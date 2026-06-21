Le Japon a surclassé la Tunisie 4-0, un score sans appel qui élimine les Africains. Privés de Kubo, blessé, les hommes de Moriyasu ont tout de même dicté leur loi face à une sélection tunisienne dirigée depuis seulement quelques jours par Renard, lui-même arrivé après le limogeage de Lamouchi suite au 5-1 subi contre la Suède.





Malgré l’absence de Kubo, blessé, les Blue Samurai ont ouvert le score dès les premières minutes par Kamada, homme du match, bien servi par Nakamura. L’avant-centre Ueda, meilleur buteur de l’Eredivisie, entre alors en scène : il porte d’abord le score à 2-0 d’une belle frappe en diagonale, avant de clore les débats en signant un quadruplé. Entre-temps, Ito a également trouvé le chemin des filets. La Tunisie est éliminée, Renard n’a pas eu assez de temps pour faire la différence, tandis que le Japon se montre de plus en plus convaincant.

Après le match nul face aux Pays-Bas, cette victoire éclatante porte à six le nombre de buts marqués en deux rencontres : jamais auparavant le Japon n’avait inscrit quatre buts en une seule rencontre de Coupe du monde. Les Blue Samurai signent ainsi la plus large victoire jamais obtenue par une sélection asiatique dans l’épreuve et envoient un message fort à leurs futurs adversaires : le Japon est là, et il ne plaisante pas.