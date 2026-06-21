Le Japon a surclassé la Tunisie 4-0, un score sans appel qui élimine les Africains. Sous la conduite de Moriyasu, même privé de Kubo, blessé, le collectif nippon a dicté son rythme de bout en bout et a fait payer à la sélection de Renard – fraîchement nommé après le limogeage de Lamouchi suite au 5-1 concédé face à la Suède – sa courte préparation.





Malgré ce changement d’encadrement, le score est sans appel : les Blue Samurai ouvrent rapidement le score par Kamada, homme du match, bien servi par Nakamura. L’avant-centre Ueda, meilleur buteur de l’Eredivisie, entre alors en scène : il porte d’abord le score à 2-0 d’une belle frappe en diagonale, avant de clore les débats en signant un quadruplé. Entre-temps, Ito a lui aussi trouvé le chemin des filets. La Tunisie est éliminée ; Renard n’a pas eu assez de temps pour inverser la tendance, tandis que le Japon se montre de plus en plus convaincant.

Après le match nul face aux Pays-Bas, cette victoire éclatante porte à six le nombre de buts marqués en deux rencontres : jamais le Japon n’avait atteint ce total en une seule rencontre de Coupe du monde. Les Blue Samurai signent par ailleurs la plus large victoire jamais obtenue par une sélection asiatique dans l’épreuve et envoient un message fort à leurs futurs adversaires : le Japon est là, et il ne plaisante pas.