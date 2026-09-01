Barcelone a recruté l’ailier en provenance du club croate du NK Kustosija à l’été 2025, reproduisant une opération similaire à son transfert précédent de Mika Faye. Issu du centre de formation du Dinamo Zagreb, il a disputé 21 matches et inscrit un but avec les Juvenil A la saison dernière, ainsi qu’une apparition avec le Barca Atletic de Juliano Belletti. Sur la scène internationale, il a représenté la Croatie U19 lors du Championnat d’Europe cet été, trouvant le chemin des filets contre la Serbie.