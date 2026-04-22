Le jeune talent du FC Twente, déjà dans le viseur du FC Barcelone et du Bayern Munich

Nijstad a été intégré à l’équipe première de Twente dès l’âge de dix-sept ans et a saisi sa grande chance lorsque le capitaine Robin Pröpper a dû quitter ses partenaires après une blessure à la tête, dès la huitième minute du derby face à Heracles en octobre 2025. L’occasion était idéale pour ses débuts, car, en raison de l’organisation inhabituelle des deux clubs, il avait en réalité déjà évolué dans les centres de formation des deux formations.

Mais le jeune homme, déjà acquis à la cause du club de Twente, a livré une performance remarquée lors de la victoire 2-1, au point d’être désigné homme du match par les supporters.

« Une journée magnifique », a-t-il déclaré après la rencontre. « On travaille très longtemps pour en arriver là. Je joue depuis huit ans dans ce centre de formation et on rêve de jouer ici. Que cela se soit produit dès les premières minutes aujourd’hui, c’est vraiment génial. C’était un moment fantastique, mais j’étais très nerveux. Au fur et à mesure que le match avançait, je me suis senti de plus en plus à l’aise. »

« J’ai grandi avec le FC Twente depuis mon plus jeune âge, donc pour moi, c’était sympa de pouvoir entrer en jeu aujourd’hui en tant que remplaçant. Le derby est différent des autres matchs, mais on l’aborde simplement comme un match normal. Pour moi, ce n’est pas aussi pesant que pour certains. »