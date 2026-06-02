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Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Traduit par

Le jeune prodige bosniaque nourrit l’ambition de porter un jour le maillot du Real Madrid

NXGN
Bosnie Hérzégovine
K. Alajbegovic
Coupe du monde
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Salzburg
Bundesliga
FEATURES

Kerim Alajbegovic, 18 ans, formé au Bayer Leverkusen, a connu une ascension fulgurante depuis son départ de la Bundesliga pour le championnat autrichien. L’été dernier, il a rejoint le Red Bull Salzbourg avant même d’avoir fait ses débuts en équipe première à la BayArena. Ses performances ont toutefois déjà convaincu son ancien club d’activer la clause de rachat inscrite dans son contrat.

Cette clause pourrait toutefois n’être qu’une étape supplémentaire dans une carrière prometteuse au plus haut niveau. Leverkusen songerait déjà à tirer profit de son potentiel, tant l’intérêt de plusieurs cadors européens est vif, tandis que le joueur avoue nourrir le rêve de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Voici ce qu’il faut retenir de la nouvelle étoile du football bosnien.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    Le coup d’envoi

    Bien qu’il soit un international en devenir pour la Bosnie-Herzégovine, Alajbegovic est en réalité né à Cologne, de parents bosniaques. Son père et agent, Semin, était lui aussi footballeur et a joué toute sa carrière dans les divisions inférieures allemandes.

    Kerim a commencé le football dès son plus jeune âge et a intégré en 2013 le centre de formation du club de sa ville natale, le 1. FC Cologne. Après huit ans de formation, il a été recruté par le rival local, Leverkusen, un transfert précoce déterminant pour sa carrière.

    Les recruteurs du club de la Rhein-Energie-Stadion avaient repéré son potentiel : dès la saison 2022/2023, à seulement quinze ans, il se distinguait déjà au sein de l’équipe U17. La saison suivante, Alajbegovic évoluait déjà avec les U19 de Leverkusen et compilait un total impressionnant de 28 buts et passes décisives dans cette catégorie, dont une série de quatorze réalisations en treize matchs lors de l’exercice 2024/25, attirant ainsi l’attention de Salzbourg.

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  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Percée décisive

    Malgré des performances prometteuses chez les jeunes, Aljabegovic n’a jamais été aligné en équipe première à Leverkusen. Pourtant, l’ancien entraîneur Xabi Alonso l’avait inscrit sur les feuilles de match de Bundesliga et de Ligue des champions lors de sa dernière saison.

    En conséquence, le jeune attaquant a tenté sa chance ailleurs et s’est engagé avec Salzbourg en juillet 2025 pour un montant de deux millions d’euros seulement. Ce club, qui appartient au groupe Red Bull tout comme le RB Leipzig, a donc recruté l’international espoir quelques mois seulement après la signature de son premier contrat professionnel à Leverkusen.

    À seulement dix-sept ans, il a immédiatement fait regretter à son ancien club de l’avoir laissé partir : il a ouvert son compteur buts dès ses débuts en Coupe d’Autriche, avant d’inscrire un nouveau goal et de délivrer une passe décisive lors de sa première sortie en Bundesliga autrichienne contre le Grazer AK. Son but, d’une grande classe, l’a vu se positionner à l’entrée de la surface avant de lobber le gardien d’une frappe puissante et plongeante.

  • Et maintenant ?

    Ce fut le point de départ d’une saison charnière pour Alajbegovic dans son nouveau cadre. L’adolescent enchaînait les performances de haut niveau, au point que Leverkusen, fait rare, décida de le racheter seulement huit mois après son départ. Pourtant, il avait tout juste prolongé son contrat avec Salzbourg pour quatre ans, en septembre, peu après ses dix-huit ans.

    L’ailier s’est rapidement imposé comme titulaire chez les Roten Bullen, compilant dix-sept buts et passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, dont une superbe réalisation en Ligue Europa contre le FC Bâle.

    Internationalement, il a rapidement été appelé en équipe nationale bosnienne après avoir représenté son pays chez les jeunes, peut-être pour refroidir les avances allemandes.

    Il sera également de la partie lors de la Coupe du monde, ayant joué un rôle clé en qualifications. Il a offert la passe décisive au légendaire Dzeko pour l’égalisation cruciale en demi-finale des barrages contre le Pays de Galles, avant de faire preuve d’un sang-froid remarquable en transformant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but, puis de répéter cet exploit lors de la victoire retentissante face à l’Italie en finale.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    Points forts

    Le profil officiel d’Alajbegovic sur le site du club de Salzbourg résume son potentiel en des termes légèrement exagérés : « Ce talent fougueux impressionne par sa créativité, sa vitesse, sa technique exceptionnellement raffinée et sa volonté de tout donner pour l’équipe. »

    Sur le terrain, ses performances confirment ces éloges : Alajbegovic est un ailier qui fonce tête baissée vers les défenseurs. Il réunit la technique et la vitesse caractéristiques des joueurs de couloir de haut niveau, mais possède aussi une qualité qui le distingue vraiment.

    Alajbegovic est ambidextre : il peut donc couper vers l’intérieur depuis la gauche, déclencher un tir puissant – sa spécialité – ou offrir une passe décisive à un coéquipier. Ses réalisations contre Graz et Bâle en témoignent. Cette polyvalence lui permet aussi d’évoluer sur les deux ailes ou même en numéro 10.

    Avec ses 1,85 m, il possède déjà une présence physique impressionnante, atout qu’il saura exploiter à mesure que sa carrière progressera.

    Mentale et confiance à revendre : dans une récente interview accordée à FACE TV, il assumait : « Quand je suis sur le terrain, je n’ai peur de personne ! J’ai beaucoup confiance en moi et je joue toujours de la même manière, que ce soit face à une équipe de niveau supérieur ou inférieur. »

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    Actions à mettre en œuvre pour progresser

    À 18 ans, Alajbegovic est encore un diamant brut. Il devra toutefois peaufiner ses centres, car, malgré des positions souvent idéales, son bilan de quatre passes décisives toutes compétitions confondues reste modeste.

    En raison de son jeune âge, il lui arrive parfois de se montrer trop impulsif et de s’effacer par moments durant la rencontre. Il devra aussi peaufiner son jeu défensif, surtout face à des adversaires de haut niveau.

    International bosnien, il a également écopé de quatre cartons jaunes lors de sa première saison en Autriche, signe qu’il doit encore gagner en discipline.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    Le nouveau Ousmane Dembélé ?

    Bien qu’il vénère Lionel Messi, le style d’Alajbegovic évoque davantage deux étoiles du Paris Saint-Germain : Ousmane Dembélé etKhvicha Kvaratskhelia.

    Il partage en effet les origines est-européennes, le style de dribble tête baissée et la silhouette de Kvaratskhelia, tout en affichant la grande taille et l’ambidextrie qui font la force de Dembélé.

    Son jeu de balle rappelle fortement celui de Dembélé : il coupe régulièrement vers l’intérieur pour frapper des deux pieds depuis l’extérieur de la surface de réparation. Il sait aussi se mouvoir dans les petits espaces et possède la vision du jeu indispensable pour créer des brèches et servir ses coéquipiers.

  • L’avenir s’annonce prometteur pour le club, qui continue de bâtir sur ses fondations solides afin d’atteindre de nouveaux sommets.

    Les performances d'Alajbegovic cette saison ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, des rumeurs faisant état de l'intérêt de Manchester United, Manchester City, Chelsea, l'Inter et la Roma. Son avenir à court terme est toutefois déjà fixé.

    Huit mois après l’avoir cédé à Salzbourg, avant même ses débuts en équipe première, Leverkusen a activé une clause de rachat de 8 millions d’euros, bien inférieure à sa valeur marchande actuelle de 22 millions. Le club allemand lui a immédiatement proposé un contrat de cinq ans.

    L’accord avait été officialisé dès mars : Simon Rolfes, le directeur sportif du club allemand, avait alors souligné que le jeune talent « n’avait pas seulement répondu aux attentes élevées à Salzbourg, mais les avait même dépassées en très peu de temps ».

    Le joueur s’est dit « prêt à franchir un palier ». Il connaît déjà le club et salue « un cador du top 16 continental qui vise toujours le haut de tableau en Bundesliga », ajoutant : « Beaucoup de jeunes y ont explosé ; je veux suivre cette voie. »

    Néanmoins, Leverkusen pourrait envisager de le céder dès son retour. Son père et agent a récemment confié àBILD que « de nombreux clubs s’intéressent » au joueur, ajoutant : « Nous avons délibérément choisi de nous engager avec le Bayer Leverkusen. Nos relations avec le club et la direction sont excellentes. »

    La BayArena ne constitue toutefois qu’une étape transitoire pour le jeune joueur. Interrogé par FACE TV sur ses ambitions, le jeune homme a affirmé : « Je ne suis pas encore une grande star, mais ça viendra. Je ferai tout pour le devenir. Mon rêve est de jouer au Real Madrid, mais le Barça me conviendrait aussi. »