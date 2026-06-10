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Le jeune prodige du Hertha Berlin, Kennet Eichhorn, s’apprête à rejoindre le Bayer Leverkusen pour un montant de 9 millions d’euros, après avoir repoussé les approches de Liverpool et du RB Leipzig
Leverkusen remporte la course pour Eichhorn
Leverkusen s'apprête à réaliser un coup de maître en recrutant le jeune prodige Eichhorn, après avoir décidé de déclencher sa clause libératoire de 9 millions d'euros, selon Fabrizio Romano. Âgé de 16 ans, le jeune joueur s'est rapidement imposé comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe grâce à ses performances exceptionnelles en 2. Bundesliga avec le Hertha Berlin ; il signera un contrat jusqu'en 2031 à la BayArena.
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Les grands clubs repartent bredouilles
Cette décision constitue un revers pour plusieurs grands clubs européens qui suivaient de près les progrès du jeune joueur. Les géants de la Premier League Liverpool et Manchester City, qui le suivaient de près, voient ainsi leurs espoirs s’envoler. Le jeune milieu de terrain a en effet privilégié sa progression en Allemagne en optant pour le projet sportif de Leverkusen, et il a même rejeté une offre du RB Leipzig avant de prendre sa décision finale.
Un coup de pouce financier pour le Hertha
Pour le Hertha Berlin, ce transfert de 9 millions d’euros représente un bol d’air financier appréciable alors que le club évolue toujours en 2. Bundesliga. Malgré les efforts déployés pour conserver son joueur vedette, l’indemnité et la volonté de l’intéressé de rejoindre l’élite ont rendu l’opération inévitable. L’accord comprendrait plusieurs bonus liés aux performances ainsi qu’une clause de revente potentielle, garantissant au club de la capitale un gain supplémentaire si Eichhorn venait à confirmer tout son potentiel à Leverkusen.
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Et maintenant ?
Le recrutement d'Eichhorn est un véritable coup de force de la part de Leverkusen, d'autant plus que le contrat signé est d'une durée exceptionnelle. En déclenchant sa clause libératoire, Leverkusen a réussi à s'adjuger un joueur de très haut niveau pour un montant relativement modeste au regard du marché actuel. Eichhorn devrait jouer un rôle clé au sein de son nouveau club lors de la saison 2026-2027, alors que celui-ci cherchera à rebondir après une sixième place décevante en Bundesliga.