Le jeune prodige bosniaque nourrit l’ambition de porter un jour le maillot du Real Madrid

Kerim Alajbegovic, 18 ans, formé au Bayer Leverkusen, a connu une ascension fulgurante depuis son départ de la Bundesliga pour le championnat autrichien. L’été dernier, il a rejoint le Red Bull Salzbourg avant même d’avoir fait ses débuts en équipe première à la BayArena. Ses performances ont toutefois déjà convaincu son ancien club d’activer la clause de rachat inscrite dans son contrat.

Cette clause pourrait toutefois n’être qu’une étape supplémentaire dans une carrière prometteuse au plus haut niveau. Leverkusen songerait déjà à tirer profit de son potentiel, tant l’intérêt de plusieurs cadors européens est vif, tandis que le joueur avoue nourrir le rêve de porter un jour le maillot du Real Madrid.

Voici ce qu’il faut retenir de la nouvelle étoile du football bosnien.