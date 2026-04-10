Le jeune attaquant Endrick, actuellement prêté par le Real Madrid, a annoncé qu’il allait devenir père pour la première fois. Sa femme, Gabriely Miranda, a 19 ans

L'annonce de cette grossesse coïncide avec un prêt très fructueux à l'Olympique Lyonnais. Recruté par le club français en provenance du Real Madrid pour obtenir du temps de jeu en équipe première, l'adolescent s'est rapidement épanoui : quatre buts marqués, quatre passes décisives délivrées en douze apparitions en Ligue 1.

Ses performances en championnat lui ont valu d'être rappelé en sélection par Carlo Ancelotti. Endrick a récemment expliqué comment sa femme l'avait aidé à surmonter une période de pression intense, admettant : « Après le message que j'ai reçu de ma femme, toute la pression et la peur que je ressentais se sont tout simplement évaporées », à la suite d'une apparition décisive avec le Brésil contre la Croatie.







