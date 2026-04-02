Le jeune prodige Nicolò Tresoldi a l'embarras du choix entre trois grandes nations

Cet attaquant talentueux est né en Italie, où il a passé une partie de son enfance. À l'âge de 13 ans, Tresoldi a finalement déménagé à Hanovre, en Allemagne. Depuis 2022, il possède un passeport allemand, ce qui lui permet actuellement de disputer des matchs internationaux avec les équipes de jeunesde la Mannschaft. Outre ses passeports italien et allemand, il possède également un passeport argentin, car sa mère est originaire de ce pays.

Jusqu'à présent, Tresoldi a toujours joué pour les équipes de jeunes allemandes, chez les moins de 19 ans et actuellement chez les moins de 21 ans. Selon des informations du journal BILD, la fédération argentine de football aurait déjà pris contact avec le joueur et sa famille pour le convaincre. L'Argentine pourrait donc devancer l'Italie et l'Allemagne dans ce dossier.











