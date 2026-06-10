Le jeune prodige du Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, s’apprête à rejoindre le Bayer Leverkusen pour un montant de 9 millions d’euros, après avoir repoussé les approches de Liverpool et du RB Leipzig

Cette décision constitue un revers pour plusieurs grands clubs européens qui suivaient de près les progrès du jeune joueur. Les géants de la Premier League Liverpool et Manchester City, qui le suivaient de près, voient ainsi leurs espoirs s’envoler. Le jeune milieu de terrain a en effet privilégié sa progression en Allemagne en optant pour le projet sportif de Leverkusen, et il a même rejeté une offre du RB Leipzig avant de prendre sa décision finale.