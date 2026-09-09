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« Le groupe le plus fort de leur histoire ! » : Ismail Kartal lance un sérieux avertissement avant le retour en Ligue des champions
Kartal ramène Fenerbahçe parmi l’élite européenne
L’entraîneur de Fenerbahçe, Ismail Kartal, s’est adressé à la presse au stade Sukru Saracoglu à la veille de l’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions contre la Roma. Cette affiche marque l’aboutissement d’une campagne remarquable au cours de laquelle Kartal a guidé le géant turc à travers trois tours de qualification pour mettre fin à 18 ans d’absence dans la compétition.
Désormais dans son quatrième passage sur le banc du club, Kartal n’est devenu que le deuxième entraîneur turc à mener Fenerbahçe dans la phase de la Ligue des champions.
Le technicien a exprimé une immense fierté face à cet accomplissement, tout en affichant une confiance totale envers ses joueurs pour rivaliser au plus haut niveau.
- Giuseppe Maffia
L’entraîneur salue « la Roma la plus forte de l’histoire »
En analysant l’adversaire de jeudi, Kartal a couvert Roma d’éloges. Le club aborde ce match après un début de saison parfait en Serie A, avec trois victoires en trois rencontres. Il a décrit l’effectif italien actuel comme le sommet redoutable de l’histoire du club.
Malgré le pedigree de l’opposition, Kartal a confirmé que son staff technique avait mené une analyse exhaustive afin de préparer une approche tactique proactive.
« Ils ont l’effectif le plus fort de leur histoire, a déclaré Kartal. Nous proposerons un jeu équilibré, avec des plans en attaque comme en défense, au lieu de simplement rester regroupés derrière. »
Asensio forfait alors que Kartal appelle à la patience
Kartal a donné des nouvelles de l’équipe avant la rencontre, confirmant que l’attaquant espagnol Marco Asensio restait indisponible en raison d’une blessure. Cependant, l’entraîneur a réaffirmé sa confiance envers le reste de l’effectif pour élever son niveau et répondre présent sur la grande scène.
Voyant cette affiche comme une bataille stratégique serrée, Kartal a lancé un appel direct aux supporters à domicile pour un soutien constant tout au long des 90 minutes.
« C’est un match de stratégie », a ajouté Kartal. « Nous demandons à nos fans de rester patients et unis derrière l’équipe jusqu’au coup de sifflet final. »
- PRESSE SPORTS
Un plan de jeu équilibré établi pour le choc d’Istanbul
Fenerbahçe reçoit l’AS Roma au stade Şükrü Saracoğlu le jeudi 10 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 19 h 45, heure locale.
L’équipe de Kartal vise à profiter de l’avantage du terrain pour décrocher de précieux premiers points dans la phase de ligue et poursuivre sur sa lancée européenne.
Les deux équipes entrent sur la pelouse prêtes pour une bataille tactique à fort enjeu afin de lancer leur campagne de Ligue des champions.
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