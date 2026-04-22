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Rian Rosendaal

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Le jeune talent du FC Twente, déjà dans le viseur du FC Barcelone et du Bayern Munich

NXGN
R. Nijstad
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Qu’il s’agisse de Ruud Krol, double finaliste de la Coupe du monde, de l’attaquant Ronald Koeman, de l’icône du football total Ruud Gullit ou du multiple vainqueur Virgil van Dijk, les Pays-Bas possèdent une longue tradition de formation de défenseurs ayant marqué l’histoire du football. Un nouveau talent émerge aujourd’hui, déjà convoité par les grands clubs : Ruud Nijstad, jeune défenseur vedette du FC Twente.

Nijstad est encore en pleine première saison chez les professionnels, mais il lui a suffi de quelques mois au FC Twente pour se forger une réputation et attirer l’attention des plus grands clubs européens.

Le FC Barcelone, le Bayern Munich et Chelsea figurent parmi les formations qui le courtisent déjà. Depuis ses débuts en équipe première en octobre dernier, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs défenseurs des Tukkers et vise désormais le plus haut niveau.

Voici ce que vous devez savoir sur l’un des plus grands espoirs du football néerlandais.

  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    Le coup d’envoi

    Nijstad est né le 17 janvier 2008 à Almelo. Après ses premiers pas au club amateur DETO, il intègre, à onze ans, l’académie conjointe de Twente et d’Heracles Almelo. Vers ses seize ans, ses performances attirent l’AC Milan et la Juventus ; il se rend même dans le nord de l’Italie pour rencontrer des émissaires des deux cadors. 

    Il opte finalement pour Twente, club dont il est supporter et qui croit fermement en son potentiel. Au sein de l’Eredivisie, il gravit rapidement les échelons : intégré au groupe des moins de 19 ans à seize ans, puis promu chez les moins de 21 ans en début de saison, il fait ses débuts en équipe première sans tarder.

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  • Ruud NijstadGetty

    Une avancée majeure

    Nijstad a été intégré à l’équipe première de Twente dès l’âge de dix-sept ans et a saisi sa grande chance lorsque le capitaine Robin Pröpper a dû quitter ses partenaires après une blessure à la tête, dès la huitième minute du derby face à Heracles en octobre 2025. L’occasion était idéale pour ses débuts, car, en raison de l’organisation inhabituelle des deux clubs, il avait en réalité déjà évolué dans les centres de formation des deux formations. 

    Mais le jeune homme, déjà acquis à la cause du club de Twente, a livré une performance remarquée lors de la victoire 2-1, au point d’être désigné homme du match par les supporters.

    « Une journée magnifique », a-t-il déclaré après la rencontre. « On travaille très longtemps pour en arriver là. Je joue depuis huit ans dans ce centre de formation et on rêve de jouer ici. Que cela se soit produit dès les premières minutes aujourd’hui, c’est vraiment génial. C’était un moment fantastique, mais j’étais très nerveux. Au fur et à mesure que le match avançait, je me suis senti de plus en plus à l’aise. »

    « J’ai grandi avec le FC Twente depuis mon plus jeune âge, donc pour moi, c’était sympa de pouvoir entrer en jeu aujourd’hui en tant que remplaçant. Le derby est différent des autres matchs, mais on l’aborde simplement comme un match normal. Pour moi, ce n’est pas aussi pesant que pour certains. »

  • Ruud NijstadGetty

    Et maintenant ?

    Nijstad a si bien géré la pression du derby qu’il a conservé sa place de titulaire, même après le retour à la forme de Pröpper. Dès sa troisième sortie, il a délivré sa première passe décisive, lors de la défaite 3-2 contre l’Ajax.

    Il a ensuite consolidé sa place au point d’évincer Pröpper du onze de départ, suscitant l’agacement du capitaine. En charnière centrale aux côtés de Stav Lemkin, il forme un duo fiable et entretient une entente productive avec le latéral gauche Mats Rots.

    Sa performance la plus aboutie reste sans doute le succès 2-1 sur la pelouse de l’Ajax en avril, avant qu’il ne marque, dès la semaine suivante, son premier but professionnel d’une tête sur corner lors d’une victoire 2-1 contre le FC Volendam. Déjà récompensé sur la scène internationale, il a fait ses débuts avec les Pays-Bas U19 en mars.

  • Ruud NijstadGetty

    Points forts

    Nijstad se distingue par un contrôle de balle remarquable. Sa portée de passe impressionnante, sa capacité à lancer des ballons en profondeur et la confiance qu’il affiche avec le ballon illustrent son sens aigu du jeu. Archétype du défenseur moderne, il peut jouer comme arrière gauche inversé et aime monter au milieu de terrain pour soutenir l’attaque.

    Interrogé sur son style de jeu, il analyse : « Je suis à l’aise balle au pied, solide sur le plan physique, avec une bonne vision du jeu et une passe précise. » Sa taille (1,90 m) constitue un atout supplémentaire, d’autant qu’il n’a pas encore terminé sa croissance.

  • Ruud Nijstad Getty

    Actions à mettre en œuvre pour progresser

    Bien que cela puisse paraître surprenant au vu de son poste et de sa taille (1,90 m), Nijstad a reconnu : « Je peux encore progresser dans les duels défensifs dans la surface de réparation, et c’est aussi le cas avec mon pied droit. » Lors de la rencontre face à l’Ajax, il a d’ailleurs constaté qu’il avait encore beaucoup à apprendre, éprouvant des difficultés dans les duels aériens contre Wout Weghorst.

  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    Le nouveau Frank de Boer ?

    Nijstad est souvent comparé au légendaire défenseur néerlandais Frank de Boer, lui aussi un défenseur central gaucher qui a fait ses débuts en Eredivisie à l’âge de dix-huit ans. Les deux joueurs sont réputés pour leur capacité à relancer le jeu depuis la défense et pour leur puissance physique.

    Nathan Aké, défenseur central gaucher reconverti en arrière gauche par Pep Guardiola à Manchester City, vient également à l’esprit lorsque l’on découvre Nijstad en action pour la première fois.

  • Ruud NijstadGetty

    L’avenir

    À quatre journées de la fin de l’Eredivisie, Nijstad se consacre à aider Twente à décrocher la deuxième place et une qualification pour la Ligue des champions, ou, à défaut, une place en Ligue Europa. Sous contrat jusqu’en 2027, le club peut le céder cet été pour un montant estimé à huit millions d’euros ou courir le risque de le perdre gratuitement l’an prochain.

    Dans une récente interview accordée à ESPN, il l’a exprimé sans détour : « Soit je prolonge mon contrat, soit je pars, je pense. J’ai déjà en tête ce que je vais faire, mais pour l’instant je suis joueur du FC Twente. Je sais faire abstraction de tout ça et laisser mes parents et mon entourage s’en occuper. Je me concentre sur le terrain. Je suis quelqu’un de sensé et je garde mon calme. Les choses vont vite, plus vite que prévu, mais je suis satisfait de mon temps de jeu et j’espère poursuivre ainsi. »

    L’entraîneur John van den Brom, convaincu de son potentiel, déclare : « Les bonnes choses vont vite. Ruud a énormément progressé. C’est un garçon formidable et un immense talent. Il a beaucoup de potentiel pour réussir. Pour moi, il fait partie du top 5 des joueurs les plus talentueux de ma carrière d’entraîneur. »