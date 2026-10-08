Dowman est désormais en lice pour occuper un rôle plus important dans la ligne offensive d'Arteta après les blessures de Kai Havertz et de Christos Tzolis. Le choc de ce week-end contre Leeds United rappelle de bons souvenirs à l'adolescent, qui a fait ses débuts chez les seniors lors d'un large succès 5-0 contre ce même adversaire à l'Emirates Stadium en août 2025. Un doublé plein de sang-froid en Coupe de la Ligue le mois dernier renforce encore sa candidature, lui qui compte déjà 15 apparitions en compétition avec le club.