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AFC Women's Asian Cup Australia Final - Japan v AustraliaGetty Images Sport

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Le Japon sacré champion d'Asie : un but de Hamano permet de battre l'Australie. C'est le troisième titre en quatre ans pour les Nadeshiko

Women's Asian Cup
WOMEN'S FOOTBALL
Japon

Le Japon reste sur le trône de l'Asie. Lors de la finale disputée à Sydney, devant plus de 74 000 spectateurs, les Nadeshiko s'imposent 1-0 face à l'Australie, remportant ainsi leur troisième titre de Coupe d'Asie au cours des quatre dernières éditions, après ceux de 2014 et 2018. C'est un magnifique but lointain de Maika Hamano, joueuse de Chelsea prêtée à Tottenham jusqu'à la fin de la saison, qui a fait la différence. Six matchs, six victoires, 29 buts marqués et un seul encaissé : la domination du Japon a été évidente, du premier au dernier match. Kumagai et ses coéquipières restent parmi les favorites de la Coupe du monde prévue l'année prochaine au Brésil.


« Nous avons eu des occasions et elles en ont eu quelques-unes aussi, ce fut un match disputé », a déclaré l'entraîneur de l'Australie, Joe Montemurro. « Nous avons joué contre la sixième équipe mondiale. Félicitations aux filles pour leur performance. Ce n'était tout simplement pas notre soirée. »


  • LES RÉCOMPENSES ET LES QUALIFIÉES POUR LA COUPE DU MONDE

    Voici les récompenses décernées lors du tournoi : outre le titre, le Japon a remporté le prix du fair-play ; la MVP du tournoi est l'Australienne Alanna Kennedy ; la Japonaise Riko Ueki, avec 6 buts, a terminé meilleure buteuse ; sa coéquipière Ayaka Yamashita a remporté le prix de la meilleure gardienne. La Coupe d'Asie a permis à quatre équipes asiatiques de se qualifier pour la Coupe du monde au Brésil l'année prochaine : l'Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, la Corée du Nord et les Philippines.

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  • RECORD D'AFFLUENCE

    Cette finale haletante a couronné un tournoi historique qui a attiré plus de 350 000 spectateurs, confirmant ainsi la popularité croissante du football féminin. Ce chiffre est environ six fois supérieur au précédent record du tournoi, établi en 2010 en Chine, la finale ayant enregistré un nouveau record d'affluence pour un seul match dans l'histoire de la compétition.


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