Le joker de Kompany a frappé tard dans le match, tandis que la performance de Neuer a frôlé la perfection. Voici les notes et les évaluations individuelles du FC Bayern Munich pour le match retour contre le Real Madrid

L'entraîneur Vincent Kompany a reconduit le même onze de départ qu'à Madrid. Après seulement 35 secondes, le gardien du Bayern Manuel Neuer, d'une passe mal ajustée, offrait à Arda Güler l'ouverture du score. À la 6e minute, Aleksandar Pavlovic égalisait, avant que Güler ne double la mise d'un coup franc direct, redonnant l'avantage au Real (29e).

Harry Kane a égalisé pour le Bayern juste avant la mi-temps (38e), mais Kylian Mbappé a immédiatement redonné l’avantage au Real (42e). Après la pause, le jeu s’est légèrement calmé, jusqu’à ce que la fin de rencontre redevienne électrique : à la 86^e, Eduardo Camavinga a reçu un carton jaune-rouge, à la 89^e, Luis Diaz a inscrit l’égalisation décisive, avant que Michael Olise ne fixe le score à 4-3 dans le temps additionnel.

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