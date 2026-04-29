Le jeune Néerlandais, fils d’un ancien professionnel, nourrit l’ambition de percer chez les Gunners

Cette saison, Agustien évolue avec l’équipe réserve d’Arsenal, la meilleure formation de jeunes du club. En UEFA Youth League, le milieu néerlandais a toutefois été rappelé à chaque rencontre avec l’équipe U19.

En Premier League 2, il a déjà pris part à seize rencontres de championnat avec les Gunners, et a fait trembler les filets à quatre reprises. Sur Instagram et TikTok, le milieu de terrain fait régulièrement sensation grâce à des vidéos où il exhibe une technique époustouflante. Son père était plus physique, mais Agustien est le genre de joueur qui attire les foules au stade.

Il s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel et, en novembre, il a confié à ESPN avoir réussi un « panna » sur l’international anglais Declan Rice, avant de recevoir en retour un coup de pied sur le tibia.

International U19 néerlandais, il forme avec Shane Kluivert (FC Barcelone) et Ayodele Thomas (RB Leipzig) un trio offensif 100 % européen.

Malheureusement, les Pays-Bas U19 ne se sont pas qualifiés pour l’Euro, privant ainsi l’équipe d’Adil Ramzi d’une défense de son titre continental. La sélection néerlandaise ne pourra donc pas non plus participer à la Coupe du monde U20 en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, les places européennes pour cette épreuve étant attribuées en fonction des performances lors de l’Euro estival.