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Le jeune prodige de Tottenham Mikey Moore révèle pourquoi il a refusé des offres de Premier League pour suivre les traces de Jude Bellingham en Allemagne
Sortir de sa zone de confort
Moore a expliqué son choix de rejoindre Cologne cet été, reconnaissant avoir délibérément cherché un défi loin de l’environnement familier du football anglais. Malgré plusieurs possibilités de rester en Premier League ou en Championship, l’adolescent a estimé qu’un départ à l’étranger était le meilleur moyen d’accélérer sa progression professionnelle. L’attaquant, récemment passé par les Rangers, grand club écossais, s’est déjà imposé dans le onze de départ en Allemagne et a disputé les trois derniers matches de championnat de Cologne.
Pour expliquer sa décision, Moore a souligné son envie de se mesurer à l’élite du football européen. « J’avais la possibilité de rester en Angleterre, et peut-être de rester là où je me sens un peu plus à l’aise. Mais au fil des discussions, il m’a fallu choisir une équipe, et je voulais sortir un peu de ma zone de confort pour me mettre à l’épreuve dans un grand championnat, l’un des cinq plus grands », a déclaré l’attaquant à BBC Radio 5.
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En suivant le modèle Bellingham
Le départ de Moore s’inscrit dans une tendance croissante : de jeunes talents anglais rejoignent l’Allemagne pour perfectionner leur jeu, sur les traces notamment de Jude Bellingham et de Jadon Sancho. Tous deux sont devenus des stars de classe mondiale lors de leurs passages respectifs au Borussia Dortmund, et Moore reconnaît que leurs réussites ont joué un rôle déterminant dans sa décision. Il voit en la Bundesliga un championnat qui fait réellement confiance aux jeunes et offre à un attaquant ambitieux le cadre idéal pour passer au football senior.
« Au fil des années, on a vu tellement de jeunes joueurs venir ici. Il y a évidemment de très, très bons exemples, avec des joueurs de classe mondiale comme Jude Bellingham et Sancho, qui ont très bien réussi », a confié Moore.
Impact immédiat et confiance du club
Depuis son arrivée en Allemagne, Moore n’a pas tardé à se faire remarquer : il a été titulaire lors des trois derniers matches de championnat de Cologne. L’adolescent a souligné que la confiance que lui a immédiatement accordée le staff technique avait largement facilité son intégration. Il s’est dit reconnaissant de cette confiance témoignée si tôt, qui lui permet de se concentrer sur son adaptation aux exigences tactiques et physiques du championnat.
Moore s’attendait à l’intensité du football allemand, mais le fait de la vivre sur le terrain l’a conforté dans son choix. « Quand nous en discutions, tout le monde disait penser que découvrir ce type de football serait une très bonne expérience pour moi. C’est vraiment intense. Il y a de très bonnes équipes dans ce championnat. Donc, oui, pour moi, le choix était évident », a ajouté le joueur prêté par Tottenham.
- AFP
Des retrouvailles avec une légende de Tottenham
Pour la suite de son prêt, Moore attend notamment avec impatience l’occasion d’affronter Harry Kane, ancienne figure emblématique de Tottenham. Cologne devant jouer contre le Bayern Munich le mois prochain, l’adolescent se réjouit à l’idée de partager le terrain avec son ancien mentor. Moore s’est souvenu de ses entraînements aux côtés du capitaine de l’Angleterre sous les ordres d’Antonio Conte, décrivant la qualité de finition de Kane comme quelque chose qu’il n’avait jamais vu auparavant.
Au-delà de cette confrontation, Moore espère repartir de l’Allianz Arena avec un souvenir bien précis. « Je ferai de mon mieux pour récupérer son maillot », a-t-il confié.
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