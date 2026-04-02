Nicolò Tresoldi doit prendre une décision importante quant au choix du pays sous les couleurs duquel il souhaite disputer ses matchs internationaux. L'attaquant de 21 ans réalise actuellement de belles performances au Club Bruges, ce qui lui vaut l'intérêt de plusieurs grandes nations.
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Le jeune prodige Nicolò Tresoldi a l'embarras du choix entre trois grandes nations
Cet attaquant talentueux est né en Italie, où il a passé une partie de son enfance. À l'âge de 13 ans, Tresoldi a finalement déménagé à Hanovre, en Allemagne. Depuis 2022, il possède un passeport allemand, ce qui lui permet actuellement de disputer des matchs internationaux avec les équipes de jeunesde la Mannschaft. Outre ses passeports italien et allemand, il possède également un passeport argentin, car sa mère est originaire de ce pays.
Jusqu'à présent, Tresoldi a toujours joué pour les équipes de jeunes allemandes, chez les moins de 19 ans et actuellement chez les moins de 21 ans. Selon des informations du journal BILD, la fédération argentine de football aurait déjà pris contact avec le joueur et sa famille pour le convaincre. L'Argentine pourrait donc devancer l'Italie et l'Allemagne dans ce dossier.
Le choix entre ces trois grandes nations ne sera pas facile. Tresoldi n'a pas encore pris de décision définitive, mais il a récemment fait savoir qu'il était intéressé par une carrière internationale avec l'Italie. Outre les nations qui s'intéressent aux services de l'attaquant, certains clubs le suivent également de très près. Tresoldi a déjà été associé à plusieurs reprises à l'AC Milan. Le grand club italien a déjà fait affaire à plusieurs reprises avec le Club de Bruges, notamment avec les récentes recrues Charles De Ketelaere et Ardon Jashari.
Tresoldi a déjà disputé 48 matches pour l'équipe belge cette saison. Il a inscrit dix-sept buts et délivré cinq passes décisives.