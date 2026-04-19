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Mark Doyle

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Le grand projet de Liverpool est en lambeaux depuis la blessure d'Hugo Ekitike : Alexander Isak et Florian Wirtz doivent désormais simplement se montrer à la hauteur de leur prix de transfert pour redonner confiance dans l'ensemble du projet de FSG

Opinion
Liverpool
Premier League
H. Ekitike
A. Isak
F. Wirtz
Everton vs Liverpool
FEATURES
Everton
A. Slot

Arne Slot a affirmé que « l’avenir s’annonçait radieux » pour Liverpool après l’élimination en Ligue des champions mardi, mais rien ne pouvait dissiper la morosité qui régnait à Anfield. Outre la défaite face au Paris Saint-Germain, les Reds ont perdu Hugo Ekitike, blessé. Le peu d’espoir de remonter le déficit de 2-0 concédé à l’aller s’est évanoui lorsque leur unique avant-centre en forme s’est effondré, sans contact.

Au bout d’une demi-heure de jeu, les locaux ont exercé une pression soutenue sur le PSG pendant une vingtaine de minutes après la mi-temps. Toutefois, privés de leur meilleur buteur, ils n’ont jamais semblé en mesure de trouver le chemin des filets.

La confirmation, jeudi, de la rupture du tendon d’Achille d’Ekitike, même si elle était redoutée, a donc frappé comme un coup de massue sur le joueur, son entraîneur et tout le club. À seulement 23 ans, l’attaquant était l’une des rares lueurs d’espoir d’une saison jusqu’ici sombre et déprimante pour Liverpool.

Son indisponibilité probable jusqu’en 2027 constitue un véritable casse-tête pour les Reds, qui peinent à entrevoir une solution de rechange crédible – à moins que les autres recrues estivales, Alexander Isak et Florian Wirtz, ne parviennent à redonner foi en un projet ambitieux mais désormais menacé.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-EVERTONAFP

    De l’euphorie du derby à la crainte

    Après la défaite en milieu de semaine face au PSG, Daniel Sturridge, consultant pour Prime Video, a affiché son agacement à l’idée que Liverpool aborde le derby du Merseyside de dimanche en position d’outsider. Pourtant, Wayne Rooney n’a fait que constater une évidence : depuis longtemps, les joueurs d’Everton n’avaient pas abordé ce clasico avec une telle confiance, principalement parce que leurs rivaux locaux semblent avoir perdu tout repère.

    La donne a bien changé depuis le premier acte de cette saison. Le 20 septembre, lors du match aller, Liverpool dominait la Premier League avec un parcours sans faute et avait logiquement battu Everton 2-1, accentuant l’euphorie de ses supporters.

    Si les Reds n’avaient pas encore signé un match référence sur l’ensemble des 90 minutes, Ekitike avait ouvert son compteur but dans le derby, tandis qu’Isak, entré en cours de jeu, continuait à peaufiner sa condition après avoir manqué la préparation estivale à cause d’une grève à Newcastle.

    Si Wirtz avait commencé sur le banc en raison d’une adaptation encore incomplète aux rigueurs du football anglais, sa performance lors de la victoire en Ligue des champions contre l’Atlético quatre jours plus tôt avait rappelé sa créativité de classe mondiale.

    À ce moment-là, de nouveaux succès sous l’ère Slot semblaient plus probables qu’improbables : l’argument était que, si Liverpool gagnait déjà sans briller, l’équipe allait bientôt écraser ses adversaires une fois que toutes les nouvelles recrues seraient parfaitement intégrées.

    Mais Liverpool n’a jamais trouvé son rythme. Il a capitulé.

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  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Une chute spectaculaire

    Depuis sa victoire contre Everton à Anfield, Liverpool a disputé 27 matches de championnat. Le club n'en a remporté que 10 – autant qu'il en a perdu – et cette équipe, championne en titre la saison dernière, espère désormais terminer péniblement à la cinquième place pour décrocher une place tant convoitée en Ligue des champions la saison prochaine.

    Les causes de ce déclin soudain sont multiples. Si Alexis Mac Allister a affirmé cette semaine que le décès de Diogo Jota n’explique pas à lui seul « les difficultés de cette saison », il restera sans doute impossible d’évaluer pleinement l’impact de ce traumatisme sur le groupe.

    De même, l’incidence de la brouille entre Mohamed Salah et Slot sur le vestiaire demeure difficile à mesurer de l’extérieur. Une certitude : le net repli statistique de l’Égyptien a considérablement entamé les ambitions des Reds, d’autant que personne n’a été en mesure de prendre le relais.


  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PRESSERAFP

    Quelques exceptions

    On ne peut pas reprocher à Ekitike et à Dominik Szoboszlai de ne pas avoir donné le meilleur d’eux-mêmes au cours de cette saison particulièrement difficile. L’international français est devenu le premier joueur depuis Kenny Dalglish à marquer dans cinq compétitions différentes lors de sa première saison à Liverpool, inscrivant au total 17 buts, dont 11 en championnat.

    Szoboszlai, pour sa part, a répondu aux critiques en franchissant pour la première fois depuis son arrivée en provenance de Leipzig à l’été 2023 le cap des dix buts, tout en maintenant un niveau d’énergie et de dynamisme qui a souvent fait défaut à Mac Allister, dont la régression s’est avérée aussi surprenante que néfaste.

    Ce milieu polyvalent, initialement prévu comme doublure de Wirtz, a souvent été préféré à la recrue de 100 millions de livres sterling au poste de meneur de jeu, et est désormais considéré comme le seul candidat crédible au titre de Joueur de la saison à Liverpool.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    Bref aperçu des moments de gloire

    Pour être juste envers Wirtz, il possède une capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers et à enthousiasmer les supporters comme peu d’autres joueurs de l’effectif de Liverpool. Il y a également eu des matchs où l’international allemand n’a pas seulement été à la hauteur des attentes, mais où il a aussi donné de l’espoir quant à ce que l’avenir pourrait réserver – notamment en ce qui concerne sa complicité avec Ekitike.

    Si Liverpool a souvent peiné cette saison, les combinaisons entre les deux hommes ont parfois régalé les observateurs, notamment lors de la victoire 4-1 contre Newcastle fin janvier.

    On a aussi entrevu leur complémentarité lors du succès 2-1 à Tottenham en décembre, quand le numéro 9 a transformé une passe en profondeur du meneur allemand.

    Mais ce fut un bref aperçu : un tacle appuyé de Micky van de Ven, intervenu quelques secondes après l’ouverture du score, a brisé la jambe d’Isak, l’écartant des terrains pour quatre mois au moment où il semblait relancer sa saison.

    On comprend donc la décision de Slot de les aligner ensemble contre le PSG mardi soir. En manque de rythme depuis son arrivée sur la côte de Merseyside, Isak n’avait jusqu’ici partagé que 88 minutes sur le terrain avec ses coéquipiers estivaux.

    Ils n’ont ajouté que 30 minutes supplémentaires avant la nouvelle blessure d’Ekitike, et ce trio offensif, potentiellement redoutable, pourrait ne plus être aligné avant la saison prochaine.

    À ce stade, personne ne sait dans quel état se trouvera Liverpool lorsque le trio sera enfin réunifié.

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    Recrues en difficulté

    Slot l’a affirmé mardi soir : Liverpool a prouvé qu’il pouvait « rivaliser » avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, l’objectif cette saison n’était pas seulement de rivaliser, mais bien de battre le club parisien. Malgré une domination après la mi-temps, il est difficile de nier que l’écart entre les deux équipes s’est creusé depuis la saison dernière, et non comblé.

    Les statistiques confirment cette tendance : moins d’un an après l’élimination aux tirs au but face au PSG, Liverpool a cette fois été dominé 4-0 sur l’ensemble des deux manches par un effectif quasi inchangé, malgré des investissements estimés à environ 450 millions de livres (606 millions de dollars) sur le marché des transferts. L’argent ne garantit certes pas les titres, mais il nourrit légitimement les attentes ; or les dernières recrues en sont encore loin.

    Le jeune défenseur Giovanni Leoni a été victime d’une blessure saison finie dès septembre, tandis que Milos Kerkez et Jérémie Frimpong ne se sont pas imposés comme les réponses attendues à Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le successeur désigné d’Alisson, Giorgi Mamardashvili, dégage toujours une impression d’inconfort avec le ballon, Wirtz ne pèse pas assez dans les grands rendez-vous et la carrière d’Isak à Anfield peine à décoller.

    Ekitike, unique point positif de la frénésie de dépenses estivale, est désormais absent pour plusieurs mois, ce qui renforce le scepticisme autour du « brillant avenir » promis, d’autant que Salah et Andy Robertson partiront bientôt, que Virgil van Dijk semble en déclin et que Slot peine encore à exposer son projet de jeu.

    Si le club mancunien, toujours aussi terne, venait à manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions, le directeur général du football de FSG, Michael Edwards, et le directeur sportif Richard Hughes auraient encore plus de mal à achever la refonte entamée l’été dernier. Ils n’avaient pas réussi à remplacer Luis Díaz ni à recruter Marc Guehi pour pousser Ibrahima Konaté, en fin de contrat.

    Le marché regorge actuellement de talents confirmés, d’où la surenchère autour des mêmes profils et des indemnités mirobolantes réclamées pour des éléments encore en devenir. Le jeune défenseur central Jérémy Jacquet, attendu de Rennes contre un chèque conséquent, ne résoudra pas à lui seul l’équation offensive. L’indisponibilité prolongée d’Ekitike et le manque d’efficacité de Cody Gakpo obligent encore Liverpool à chercher un autre avant-centre, tout en trouvant le successeur de Salah.

    Dans ce contexte, Liverpool ne peut se passer de l’argent et du pouvoir d’attraction que procure la Ligue des champions lors des négociations, mais cette perspective est aujourd’hui loin d’être garantie.

  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Tous les regards sont tournés vers Isak et Wirtz.

    Il reste six matchs aux Reds, dont trois contre des rivaux classés parmi les cinq premiers : Manchester United (à l'extérieur), Chelsea (à domicile) et Aston Villa (à l'extérieur). Pire encore, cette fin de saison s'ouvre sur le premier derby au Hill Dickinson Stadium, où Everton cherchera désespérément à relancer ses propres espoirs européens en infligeant une nouvelle défaite à ses rivaux du Merseyside.

    Au vu de l’enjeu, de la forme actuelle des Toffees et de leur classement, un nul ne serait pas une catastrophe pour Liverpool. Pourtant, la victoire s’impose comme une obligation pour tous les acteurs du club. Les supporters ne remettent pas seulement en cause l’entraîneur : c’est l’ensemble du projet qu’ils interrogent.

    Certains diront que les blessures à répétition constituent des circonstances atténuantes, mais la saison reste largement insatisfaisante. On comprend donc que la majorité des supporters soient médusés par les informations indiquant que Slot garderait son poste même en cas de sortie du top 5.

    On assure aussi que, malgré des rumeurs d’exil en Arabie saoudite, Edwards et Hughes resteront àleurposte cet été, laissant aux principaux architectes d’une saison décevante la chance de redresser la barre dès l’exercice suivant.

    Si tel est bien le cas, Edwards et Hughes auraient intérêt à voir leur effectif, tel qu’ils l’ont constitué, afficher des signes tangibles de progression d’ici la fin de la saison. Car, au vu des opérations estivales, peu de raisons d’être optimiste : le groupe souffre encore de lacunes évidentes, et le départ d’Ekitike, non remplacé à hauteur, n’a fait qu’aggraver le problème. D’autant que Slot continue d’insister sur le fait que Liverpool est « un club de transfert ».

    Une équipe qui semblait promise au titre se retrouve ainsi plongée dans l’incertitude après avoir affaibli son effectif alors qu’elle était en position de force.

    Les supporters, désireux de tourner la page d’une saison chaotique, ont donc besoin d’un signe d’espoir. Comme l’a déclaré Wirtz sur le site officiel du club mardi soir : « Nous devons jouer la Ligue des champions l’année prochaine, nous le devons au club et aux supporters. » Et personne n’a une dette plus grande à rembourser que Wirtz et Isak.

    Ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des erreurs de leurs dirigeants, et la malchance a joué : Slot peine à tirer le meilleur de Wirtz, tandis que les blessures d’Isak se sont multipliées. Aucun des deux n’a fixé son propre prix, mais l’heure est venue de le justifier.

    Wirtz et Isak incarnent le nouveau projet de la FSG à Anfield ; qu’on le veuille ou non, c’est à eux de prouver que le soutien des fans reste justifié.

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