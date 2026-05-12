Le groupe d’investissement mené par Sergio Ramos a finalement conclu le rachat du FC Séville, après cinq mois de négociations

Cette prise de contrôle place Ramos dans un rôle clé au sein du club de son enfance, où il influencera les décisions sportives et stratégiques en tant que propriétaire. Toutefois, la réglementation espagnole interdit aux joueurs en activité de détenir des parts dans un club de la même ligue, ce qui contraint le joueur de 40 ans à prendre sa retraite ou à s’expatrier. Après avoir été formé à Séville, puis avoir connu une carrière légendaire au Real Madrid et en équipe d’Espagne, son passage dans les coulisses marque un retour aux sources plein de symboles.