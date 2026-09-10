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Le jeune de Manchester United JJ Gabriel entre dans l'histoire avec un incroyable triplé en Youth League de l'UEFA
Entrer dans l’histoire en Europe
Gabriel a volé la vedette avec les moins de 19 ans de Manchester United lors d’une large victoire 5-0 contre Sabah jeudi. Amir Ibragimov et Jacob Watson ont donné une avance rapide à l’équipe, mais c’est bien Gabriel qui a véritablement brillé au Leigh Sports Village.
L’attaquant a inscrit son premier but juste avant la mi-temps, avant d’ajouter deux autres réalisations en fin de match, à la 85e puis à la 87e minute, pour s’offrir le ballon du match. À seulement 15 ans et 339 jours, Gabriel est devenu le plus jeune joueur à avoir jamais inscrit trois buts pour Manchester United dans cette compétition, sous les yeux d’un public où figurait notamment le directeur du football Jason Wilcox.
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Aux portes de l’équipe première
Gabriel est largement annoncé comme une future star et continue de s’appuyer sur des statistiques exceptionnelles chez les jeunes. Selon le Manchester Evening News, l’attaquant a inscrit 28 buts en 35 apparitions avec les moins de 18 ans la saison dernière.
Promu chez les moins de 21 ans cet exercice, Gabriel a démarré en trombe avec deux buts et deux passes décisives lors de ses deux premières sorties. Il a également fait sa première apparition avec l’équipe première en sortant du banc lors d’un match amical contre l’Atlético de Madrid le mois dernier.
Ayant atteint l’âge requis par la Premier League avant le début de la saison en cours, Gabriel est désormais éligible pour faire ses débuts en championnat avec l’équipe première de Manchester United.
Carrick garde un œil attentif
Michael Carrick suit de près l’adolescent, intégrant régulièrement Gabriel aux séances d’entraînement de l’équipe première et le convoquant dans le groupe pour plusieurs matches de pré-saison durant l’été. Alors que les supporters sont impatients de voir le jeune joueur faire ses débuts officiels chez les seniors, l’entraîneur principal a appelé à la prudence dans la gestion de sa progression. Évoquant le développement rapide de Gabriel, Carrick a déclaré : « JJ est un grand talent, c’est assez évident, et il a réalisé une très bonne saison avec les moins de 18 ans. Nous avons évidemment une très haute opinion de lui, mais la patience est importante pour gérer tout ce qui va avec, et pour travailler à son développement comme nous le faisons avec les différents jeunes joueurs, en choisissant le bon moment pour passer à l’étape supérieure. »
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Quelle est la suite pour Gabriel
Manchester United tient un talent immense entre ses mains, et le club gérera soigneusement son développement au cours des prochaines semaines. Si Carrick décide d’offrir à Gabriel une apparition avec l’équipe première avant qu’il ne fête ses 16 ans le mois prochain, l’attaquant deviendrait le plus jeune joueur de l’histoire du club à évoluer en équipe première. Pour l’instant, Gabriel cherchera à maintenir son incroyable efficacité devant le but avec l’académie et en Europe.
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