L’entraîneur de Fenerbahçe, Ismail Kartal, s’est adressé à la presse au stade Sukru Saracoglu à la veille de l’ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions contre la Roma. Cette affiche marque l’aboutissement d’une campagne remarquable au cours de laquelle Kartal a guidé le géant turc à travers trois tours de qualification pour mettre fin à 18 ans d’absence dans la compétition.

Désormais dans son quatrième passage sur le banc du club, Kartal n’est devenu que le deuxième entraîneur turc à mener Fenerbahçe dans la phase de la Ligue des champions.

Le technicien a exprimé une immense fierté face à cet accomplissement, tout en affichant une confiance totale envers ses joueurs pour rivaliser au plus haut niveau.



