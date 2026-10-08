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Le jeune talent d’Arsenal Max Dowman reçoit trois records du monde Guinness après être entré dans l’histoire avec l’équipe de Mikel Arteta
Des étapes historiques confirment l’ascension du prodige
Le produit de Hale End a reçu de prestigieuses distinctions mondiales après avoir réécrit les livres des records depuis son arrivée en équipe première d’Arsenal. Ayant déjà accepté des conditions professionnelles avant son 17e anniversaire, l’adolescent a consolidé son statut de plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des champions lors d’une victoire 3-0 sur le terrain du Slavia Prague en novembre 2025. Ce jalon européen s’ajoute à ses records nationaux, puisqu’il est à la fois le plus jeune buteur et le plus jeune champion de l’histoire de la Premier League.
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Une autorité du record salue un talent générationnel
Ces exploits historiques ont valu à cet attaquant polyvalent une place de choix parmi la célèbre « Class of '27 » de l'organisation. Rendant hommage à l'ascension sans précédent de l'adolescent, Tom Beckerlegge, rédacteur en chef de Guinness World Records Football Edition 2027, a déclaré : « Le plus jeune joueur de notre liste, Max résume parfaitement ce qu'est la Class of '27. Avoir déjà décroché trois titres de Guinness World Records avant même d'avoir 17 ans est extraordinaire, et son histoire illustre exactement pourquoi cette génération de joueurs est si passionnante. »
L’édition mondiale célèbre les futures stars
Beckerlegge a ajouté que l’émergence fulgurante de l’adolescent personnifie l’élan incessant du football moderne et l’arrivée d’une génération exceptionnelle : « Le football ne s’arrête jamais. Les records sont battus, de nouvelles stars émergent et chaque saison apporte de nouveaux moments de génie qui illuminent ce sport. Le Guinness World Records Football Edition 2027 célèbre tout cela, des plus grandes stars du football mondial aux jeunes joueurs dont l’histoire ne fait que commencer. »
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Les blessures offrent une opportunité à Dowman
Dowman est désormais en lice pour occuper un rôle plus important dans la ligne offensive d'Arteta après les blessures de Kai Havertz et de Christos Tzolis. Le choc de ce week-end contre Leeds United rappelle de bons souvenirs à l'adolescent, qui a fait ses débuts chez les seniors lors d'un large succès 5-0 contre ce même adversaire à l'Emirates Stadium en août 2025. Un doublé plein de sang-froid en Coupe de la Ligue le mois dernier renforce encore sa candidature, lui qui compte déjà 15 apparitions en compétition avec le club.
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