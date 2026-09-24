Le jeune talent d’Arsenal Myles Lewis-Skelly désigne un joueur surprise de Tottenham comme son adversaire le plus coriace en Premier League

Lors d’une récente apparition dans le podcast Men In Blazers, le prodige d’Arsenal a été invité à désigner l’adversaire le plus redoutable qu’il ait affronté dans l’élite. Il a rapidement pointé du doigt l’actuel joueur de Tottenham, en mettant particulièrement en avant ses performances dans l’est de Londres.

« Mateus Fernandes, quand il était à West Ham », a révélé Lewis-Skelly sans hésiter.

Le joueur de 19 ans a également pris le temps d’évoquer l’arrivée récente de l’international brésilien Bruno Guimaraes à l’Emirates Stadium. Voyant dans cette recrue phare une occasion inestimable de progresser, il a salué le pedigree de son nouveau coéquipier.

« Bruno apporte de l’énergie, de l’expérience, de l’intensité, a déclaré l’international anglais. Quand j’ai appris qu’il nous rejoignait, j’étais super content parce que c’est quelqu’un dont on peut apprendre et dont on peut tirer des enseignements. C’est encore un gagnant, c’est quelqu’un qui joue dans une position similaire à la tienne, donc tu peux toujours apprendre de lui. Être une éponge avec Bruno va avoir un vrai impact. »



