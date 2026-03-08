Getty Images Sport
Traduit par
Le héros culte de Liverpool sera interrogé dans le cadre d'une enquête sur une transaction « frauduleuse » de 15 millions de livres sterling pour un club chypriote
Détails de la bataille juridique à Chypre
Selon le Daily Mail, la situation s'est aggravée après que Gabriel, qui était autrefois considéré comme le sauveur potentiel du club, aurait manqué à ses promesses d'investissements massifs. Des documents de la Haute Cour suggèrent que Gabriel aurait déclaré une fortune personnelle de près de 500 millions de livres sterling pour séduire les dirigeants du club. Cependant, l'accord a échoué lorsque les versements promis ne sont jamais arrivés. L'Apollon Limassol a désormais engagé une procédure judiciaire de 8 millions de livres sterling pour rupture de contrat et fausse déclaration frauduleuse à l'encontre de l'homme d'affaires.
- Getty Images Sport
Questions pour Heskey
Les représentants légaux du club chypriote souhaitent désormais s'entretenir avec l'ancienne star des Three Lions afin de déterminer exactement ce qui lui a été dit au sujet du rachat. Le Mail affirme que Heskey avait accompagné Gabriel lors de plusieurs voyages très médiatisés sur l'île, apparaissant même sur le terrain du stade de 10 000 places du club pour saluer les supporters. On pense que l'ancien attaquant était pressenti pour prendre la direction du club une fois l'acquisition finalisée.
Le président de l'Apollon, Nikos Kirzis, a confirmé qu'ils attendaient des réponses de la part du produit de l'académie de Leicester City. Kirzis a déclaré : « Gabriel s'est rendu plusieurs fois à l'Apollon avec Heskey, et nous souhaitons vivement contacter Heskey pour savoir ce qu'il savait des prétendus projets de Gabriel pour le club et si Gabriel lui a également présenté de manière trompeuse sa fortune et sa capacité à investir dans le club. »
Signaux d'alerte financiers et actifs
L'enquête a mis en évidence des divergences frappantes entre la fortune déclarée de Gabriel et la réalité de sa situation financière. Alors qu'il se serait vanté de posséder des actifs, notamment des émeraudes, d'une valeur de 250 millions de livres sterling, des divulgations judiciaires ultérieures ont révélé une réalité bien plus modeste. Selon la plainte, l'homme d'affaires a finalement admis dans des documents judiciaires qu'il ne possédait pas plus de 540 000 livres sterling d'actifs, ce qui a conduit à l'obtention de mesures de gel des avoirs à Chypre et en Angleterre.
Heskey lui-même a connu une période financière difficile ces dernières années, ce qui a ajouté une couche supplémentaire d'attention à son implication dans cette affaire complexe. L'international anglais, qui compte 62 sélections, a été déclaré en faillite en 2010 et a récemment été impliqué dans un litige juridique concernant une facture fiscale impayée. Malgré ces revers, il reste une figure respectée dans le monde du football, apparaissant fréquemment comme expert dans les médias et comme entraîneur.
- Getty Images Sport
La défense du camp Gabriel
En réponse à la pression juridique croissante, Gabriel a riposté aux allégations, affirmant que l'échec de la transaction était dû aux problèmes financiers internes du club plutôt qu'à un manque de fonds de sa part. Il a fait valoir qu'Apollon était dans une situation financière désastreuse et que la direction n'avait pas fourni de données précises. Gabriel est resté provocateur, déclarant : « Oubliez cette absurdité selon laquelle « M. Gabriel n'avait pas l'argent ». C'est un écran de fumée. On ne cherche pas à acheter des clubs sans avoir l'argent ou le soutien nécessaire pour le faire, ni sans impliquer des personnes comme Emile Heskey, qui est un bon ami. »
Un porte-parole de l'homme d'affaires a précisé la position de ce dernier, affirmant sa confiance dans une victoire juridique. Le représentant a ajouté : « M. Gabriel est convaincu qu'il sera innocenté lors du procès. » Alors que la bataille se poursuit devant les tribunaux, l'attention reste focalisée sur la question de savoir si une légende de la Premier League a été trompée, tout comme le club qu'il espérait mener vers une nouvelle ère.
Publicité