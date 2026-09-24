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Le jeune talent d’Arsenal Myles Lewis-Skelly désigne un joueur surprise de Tottenham comme son adversaire le plus coriace en Premier League
Un aveu surprenant
À l’approche de son 20e anniversaire, Lewis-Skelly affiche un palmarès impressionnant, avec notamment un titre de champion de Premier League et une place de titulaire en finale de la Ligue des champions. Fort de 81 apparitions chez les seniors et de six sélections avec l’Angleterre, l’adolescent s’est déjà frotté à certains des meilleurs talents du monde, aussi bien en défense qu’au milieu de terrain.
Compte tenu de son développement rapide au point de devenir un habitué sous les ordres d’Arteta, le produit de l’académie d’Arsenal aurait pu choisir parmi une multitude de joueurs de classe mondiale dans les secteurs offensifs et au milieu. Il a pourtant désigné Matheus Fernandes en raison de leurs duels lors du bref passage du milieu portugais à West Ham.
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Éloges appuyés pour Fernandes
Lors d’une récente apparition dans le podcast Men In Blazers, le prodige d’Arsenal a été invité à désigner l’adversaire le plus redoutable qu’il ait affronté dans l’élite. Il a rapidement pointé du doigt l’actuel joueur de Tottenham, en mettant particulièrement en avant ses performances dans l’est de Londres.
« Mateus Fernandes, quand il était à West Ham », a révélé Lewis-Skelly sans hésiter.
Le joueur de 19 ans a également pris le temps d’évoquer l’arrivée récente de l’international brésilien Bruno Guimaraes à l’Emirates Stadium. Voyant dans cette recrue phare une occasion inestimable de progresser, il a salué le pedigree de son nouveau coéquipier.
« Bruno apporte de l’énergie, de l’expérience, de l’intensité, a déclaré l’international anglais. Quand j’ai appris qu’il nous rejoignait, j’étais super content parce que c’est quelqu’un dont on peut apprendre et dont on peut tirer des enseignements. C’est encore un gagnant, c’est quelqu’un qui joue dans une position similaire à la tienne, donc tu peux toujours apprendre de lui. Être une éponge avec Bruno va avoir un vrai impact. »
Fernandes en difficulté à Tottenham
Si Lewis-Skelly l’apprécie clairement beaucoup, Fernandes a traversé une période mouvementée depuis son arrivée dans le football anglais en provenance du Sporting CP en 2024. Après avoir subi deux relégations consécutives avec Southampton puis West Ham, le milieu de terrain a bouclé cet été un transfert de 85 millions de livres sterling vers Tottenham.
Ses débuts sous les ordres de Roberto De Zerbi ont été compliqués. Lors d’une récente défaite 3-2 contre Aston Villa, Fernandes a été remplacé à la mi-temps par Mohammed Kudus après une prestation décevante. En défendant sa décision tactique, l’entraîneur de Tottenham a réclamé davantage de sa recrue onéreuse.
« J’ai une grande confiance en Mateus, mais je n’ai pas aimé sa performance aujourd’hui. Sinon, je n’aurais pas pu le changer, a expliqué De Zerbi. Il le sait. Mais c’est normal. Ce n’est pas une attaque contre Mateus, j’aime Mateus, ce n’est pas un problème. Mais je pense que pour Mateus, nous avons besoin de plus de la part de Mateus. Parce qu’il en est capable, même à ce poste. »
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Des batailles au milieu de terrain en perspective
À l’avenir, Lewis-Skelly devra faire face à une rude concurrence pour obtenir du temps de jeu à Arsenal après l’arrivée de Guimaraes. Malgré ses performances remarquées au poste d’arrière gauche lors de sa saison de révélation, le jeune joueur se voit dans l’axe et veut assimiler autant de connaissances que possible auprès de ses coéquipiers expérimentés afin de s’installer durablement au milieu de terrain.
Au final, sa polyvalence tactique reste un atout crucial pour l’équipe d’Arteta, en course pour le titre. Réaffirmant son état d’esprit altruiste, l’adolescent a conclu : « Je suis un milieu de terrain. Mais au bout du compte, tout dépend des besoins de l’équipe. Aucun joueur, aucun individu n’est plus grand que l’objectif collectif. Quoi qu’il faille faire pour aider l’équipe, je le ferai. »
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