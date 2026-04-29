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Le jeune Néerlandais, fils d’un ancien professionnel, nourrit l’ambition de percer chez les Gunners

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D. Agustien
K. Agustien

Dans sa rubrique VZ NXGN, Voetbalzone met en lumière les plus grands talents des Pays-Bas. Cette semaine, focus sur Demiane Agustien, milieu de terrain de 18 ans formé à Arsenal. Comme son père, il vise la Premier League.

Fils de Kemy Agustien, passé par Curaçao, les Jong Oranje, Willem II, AZ et Swansea City, le jeune milieu a officialisé son statut de Gunner l’été dernier en signant un contrat professionnel pluriannuel à l’Emirates Stadium.

  • Là où tout a commencé

    Kemy Agustien est né à Willemstad et a disputé onze matchs internationaux pour Curaçao, mais son fils Demiane (né en 2007) a vu le jour à Oss, dans le Brabant néerlandais. Il est toutefois parti à l’étranger dès l’âge d’un an, suivant la carrière de son père, alors engagé à Birmingham City.

    La famille regagne ensuite le Brabant, où l’on constate vite que le fils a hérité de l’amour du ballon de son père. Lui aussi possède les qualités footballistiques nécessaires, bien qu’il soit gaucher, contrairement à son père.

    Dès son plus jeune âge, il passait des heures à scruter les gestes de joueurs créatifs comme Paul Pogba et Neymar, comme il l’a confié l’an dernier sur le site d’Arsenal. Willem II a été le premier club professionnel à repérer son talent.

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  • La grande percée

    Fort de cette formation néerlandaise, Agustien retourne en Angleterre à quatorze ans pour intégrer Aston Villa, mais échoue à signer un contrat professionnel en raison de problèmes d’autorisation internationale.

    Il intègre ensuite le centre de formation de West Bromwich Albion, où il évolue jusqu’en 2023. Son nom commence alors à circuler dans les milieux footballistiques anglais, puisqu’il s’impose comme l’un des plus grands talents de Derby County entre 2023 et 2025.

    Les joueurs dont le père a évolué en Premier League se distinguent souvent par leur patronyme, mais Arsenal suivait déjà Agustien depuis des années. « J’ai eu de nombreuses discussions avec le club, au cours desquelles ils m’ont montré à quel point ils connaissaient mon jeu et comment ils pensaient pouvoir m’aider à progresser. »

    « L’expérience a été tout ce que j’espérais, les gars ont été formidables. Sur le terrain, nous sommes encore en train d’apprendre à connaître les déplacements de chacun, mais en dehors du terrain, nous avons déjà noué de solides amitiés », raconte Agustien sur le site web du club. À Arsenal, l’adolescent évolue aux côtés de Tommy Setford (20 ans), originaire de Haarlem, avec qui il est très ami.

  • La situation actuelle

    Cette saison, Agustien évolue avec l’équipe réserve d’Arsenal, la meilleure formation de jeunes du club. En UEFA Youth League, le milieu néerlandais a toutefois été rappelé à chaque rencontre avec l’équipe U19.

    En Premier League 2, il a déjà pris part à seize rencontres de championnat avec les Gunners, et a fait trembler les filets à quatre reprises. Sur Instagram et TikTok, le milieu de terrain fait régulièrement sensation grâce à des vidéos où il exhibe une technique époustouflante. Son père était plus physique, mais Agustien est le genre de joueur qui attire les foules au stade.

    Il s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel et, en novembre, il a confié à ESPN avoir réussi un « panna » sur l’international anglais Declan Rice, avant de recevoir en retour un coup de pied sur le tibia.

    International U19 néerlandais, il forme avec Shane Kluivert (FC Barcelone) et Ayodele Thomas (RB Leipzig) un trio offensif 100 % européen.

    Malheureusement, les Pays-Bas U19 ne se sont pas qualifiés pour l’Euro, privant ainsi l’équipe d’Adil Ramzi d’une défense de son titre continental. La sélection néerlandaise ne pourra donc pas non plus participer à la Coupe du monde U20 en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, les places européennes pour cette épreuve étant attribuées en fonction des performances lors de l’Euro estival.

  • Principaux atouts

    Si Kemy Agustien est avant tout un milieu défensif, Demiane s’exprime pleinement au poste de meneur de jeu. C’est à lui qu’il faut transmettre le ballon lorsque l’équipe a besoin d’un éclair de créativité.

    Sa technique de frappe lui permet de faire la différence : excellente passe en profondeur, menace sur les tirs lointains et atout précieux sur coups de pied arrêtés, un aspect de plus en plus décisif en Angleterre. 

  • Il reste des marges de progression.

    Sur le plan physique, Agustien possède encore une marge de progression. Pour percer en Angleterre, il devra d’ailleurs élever davantage son niveau d’intensité. Contrairement au championnat néerlandais des espoirs, plutôt modeste, la Premier League 2 est une compétition où les jeunes talents peuvent considérablement progresser.

    Le milieu de terrain préfère évoluer dans l’axe, une position plus exigeante que les corridors latéraux. C’est sans doute pourquoi plusieurs entraîneurs l’ont jusqu’ici aligné sur les ailes.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Le prochain à exploser les compteurs ? Jamal Musiala.

    D’un point de vue morphologique et gestuel, Agustien évoque parfois Jamal Musiala (Bayern Munich). Son dribble fluide et ses petits gestes vifs lui permettent de se libérer de la pression adverse.

    Musiala est droitier, tandis qu’Agustien se montre plus à l’aise du pied gauche. En restant plus proche d’Arsenal, on peut aussi le comparer à un jeune Martin Ødegaard, passé par le SC Heerenveen et Vitesse en Eredivisie. À cet égard, un prêt dans ce championnat pourrait constituer un choix judicieux pour sa progression.

  • Et maintenant, que va-t-il se passer ?

    Pour percer immédiatement à Arsenal, un jeune talent doit être d’un niveau quasi surhumain. Agustien, qui fêtera ses dix-neuf ans en juillet, pourrait profiter de la saison à venir pour gagner en expérience ailleurs.

    L’Eredivisie pourrait donc lui offrir ce tremplin, tout comme le Championship, championnat réputé pour révéler les jeunes talents. Ses anciens clubs, Derby County et West Bromwich Albion, pourraient d’ailleurs lui proposer une pige d’une saison. Doté d’un talent certain, il a les moyens de se forger un nom dans le football professionnel, à l’image de son père.

    S’il confirme son potentiel, il pourrait un jour devoir choisir entre Curaçao, l’Indonésie et les Pays-Bas, et les fédérations concernées ne manqueront pas de se manifester.