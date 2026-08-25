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Le héros culte de la Coupe du monde Orlando Gill va bientôt rejoindre Lille pour renforcer l’effectif d’Ancelotti
S’attacher les services du gardien de but
Selon TyC Sports, Lille est sur le point de finaliser la signature du gardien paraguayen Orlando Gill, en provenance du club argentin de San Lorenzo. Le montant du transfert est estimé à environ 3,8 millions d’euros, ce qui couvre 50 % de ses droits économiques et apporte un coup de pouce financier bienvenu à San Lorenzo. Le portier de 26 ans a clairement fait savoir qu’il voulait rejoindre la France, poussant activement son ancien club à accepter la proposition du club de Ligue 1, qui a été finalisée peu après le refus d’une offre de Monza.
- Getty Images Sport
Les exploits en Coupe du monde
Le gardien de but d’1,98 m arrive en Europe avec une immense réputation, après ses performances remarquées sur la scène internationale. Lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, Gill est devenu un héros culte en arrêtant deux penalties lors d’une séance de tirs au but dramatique contre l’Allemagne, aidant ainsi le Paraguay à atteindre les huitièmes de finale. Il a également été désigné homme du match lors de leur courte défaite 1-0 contre la France en phase à élimination directe, concluant un tournoi au cours duquel la FIFA l’a inclus dans l’équipe officielle des étoiles montantes de la compétition.
L’ascension vers la scène européenne
Le parcours de Gill vers le football européen reflète sa progression rapide et son statut grandissant dans le milieu. Né à San Lorenzo, au Paraguay, en juin 2000, le gardien expérimenté a constamment prouvé sa capacité à répondre présent sous une pression intense sur la scène mondiale. Sa présence physique imposante et ses qualités sur sa ligne ont convaincu la direction et le staff de Lille de finaliser l'opération devant des concurrents également intéressés, apportant une qualité significative à l'effectif d'Ancelotti.
- AFP
Prendre ses marques en Ligue 1
Alors que son transfert devrait bientôt être finalisé, Gill se prépare désormais à franchir la prochaine grande étape de sa carrière en se mettant à l’épreuve dans le football français. Le gardien va intégrer l’effectif et cherchera à convertir ses exploits sur la scène internationale en performances régulières sur le plan national avec son nouveau club. Alors que Lille se projette sur ses prochaines échéances, l’arrivée d’un renfort d’un tel calibre constitue un atout majeur pour ses options défensives pour le reste de la saison.
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