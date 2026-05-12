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Le groupe d’investissement mené par Sergio Ramos a finalement conclu le rachat du FC Séville, après cinq mois de négociations
Une avancée majeure à Séville
Selon Marca, un accord de principe sur la vente du FC Séville a été trouvé à l’issue d’une réunion de deux heures entre Ramos, Martin Ink, PDG de Five Eleven Capital, et les actionnaires majoritaires du club. Cette rencontre concluait une session marathon de neuf heures tenue la veille pour finaliser un processus lancé mi-janvier. Le dossier attend désormais la signature des derniers documents administratifs et l’homologation notariale, après avoir franchi avec succès l’audit de due diligence mené par KPMG, qui avait déjà découragé plusieurs candidats précédents.
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Une expertise sportive reconnue
Sergio Ramos et son frère René ont quitté la réunion en souriant et en levant le pouce, signe que la nouvelle direction se met en place. Marc Boixasa, professionnel chevronné fort de dix ans d’expérience au sein du City Football Group et d’Al-Hilal, a été nommé directeur sportif de l’écosystème Five Eleven. Il sera épaulé par le directeur des opérations, Jesus Zamorano, alors que le groupe s’apprête à mettre en place un cadre administratif modernisé une fois la passation officielle achevée.
Un retour aux sources légendaire
Cette prise de contrôle place Ramos dans un rôle clé au sein du club de son enfance, où il influencera les décisions sportives et stratégiques en tant que propriétaire. Toutefois, la réglementation espagnole interdit aux joueurs en activité de détenir des parts dans un club de la même ligue, ce qui contraint le joueur de 40 ans à prendre sa retraite ou à s’expatrier. Après avoir été formé à Séville, puis avoir connu une carrière légendaire au Real Madrid et en équipe d’Espagne, son passage dans les coulisses marque un retour aux sources plein de symboles.
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Survie et transition
Actuellement 13e de Liga avec 40 points en 35 journées, Séville occupe une position délicate, ne comptant que trois longueurs d’avance sur Alavés, premier relégable. Le déplacement de mercredi sur la pelouse de Villarreal s’annonce donc crucial pour son maintien, tandis que la transition au sein de la direction se poursuit à l’approche de la date limite du 31 mai, marquant la fin de la période de négociation exclusive.