Cette saison, Agustien évolue avec l’équipe réserve d’Arsenal, la meilleure formation de jeunes du club. En UEFA Youth League, le milieu néerlandais a toutefois été systématiquement rétrogradé avec les moins de 19 ans.
En Premier League 2, il a déjà pris part à seize rencontres de championnat avec les Gunners, ponctuées de quatre réalisations. Sur Instagram et TikTok, le milieu de terrain fait régulièrement sensation grâce à des vidéos où il exhibe une technique époustouflante. Moins physique que son père, Agustien est pourtant le genre de joueur qui attire les foules.
Il s’entraîne d’ailleurs régulièrement avec le groupe professionnel d’Arsenal afin de peaufiner son bagage technique. En novembre, il confiait à ESPN avoir réussi un « panna » sur l’international anglais Declan Rice, avant de recevoir en retour un coup de pied au tibia.
International U19 néerlandais, il forme avec Shane Kluivert (FC Barcelone) et Ayodele Thomas (RB Leipzig) un trio offensif 100 % européen.
Malheureusement, les Pays-Bas U19 ne se sont pas qualifiés pour l’Euro, privant ainsi l’équipe d’Adil Ramzi de la possibilité de défendre son titre continental. La route vers la Coupe du monde U20, organisée conjointement en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, est donc coupée. Les places européennes pour cette épreuve seront attribuées en fonction des performances lors de l’Euro cet été.