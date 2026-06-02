Le jeune prodige bosniaque nourrit l’ambition de porter un jour le maillot du Real Madrid

Les performances d'Alajbegovic cette saison ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, des rumeurs faisant état de l'intérêt de Manchester United, Manchester City, Chelsea, l'Inter et la Roma. Son avenir à court terme est toutefois déjà fixé.
Huit mois après l’avoir cédé à Salzbourg, avant même ses débuts en équipe première, Leverkusen a activé une clause de rachat de 8 millions d’euros, bien inférieure à sa valeur marchande actuelle de 22 millions. Le club allemand lui a immédiatement proposé un contrat de cinq ans.
L’accord avait été officialisé dès mars : Simon Rolfes, le directeur sportif du club allemand, avait alors souligné que le jeune talent « n’avait pas seulement répondu aux attentes élevées à Salzbourg, mais les avait même dépassées en très peu de temps ».
Le joueur s’est dit « prêt à franchir un palier ». Il connaît déjà le club et salue « un cador du top 16 continental qui vise toujours le haut de tableau en Bundesliga », ajoutant : « Beaucoup de jeunes y ont explosé ; je veux suivre cette voie. »
Néanmoins, Leverkusen pourrait envisager de le céder dès son retour. Son père et agent a récemment confié àBILD que « de nombreux clubs s’intéressent » au joueur, ajoutant : « Nous avons délibérément choisi de nous engager avec le Bayer Leverkusen. Nos relations avec le club et la direction sont excellentes. »
La BayArena ne constitue toutefois qu’une étape transitoire pour le jeune joueur. Interrogé par FACE TV sur ses ambitions, le jeune homme a affirmé : « Je ne suis pas encore une grande star, mais ça viendra. Je ferai tout pour le devenir. Mon rêve est de jouer au Real Madrid, mais le Barça me conviendrait aussi. »