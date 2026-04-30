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Le jeune Néerlandais, fils d’un ancien professionnel, nourrit l’ambition de percer à Arsenal

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D. Agustien
K. Agustien

Dans sa rubrique VZ NXGN, Voetbalzone met en lumière les plus grands talents des Pays-Bas. Cette semaine, focus sur Demiane Agustien, élément du centre de formation d’Arsenal. Ce milieu de terrain de 18 ans nourrit le même rêve que son père : jouer en Premier League.

Fils de Kemy Agustien, passé par Curaçao, les Jong Oranje, Willem II, AZ et Swansea City, le jeune milieu de terrain a officialisé son statut de Gunner l’été dernier en signant un contrat professionnel pluriannuel à l’Emirates Stadium.

  • Là où tout a commencé

    Kemy Agustien est né à Willemstad et a disputé onze matchs internationaux pour Curaçao, mais son fils Demiane (né en 2007) a vu le jour à Oss, dans le Brabant néerlandais. Il est toutefois parti à l’étranger dès l’âge d’un an, suivant la carrière de son père, alors engagé à Birmingham City.

    De retour dans le Brabant, il manifesta très tôt l’amour du ballon hérité de son père, tout en se distinguant par son pied gauche, contrairement à son aîné.

    Dès son plus jeune âge, il passait des heures à scruter les gestes de créateurs tels que Paul Pogba et Neymar, comme il l’a confié l’an dernier sur le site d’Arsenal. Willem II a été le premier club professionnel à repérer son talent.

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  • La grande percée

    Fort de cette formation néerlandaise, Agustien retourne en Angleterre à quatorze ans pour intégrer Aston Villa. Il ne signe toutefois pas chez les Villans en raison de difficultés liées à l’autorisation internationale.

    Il intègre ensuite le centre de formation de West Bromwich Albion, où il évolue jusqu’en 2023. Son nom commence alors à circuler parmi les observateurs anglais, car il se distingue rapidement comme l’un des grands talents de Derby County entre 2023 et 2025.

    Les joueurs dont le père a évolué en Premier League se distinguent souvent par leur patronyme, mais Arsenal suivait déjà Agustien depuis des années. « J’ai eu de nombreuses discussions avec le club, au cours desquelles ils m’ont montré à quel point ils connaissaient mon jeu et comment ils pensaient pouvoir m’aider à progresser. »

    « L’expérience a été tout ce que j’espérais, les gars ont été formidables. Sur le terrain, nous sommes encore en train d’apprendre à connaître les déplacements de chacun, mais en dehors du terrain, nous avons déjà noué de solides amitiés », raconte Agustien sur le site web du club. À Arsenal, l’adolescent évolue aux côtés de Tommy Setford (20 ans), originaire de Haarlem, avec qui il est très ami.

  • La situation actuelle

    Cette saison, Agustien évolue avec l’équipe réserve d’Arsenal, la meilleure formation de jeunes du club. En UEFA Youth League, le milieu néerlandais a toutefois été systématiquement rétrogradé avec les moins de 19 ans.

    En Premier League 2, il a déjà pris part à seize rencontres de championnat avec les Gunners, ponctuées de quatre réalisations. Sur Instagram et TikTok, le milieu de terrain fait régulièrement sensation grâce à des vidéos où il exhibe une technique époustouflante. Moins physique que son père, Agustien est pourtant le genre de joueur qui attire les foules.

    Il s’entraîne d’ailleurs régulièrement avec le groupe professionnel d’Arsenal afin de peaufiner son bagage technique. En novembre, il confiait à ESPN avoir réussi un « panna » sur l’international anglais Declan Rice, avant de recevoir en retour un coup de pied au tibia.

    International U19 néerlandais, il forme avec Shane Kluivert (FC Barcelone) et Ayodele Thomas (RB Leipzig) un trio offensif 100 % européen.

    Malheureusement, les Pays-Bas U19 ne se sont pas qualifiés pour l’Euro, privant ainsi l’équipe d’Adil Ramzi de la possibilité de défendre son titre continental. La route vers la Coupe du monde U20, organisée conjointement en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan, est donc coupée. Les places européennes pour cette épreuve seront attribuées en fonction des performances lors de l’Euro cet été.

  • Principaux atouts

    Si Kemy Agustien est avant tout un milieu défensif, Demiane s’exprime pleinement au poste de meneur de jeu. C’est à lui qu’il faut transmettre le ballon lorsque l’équipe a besoin d’un éclair de créativité.

    Sa technique de frappe lui permet de faire la différence : excellente passe en profondeur, menace sur les tirs lointains et atout précieux sur coups de pied arrêtés, un domaine qui gagne en importance en Angleterre. 

  • Il reste une marge de progression.

    Sur le plan physique, Agustien possède encore une marge de progression. Pour percer en Angleterre, il devra d’ailleurs élever davantage son niveau d’intensité. Contrairement au championnat néerlandais des espoirs, plutôt modeste, la Premier League 2 est une compétition où les jeunes talents peuvent considérablement progresser.

    Milieu axial de formation, il sait que jouer dans l’entrejeu est plus exigeant physiquement que sur les côtés ; cela pourrait expliquer pourquoi plusieurs entraîneurs l’ont jusqu’ici utilisé comme ailier.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Le prochain à exploser les compteurs ? Jamal Musiala.

    D’un point de vue morphologique et gestuel, Agustien évoque parfois Jamal Musiala (Bayern Munich). Son dribble fluide et sa capacité à se défaire de son vis-à-vis grâce à de petits gestes rapides rappellent le joueur allemand.

    Musiala est droitier, tandis qu’Agustien se montre plus à l’aise du pied gauche. En restant plus proche d’Arsenal, on peut aussi le comparer à un jeune Martin Ødegaard, passé par le SC Heerenveen et Vitesse aux Pays-Bas. Dans ce sens, un prêt en Eredivisie ne constituerait pas une mauvaise idée.

  • Et maintenant, que va-t-il se passer ?

    Pour percer immédiatement à Arsenal, un jeune talent doit être d’un niveau quasi surhumain. Agustien, qui fêtera ses dix-neuf ans en juillet, pourrait donc profiter de la saison à venir pour s’aguerrir ailleurs.

    L’Eredivisie pourrait donc lui offrir ce tremplin, tout comme le Championship, championnat réputé pour favoriser la progression des jeunes. Ses anciens clubs, Derby County et West Bromwich Albion, pourraient d’ailleurs être candidats à une formule de prêt d’une saison. Doté d’un talent brut comparable à celui de son père, Agustien possède les atouts nécessaires pour se forger un nom dans le football professionnel.

    S’il confirme son potentiel, il pourrait un jour devoir choisir entre Curaçao, l’Indonésie et les Pays-Bas, et les fédérations concernées ne manqueront pas de se manifester rapidement.