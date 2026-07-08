Le jeune joueur de Chelsea, Jesse Derry, s’apprête à être prêté de manière inattendue à un club de Ligue des champions, immédiatement après avoir signé un nouveau contrat

Selon BBC Sport, Derry s’apprête à rejoindre le Sporting Lisbon sous la forme d’un prêt sec d’une saison, sans option d’achat. Ce mouvement intervient après que Chelsea lui a offert un nouveau contrat en récompense de ses débuts réussis avec l’équipe première la saison passée.

L’attaquant anglais, courtisé par plusieurs grands clubs européens dont le Bayern Munich, a vu Chelsea agir rapidement pour sécuriser son avenir à long terme. Le club londonien estime qu’un passage au Portugal constitue l’étape idéale pour sa carrière, lui offrant l’opportunité de jouer régulièrement en équipe première après avoir impressionné le staff technique lors de ses premières apparitions.



