Le héros culte de la Coupe du monde Orlando Gill va bientôt rejoindre Lille pour renforcer l’effectif d’Ancelotti

Le gardien de but d’1,98 m arrive en Europe avec une immense réputation, après ses performances remarquées sur la scène internationale. Lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, Gill est devenu un héros culte en arrêtant deux penalties lors d’une séance de tirs au but dramatique contre l’Allemagne, aidant ainsi le Paraguay à atteindre les huitièmes de finale. Il a également été désigné homme du match lors de leur courte défaite 1-0 contre la France en phase à élimination directe, concluant un tournoi au cours duquel la FIFA l’a inclus dans l’équipe officielle des étoiles montantes de la compétition.