Fort de cette formation néerlandaise, Agustien retourne en Angleterre à quatorze ans pour intégrer Aston Villa. Il ne signe toutefois pas chez les Villans en raison de difficultés liées à l’autorisation internationale.

Il intègre ensuite le centre de formation de West Bromwich Albion, où il évolue jusqu’en 2023. Son nom commence alors à circuler parmi les observateurs anglais, car il se distingue rapidement comme l’un des grands talents de Derby County entre 2023 et 2025.

Les joueurs dont le père a évolué en Premier League se distinguent souvent par leur patronyme, mais Arsenal suivait déjà Agustien depuis des années. « J’ai eu de nombreuses discussions avec le club, au cours desquelles ils m’ont montré à quel point ils connaissaient mon jeu et comment ils pensaient pouvoir m’aider à progresser. »

« L’expérience a été tout ce que j’espérais, les gars ont été formidables. Sur le terrain, nous sommes encore en train d’apprendre à connaître les déplacements de chacun, mais en dehors du terrain, nous avons déjà noué de solides amitiés », raconte Agustien sur le site web du club. À Arsenal, l’adolescent évolue aux côtés de Tommy Setford (20 ans), originaire de Haarlem, avec qui il est très ami.