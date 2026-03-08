Les représentants légaux du club chypriote souhaitent désormais s'entretenir avec l'ancienne star des Three Lions afin de déterminer exactement ce qui lui a été dit au sujet du rachat. Le Mail affirme que Heskey avait accompagné Gabriel lors de plusieurs voyages très médiatisés sur l'île, apparaissant même sur le terrain du stade de 10 000 places du club pour saluer les supporters. On pense que l'ancien attaquant était pressenti pour prendre la direction du club une fois l'acquisition finalisée.

Le président de l'Apollon, Nikos Kirzis, a confirmé qu'ils attendaient des réponses de la part du produit de l'académie de Leicester City. Kirzis a déclaré : « Gabriel s'est rendu plusieurs fois à l'Apollon avec Heskey, et nous souhaitons vivement contacter Heskey pour savoir ce qu'il savait des prétendus projets de Gabriel pour le club et si Gabriel lui a également présenté de manière trompeuse sa fortune et sa capacité à investir dans le club. »