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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Traduit par

Le Japon offre un véritable spectacle : mené par un Ueda enfin buteur, il bat 4-0 une Tunisie déjà éliminée et entraînée par Renard

Coupe du monde
Tunisie vs Japon
Tunisie
Japon

Le résumé du match de la Coupe du monde.

Le Japon a surclassé la Tunisie 4-0, un score sans appel qui élimine les Africains. Sous la conduite de Moriyasu, même privé de Kubo, blessé, le collectif nippon a dicté son rythme de bout en bout et a fait payer à la sélection de Renard – fraîchement nommé après le limogeage de Lamouchi suite au 5-1 concédé face à la Suède – sa courte préparation.


Malgré ce changement d’encadrement, le score est sans appel : les Blue Samurai ouvrent rapidement le score par Kamada, homme du match, bien servi par Nakamura. L’avant-centre Ueda, meilleur buteur de l’Eredivisie, entre alors en scène : il porte d’abord le score à 2-0 d’une belle frappe en diagonale, avant de clore les débats en signant un quadruplé. Entre-temps, Ito a lui aussi trouvé le chemin des filets. La Tunisie est éliminée ; Renard n’a pas eu assez de temps pour inverser la tendance, tandis que le Japon se montre de plus en plus convaincant.

Après le match nul face aux Pays-Bas, cette victoire éclatante porte à six le nombre de buts marqués en deux rencontres : jamais le Japon n’avait atteint ce total en une seule rencontre de Coupe du monde. Les Blue Samurai signent par ailleurs la plus large victoire jamais obtenue par une sélection asiatique dans l’épreuve et envoient un message fort à leurs futurs adversaires : le Japon est là, et il ne plaisante pas.

  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

    Tunisie - Japon : 0-4


    BUTEURS : Kamada, Ueda, Ito, Ueda


    BUTS ET FAITS MARQUANTS –


    83' – Le quatrième but arrive : Sano centre vers le deuxième poteau et Ueda double la mise d'une tête

    69' – Action éclatante de Kamada, conclue par un débordement parfait d'Ito

    31' – Le but tant attendu arrive : Ueda arme du droit et glisse le ballon entre les jambes du défenseur,

    4' – Les Japonais ouvrent rapidement le score : centre de Nakamura depuis le côté, rebond favorable et conclusion de Kamada.

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