Le jeune de Manchester United JJ Gabriel entre dans l'histoire avec un incroyable triplé en Youth League de l'UEFA

Gabriel a volé la vedette avec les moins de 19 ans de Manchester United lors d’une large victoire 5-0 contre Sabah jeudi. Amir Ibragimov et Jacob Watson ont donné une avance rapide à l’équipe, mais c’est bien Gabriel qui a véritablement brillé au Leigh Sports Village.

L’attaquant a inscrit son premier but juste avant la mi-temps, avant d’ajouter deux autres réalisations en fin de match, à la 85e puis à la 87e minute, pour s’offrir le ballon du match. À seulement 15 ans et 339 jours, Gabriel est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais inscrit trois buts pour Manchester United dans cette compétition, sous les yeux d’un public où figurait notamment le directeur du football Jason Wilcox.