couleurs du Werder Brême.