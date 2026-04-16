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FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Nino Duit

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Le joker de Kompany a frappé tard dans le match, tandis que la performance de Neuer a frôlé la perfection. Voici les notes et les évaluations individuelles du FC Bayern Munich pour le match retour contre le Real Madrid

Ligue des Champions
FEATURES
Player ratings
Bayern Munich
Bayern Munich vs Real Madrid
Real Madrid
M. Neuer
L. Diaz
D. Upamecano
H. Kane
M. Olise
J. Kimmich
J. Musiala
A. Pavlovic
J. Tah
J. Stanisic
S. Gnabry
A. Davies
V. Kompany
K. Laimer

Le FC Bayern a éliminé le Real Madrid et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions. Après une victoire 2-1 lors du match aller, les Munichois se sont imposés 4-3 lors d'un match retour mouvementé. Voici les notes individuelles des joueurs du FCB.

L'entraîneur Vincent Kompany a reconduit le même onze de départ qu'à Madrid. Après seulement 35 secondes, le gardien du Bayern Manuel Neuer, d'une passe mal ajustée, offrait à Arda Güler l'ouverture du score. À la 6e minute, Aleksandar Pavlovic égalisait, avant que Güler ne double la mise d'un coup franc direct, redonnant l'avantage au Real (29e). 

Harry Kane a égalisé pour le Bayern juste avant la mi-temps (38e), mais Kylian Mbappé a immédiatement redonné l’avantage au Real (42e). Après la pause, le jeu s’est légèrement calmé, jusqu’à ce que la fin de rencontre redevienne électrique : à la 86^e, Eduardo Camavinga a reçu un carton jaune-rouge, à la 89^e, Luis Diaz a inscrit l’égalisation décisive, avant que Michael Olise ne fixe le score à 4-3 dans le temps additionnel.

Cliquez ici pour lire la feuille de match.

  • FC Bayern - Real Madrid : les notes des joueurs. Manuel Neuer

    Même à 40 ans, Neuer continue d’évoluer sur la fine ligne qui sépare le génie de la folie. Après son gala madrilène, il a offert le premier but à Arda Güler d’une passe hasardeuse. Il n’a pas non plus brillé sur le coup franc direct du même Güler, son jeu de jambes trop lent l’empêchant de repousser le ballon de la main gauche. Mais, à la 55^e minute, il a sauvé les siens d’un réflexe remarquable face à Mbappé. Note : 5.

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  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Josip Stanisic

    À la 37^e minute, Stanisic a vu sa frappe puissante repoussée par le gardien du Real, Andriy Lunin. Juste avant le 2-3, il a protesté en vain — et sans doute à juste titre — après un tacle illicite d'Antonio Rüdiger. Il est rentré aux vestiaires à la mi-temps avec un carton jaune à son actif. Note : 3.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid : la note de Dayot Upamecano

    Après une prestation hésitante à Madrid, Dayot Upamecano a livré un match retour de haut niveau, malgré une erreur coûteuse. À la 21e minute, il a brillamment contré Vini Jr., puis a servi Kane (2-2) d’un superbe dribble suivi d’une passe décisive. Il a toutefois commis une erreur sur le troisième but en laissant filer Mbappé. Nonobstant, il a rapidement retrouvé son niveau et même créé deux occasions de tête en attaque. Note : 2.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Jonathan Tah

    Moins en vue qu’Upamecano, il a néanmoins été globalement solide. Avant le 2-3, Tah a laissé Vini Jr., passeur décisif, lui échapper. Il a parfois souffert face à Mbappé, mais s’est battu avec abnégation. Note : 3.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Konrad Laimer

    Malgré le risque d’une suspension pour accumulation de cartons jaunes, le défenseur autrichien s’est littéralement jeté dans les duels dès le coup d’envoi. À la 16e minute, il a récolté les premiers applaudissements du public pour son engagement ; à la 20e, il a empêché Mbappé, lancé vers le but, de tirer dans la surface ; avant, à la 28e, de commettre une faute un peu trop rugueuse selon l’arbitre Vincic sur Brahim Diaz, provoquant le coup franc qui a mené au 1-2. Une décision arbitrale particulièrement sévère. Après la sortie de Stanisic à la mi-temps, il a glissé sur le côté droit. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Joshua Kimmich

    Dominant dans l’entrejeu, Kimmich a multiplié les touches de balle et délivré de nombreuses passes décisives. Il a préparé l’égalisation de Pavlovic d’une corner précis devant le but et, à la 37^e minute, a manqué de peu le cadre d’une frappe dangereuse. Note : 2.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP

    FC Bayern - Real Madrid : les notes d’Aleksandar Pavlovic

    Physiquement solide et très actif aux côtés de Kimmich, il a égalisé d’une tête à bout portant. Un peu désorienté sur le 2-3. Note : 2.

  • FC Bayern - Real Madrid : les notes, par Michael Olise

    Bien qu’il ait multiplié les débordements depuis le côté droit vers l’axe pour chercher le tir, Olise est resté largement en deçà de son potentiel pendant une bonne partie de la rencontre. Il a toutefois conclu la rencontre en beauté en inscrivant un but splendide dans le temps additionnel. Note : 3.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Serge Gnabry

    En raison de problèmes au genou, Gnabry a manqué la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli ; comme prévu, il était de retour dans l’effectif du Real, mais il est resté discret et n’a pas vraiment apporté de valeur ajoutée au jeu munichois. Note : 4.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern - Real Madrid : les notes des joueurs, par Luis Diaz

    Grâce à son but égalisateur inscrit en fin de match, Diaz est devenu le héros munichois. Véritable poison sur l’aile gauche, il s’est engagé dans de nombreux duels. En récupérant un ballon aérien, il a obtenu le corner qui a mené au 1-1, avant d’exhorter les supporters par des gestes vifs. Après la pause, il a manqué deux occasions en or (46e et 62e). Note : 2.

  • FC Bayern - Real Madrid : la note de Harry Kane

    Avec sang-froid, Kane a marqué le but égalisateur (2-2) en tirant dans le coin inférieur droit. Il a toutefois provoqué la troisième ouverture du Real par une perte de balle rare. Note : 2,5.

  • FC Bayern - Real Madrid : notes des joueurs remplaçants

    Alphonso Davies : Entré à la mi-temps en remplacement de Stanisic, il a immédiatement créé une occasion franche pour Diaz. Note : 3. 

    Jamal Musiala : Le joker de luxe a fait la différence. Entré à la 61^e minute à la place de Gnabry, il a immédiatement délivré une passe décisive à Diaz, puis a participé au 3-3 d’une talonnade astucieuse. Note : 2.

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