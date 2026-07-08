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Le jeune joueur de Chelsea, Jesse Derry, s’apprête à être prêté de manière inattendue à un club de Ligue des champions, immédiatement après avoir signé un nouveau contrat
Derry prolonge son contrat avec Chelsea avant un prêt au Sporting
Selon BBC Sport, Derry s’apprête à rejoindre le Sporting Lisbon sous la forme d’un prêt sec d’une saison, sans option d’achat. Ce mouvement intervient après que Chelsea lui a offert un nouveau contrat en récompense de ses débuts réussis avec l’équipe première la saison passée.
L’attaquant anglais, courtisé par plusieurs grands clubs européens dont le Bayern Munich, a vu Chelsea agir rapidement pour sécuriser son avenir à long terme. Le club londonien estime qu’un passage au Portugal constitue l’étape idéale pour sa carrière, lui offrant l’opportunité de jouer régulièrement en équipe première après avoir impressionné le staff technique lors de ses premières apparitions.
- Getty
Les renforts estivaux à Stamford Bridge contraignent Derry à un départ temporaire.
Alors que Derry s’apprête à rejoindre le Sporting CP, sous réserve d’une visite médicale, Chelsea finalise l’arrivée de Geovany Quenda en provenance du club portugais, pour un transfert estimé à 40 millions de livres sterling. Le jeune attaquant viendra renforcer un secteur offensif déjà bien pourvu à Stamford Bridge, où évoluent déjà Pedro Neto, Estevao Willian, Jamie Gittens et Alejandro Garnacho.
En conséquence, les Blues privilégient un prêt pour Derry afin de lui assurer un temps de jeu suffisant. Dans le même temps, le club a placé Garnacho sur le marché des transferts définitifs, excluant tout départ temporaire. Chelsea souhaite désormais alléger son effectif, et trouver un acquéreur pour Garnacho constitue une priorité dans le cadre de la refonte de ses options offensives.
Une ascension fulgurante dans les équipes de jeunes
Derry a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée au centre de formation de Chelsea en provenance de Crystal Palace l'été dernier. L'attaquant, qui a représenté l'Angleterre chez les moins de 17 ans, les moins de 18 ans et les moins de 19 ans, s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs espoirs. Il a disputé trois matchs avec Chelsea la saison dernière, décrochant sa première titularisation en Premier League contre Nottingham Forest.
Cette première a toutefois été écourtée juste avant la mi-temps en raison d’un choc à la tête. Derry s’est toutefois complètement remis de ce contretemps et a figuré parmi les remplaçants non utilisés lors du dernier match de la saison à Sunderland, démontrant ainsi qu’il reste fermement dans le viseur de l’équipe première pour la suite.
- AFP
Quelle suite pour Derry ?
Derry s’envolera prochainement vers le Portugal pour y passer la visite médicale et finaliser son prêt au Sporting. Une fois les dernières formalités administratives réglées, il intégrera son nouveau groupe et entamera la préparation d’une saison exigeante, marquée par la Ligue des champions. Un prêt réussi pourrait lui permettre de revenir à Londres avec l’ambition de conquérir une place de titulaire.
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