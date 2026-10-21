AFP
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Le jeune prodige Rio Ngumoha se dit « très fier » après une prestation record qui a permis à Liverpool de revenir après avoir été mené de deux buts face à Villarreal
Un jeune talent étincelant amorce une remontée mémorable
Liverpool s’est remis d’un début de match catastrophique à Anfield, le jeune ailier Ngumoha ayant inspiré une palpitante victoire 4-3 contre Villarreal. Des erreurs défensives en début de match ont permis à Georges Mikautadze et Sergi Cardona de donner aux visiteurs espagnols une surprenante avance de deux buts. Mais Alexis Mac Allister a inscrit un doublé, tandis que Ronald Araujo et Florian Wirtz ont également marqué pour achever la spectaculaire remontée des locaux.
- News Images
Un jeune attaquant revient sur sa distinction
Ngumoha a reçu une ovation debout lors de son remplacement à la 73e minute, après avoir offert l’égalisation à Araujo puis servi Mac Allister pour son deuxième but. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Liverpool à délivrer une passe décisive en Ligue des champions.
Revenant sur son titre d’homme du match, Ngumoha a déclaré : « Je me suis vraiment amusé ce soir. Si l’équipe ne joue pas bien, je ne joue pas bien. C’était une grande soirée et je suis vraiment heureux. »
Au sujet de ce nouveau record du club, il a ajouté : « C’est un grand honneur. J’en suis très heureux. Cela me rend très fier. »
Un entraîneur et un coéquipier saluent les performances d’un adolescent
À 18 ans et 52 jours, Ngumoha est devenu le troisième plus jeune joueur à délivrer plusieurs passes décisives lors d'un match de Ligue des champions, derrière Warren Zaire-Emery et Theo Walcott.
Au micro d'Amazon Prime, le milieu de Liverpool Mac Allister a salué le rôle décisif du jeune joueur dans la victoire : « Rio a été formidable ce soir, il a fait la différence. Il a été très important et je suis content pour lui. Son talent est évident, tout le monde le sait. Il a beaucoup travaillé sans ballon. »
L'entraîneur Andoni Iraola a partagé cet avis auprès d'Amazon Prime : « Je suis vraiment content de Rio. Il s'efforce de progresser sur tous les points que nous essayons de corriger. Il joue beaucoup plus à droite et s'est bien adapté. Il devient un joueur plus complet. Il n'a encore que 18 ans. »
- Getty Images Sport
Liverpool poursuit sur sa lancée, toujours sans faute en Europe
Cette victoire arrachée de haute lutte permet à Liverpool de conserver son sans-faute sur la scène européenne, avec trois victoires en trois matches lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Iraola exigera désormais davantage de concentration défensive de la part de son effectif, alors que le géant de Premier League aborde une série exigeante de rencontres nationales et européennes. De son côté, Villarreal devra rapidement se ressaisir après avoir montré des faiblesses défensives en fin de match, avant de reprendre son parcours en Liga.
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