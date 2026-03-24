Le Japon sacré champion d'Asie : un but de Hamano permet de battre l'Australie. C'est le troisième titre en quatre ans pour les Nadeshiko

Le Japon reste sur le trône de l'Asie. Lors de la finale disputée à Sydney, devant plus de 74 000 spectateurs, les Nadeshiko s'imposent 1-0 face à l'Australie, remportant ainsi leur troisième titre de Coupe d'Asie au cours des quatre dernières éditions, après ceux de 2014 et 2018. C'est un magnifique but lointain de Maika Hamano, joueuse de Chelsea prêtée à Tottenham jusqu'à la fin de la saison, qui a fait la différence. Six matchs, six victoires, 29 buts marqués et un seul encaissé : la domination du Japon a été évidente, du premier au dernier match. Kumagai et ses coéquipières restent parmi les favorites de la Coupe du monde prévue l'année prochaine au Brésil.





« Nous avons eu des occasions et elles en ont eu quelques-unes aussi, ce fut un match disputé », a déclaré l'entraîneur de l'Australie, Joe Montemurro. « Nous avons joué contre la sixième équipe mondiale. Félicitations aux filles pour leur performance. Ce n'était tout simplement pas notre soirée. »



