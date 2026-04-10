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Le jeune attaquant Endrick, actuellement prêté par le Real Madrid, a annoncé qu’il allait devenir père pour la première fois. Sa femme, Gabriely Miranda, a 19 ans
La famille de la star de la Seleção s’agrandit
Endrick et son épouse, le mannequin Gabriely, 24 ans, ont officialisé la grossesse le 10 avril via une publication commune sur Instagram. Le couple a diffusé une série de photos professionnelles pour immortaliser l’événement, accompagnées de la légende : « Nous sommes désormais cinq », en allusion à leur famille qui s’agrandit, chiens compris.
Cette annonce intervient neuf mois après leurs fastueuses noces.
- Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
Victoire sur la pelouse lyonnaise
L'annonce de cette grossesse coïncide avec un prêt très fructueux à l'Olympique Lyonnais. Recruté par le club français en provenance du Real Madrid pour obtenir du temps de jeu en équipe première, l'adolescent s'est rapidement épanoui : quatre buts marqués, quatre passes décisives délivrées en douze apparitions en Ligue 1.
Ses performances en championnat lui ont valu d'être rappelé en sélection par Carlo Ancelotti. Endrick a récemment expliqué comment sa femme l'avait aidé à surmonter une période de pression intense, admettant : « Après le message que j'ai reçu de ma femme, toute la pression et la peur que je ressentais se sont tout simplement évaporées », à la suite d'une apparition décisive avec le Brésil contre la Croatie.
Une idylle éclair et un « contrat de couple »
Depuis leur coup de foudre dans un centre commercial fin 2023, la relation du couple est sous les projecteurs des médias brésiliens. Leur histoire a pris un tournant officiel lors de la cérémonie des Bola de Prata en décembre 2023, puis s’est concrétisée par un mariage civil en septembre 2024, dès que le jeune attaquant a fêté ses 18 ans.
Leur « contrat de couple », qui prévoit notamment de se déclarer leur amour quotidiennement et des « pénalités » sous forme de cadeaux en cas de conflit public, a également fait couler beaucoup d’encre. Malgré ces modalités peu conventionnelles, le duo est resté inséparable durant toute la transition d’Endrick vers le football européen.
- Getty Images Sport
Les espoirs de Coupe du monde se dessinent à l’horizon.
Alors que sa vie personnelle franchit une nouvelle étape, Endrick reste déterminé à décrocher une place dans la sélection finale du Brésil pour la prochaine Coupe du monde 2026. Ses récentes performances sous le maillot de la Seleção lui ont valu les éloges d'Ancelotti, et nombreux sont ceux qui s'attendent à ce qu'il soit un élément clé de l'équipe des quintuples champions du monde cet été.
Malgré ces encouragements, Endrick garde la tête froide et assure qu’il « fera tout son possible pour le Brésil, sans aucun doute, et continuera à travailler, car rien ne remplace le travail acharné ».