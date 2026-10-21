Ngumoha a reçu une ovation debout lors de son remplacement à la 73e minute, après avoir offert l’égalisation à Araujo puis servi Mac Allister pour son deuxième but. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à délivrer une passe décisive en Ligue des champions.

Revenant sur son titre d’homme du match, Ngumoha a déclaré : « Je me suis vraiment amusé ce soir. Si l’équipe ne joue pas bien, je ne joue pas bien. C’était une grande soirée et je suis vraiment heureux. »

Au sujet de ce nouveau record du club, il a ajouté : « C’est un grand honneur. J’en suis très heureux. Cela me rend très fier. »