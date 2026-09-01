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Le jeune talent du FC Barcelone prend la direction de l’Arabie saoudite alors que le Barça obtient une clause de transfert astucieuse pour le prodige croate
Le virage saoudien s’accélère
Le journaliste de Jijantes Juli Claramunt rapporte que le transfert de Chelfi vers l'équipe de Bruno Lage approche désormais de sa finalisation. Le jeune Croate avait auparavant du mal à obtenir des opportunités en équipe première, évoluant presque exclusivement au niveau de l'académie. Cet accord ouvre la voie à l'attaquant pour relever un nouveau défi en dehors de l'Espagne.
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Les Catalans protègent le contrôle futur
La clause de rachat garantit que la porte du Camp Nou restera ouverte si l’attaquant progresse de manière significative au Moyen-Orient. Barcelone considère ce mécanisme comme un filet de sécurité à long terme pour un actif précieux, sans entraver sa quête de temps de jeu régulier au plus haut niveau. Cet accord offre à l’adolescent la liberté de se développer tout en assumant davantage de responsabilités.
Un espoir croate passe à autre chose
Barcelone a recruté l’ailier en provenance du club croate du NK Kustosija à l’été 2025, reproduisant une opération similaire à son transfert précédent de Mika Faye. Issu du centre de formation du Dinamo Zagreb, il a disputé 21 matches et inscrit un but avec les Juvenil A la saison dernière, ainsi qu’une apparition avec le Barca Atletic de Juliano Belletti. Sur la scène internationale, il a représenté la Croatie U19 lors du Championnat d’Europe cet été, trouvant le chemin des filets contre la Serbie.
- ZUMA Press Wire
Lage façonne un effectif ambitieux
Al-Diriyah s’est renforcé de manière agressive lors du mercato, en recrutant Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina, et Darwin Nunez en prêt en provenance d’Al-Hilal. Sixième du classement de la SPL avec sept points pris lors de ses quatre premiers matches, l’équipe de Lage reçoit Al Qadsiah jeudi. L’arrivée de nouveaux renforts offensifs va immédiatement étoffer les options de l’équipe en attaque.
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