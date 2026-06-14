Le Japon vise le titre mondial d’ici 2050, tandis que les États-Unis pourraient créer la surprise

Le Japon ne vise pas le titre mondial, mais entend enfin atteindre les quarts de finale, un seuil jamais franchi. En 2018, les Samouraïs avaient cédé en huitièmes face à la Belgique, qui avait renversé un 2-0 initial pour l’emporter 3-2. Au Qatar en 2022, ils ont de nouveau buté au même stade, battus aux tirs au but par la Croatie après avoir pourtant dominé l’Allemagne et l’Espagne en phase de groupes. Au États-Unis, il croisera les Pays-Bas (premier match dimanche 14 à 22 h), la Tunisie et la Suède ; en tête de son groupe, il pourrait bénéficier d’un parcours favorable jusqu’en quarts. Après la victoire en match amical contre l’Islande, le sélectionneur Moriyasu a relevé l’objectif en déclarant : « Ce n’est pas facile de devenir champion du monde, mais avec l’esprit Yamato et la fierté du peuple japonais, nous allons essayer. » Un rêve d’une nuit d’été, sans aucun doute, mais il serait imprudent de le sous-estimer.