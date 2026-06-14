Un projet sérieux, un objectif ambitieux : le Japon entend dominer la scène footballistique mondiale et remporter la Coupe du monde d’ici 2050. En 1992, alors que le football japonais traversait une crise et n’avait jamais disputé la phase finale d’une Coupe du monde, la Fédération japonaise dévoilait sa « Vision centenaire » avec l’ambition de soulever le trophée d’ici 2092. Fort de deux participations à la Coupe du monde (1998 et 2002), la Fédération japonaise de football a revu ses plans en 2005 : l’échéance est désormais fixée à 2050. Le rêve est d’y parvenir plus tôt, et plusieurs raisons justifient cette ambition.
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Le Japon vise le titre mondial d’ici 2050, tandis que les États-Unis pourraient créer la surprise
JAPON EUROPÉEN
Le niveau des joueurs japonais s’est nettement élevé ces dernières années : sur les 26 joueurs sélectionnés par Moriyasu pour affronter les États-Unis, seuls trois évoluent en J-League. Il s’agit de l’ancien Interiste Yuto Nagatomo, né en 1986, qui défend les couleurs du FC Tokyo, ainsi que des deuxième et troisième gardiens, Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima) et Tomoki Hayakama (Kashima Antlers). Tous les autres évoluent (et brillent) en Europe. Même privés de leurs trois cadres, Minamino, Mitoma et Wataru Eno, qui regarderont la Coupe du monde à la télévision en raison de blessures, les Samurai Blue demeurent un groupe solide et complet, capable de créer la surprise, à l’image du Maroc en 2022.
LA FORCE DU COLLECTIF
La philosophie du « chacun est prêt à prendre le relais » constitue la force majeure du Japon. Les absences ne constituent pas une excuse : si plusieurs joueurs de renom manqueront à l’appel aux États-Unis, les joueurs sélectionnés s’inscrivent dans un dispositif parfaitement huilé, qui a fait ses preuves au cours des deux dernières années. Les Samurai Blue ont été les premiers à valider leur billet pour la Coupe du monde et ont remporté leurs six derniers matchs amicaux, dont des victoires contre l’Écosse, l’Angleterre et le Brésil. Depuis mars 2024, ils ont disputé 26 matchs et concédé seulement deux défaites : le 5 juin 2025 contre l’Australie, la qualification au Mondial déjà en poche, et le 10 septembre 2025 en amical face aux États-Unis.
L’objectif est clair : atteindre les quarts de finale.
Le Japon ne vise pas le titre mondial, mais entend enfin atteindre les quarts de finale, un seuil jamais franchi. En 2018, les Samouraïs avaient cédé en huitièmes face à la Belgique, qui avait renversé un 2-0 initial pour l’emporter 3-2. Au Qatar en 2022, ils ont de nouveau buté au même stade, battus aux tirs au but par la Croatie après avoir pourtant dominé l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes. Au États-Unis, il croisera les Pays-Bas (premier match dimanche 14 à 22 h), la Tunisie et la Suède ; en tête de son groupe, il pourrait bénéficier d’un parcours favorable jusqu’en quarts. Après la victoire en match amical contre l’Islande, le sélectionneur Moriyasu a relevé l’objectif en déclarant : « Ce n’est pas facile de devenir champion du monde, mais avec l’esprit Yamato et la fierté du peuple japonais, nous allons essayer. » Un rêve d’une nuit d’été, sans aucun doute, mais il serait imprudent de le sous-estimer.