Moore a expliqué son choix de rejoindre Cologne cet été, reconnaissant avoir délibérément cherché un défi loin de l’environnement familier du football anglais. Malgré plusieurs possibilités de rester en Premier League ou en Championship, l’adolescent a estimé qu’un départ à l’étranger était le meilleur moyen d’accélérer sa progression professionnelle. L’attaquant, récemment passé par les Rangers, grand club écossais, s’est déjà imposé dans le onze de départ en Allemagne et a disputé les trois derniers matches de championnat de Cologne.

Pour expliquer sa décision, Moore a souligné son envie de se mesurer à l’élite du football européen. « J’avais la possibilité de rester en Angleterre, et peut-être de rester là où je me sens un peu plus à l’aise. Mais au fil des discussions, il m’a fallu choisir une équipe, et je voulais sortir un peu de ma zone de confort pour me mettre à l’épreuve dans un grand championnat, l’un des cinq plus grands », a déclaré l’attaquant à BBC Radio 5.