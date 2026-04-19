Le grand projet de Liverpool est en lambeaux depuis la blessure d'Hugo Ekitike : Alexander Isak et Florian Wirtz doivent désormais simplement se montrer à la hauteur de leur prix de transfert pour redonner confiance dans l'ensemble du projet de FSG

Il reste six matchs aux Reds, dont trois contre des rivaux classés parmi les cinq premiers : Manchester United (à l'extérieur), Chelsea (à domicile) et Aston Villa (à l'extérieur). Pire encore, cette fin de saison s'ouvre sur le premier derby au Hill Dickinson Stadium, où Everton cherchera désespérément à relancer ses propres espoirs européens en infligeant une nouvelle défaite à ses rivaux du Merseyside.
Au vu de l’enjeu, de la forme actuelle des Toffees et de leur classement, un nul ne serait pas une catastrophe pour Liverpool. Pourtant, la victoire s’impose comme une obligation pour tous les acteurs du club. Les supporters ne remettent pas seulement en cause l’entraîneur : c’est l’ensemble du projet qu’ils interrogent.
Certains diront que les blessures à répétition constituent des circonstances atténuantes, mais la saison reste largement insatisfaisante. On comprend donc que la majorité des supporters soient médusés par les informations indiquant que Slot garderait son poste même en cas de sortie du top 5.
On assure aussi que, malgré des rumeurs d’exil en Arabie saoudite, Edwards et Hughes resteront àleurposte cet été, laissant aux principaux architectes d’une saison décevante la chance de redresser la barre dès l’exercice suivant.
Si tel est bien le cas, Edwards et Hughes auraient intérêt à voir leur effectif, tel qu’ils l’ont constitué, afficher des signes tangibles de progression d’ici la fin de la saison. Car, au vu des opérations estivales, peu de raisons d’être optimiste : le groupe souffre encore de lacunes évidentes, et le départ d’Ekitike, non remplacé à hauteur, n’a fait qu’aggraver le problème. D’autant que Slot continue d’insister sur le fait que Liverpool est « un club de transfert ».
Une équipe qui semblait promise au titre se retrouve ainsi plongée dans l’incertitude après avoir affaibli son effectif alors qu’elle était en position de force.
Les supporters, désireux de tourner la page d’une saison chaotique, ont donc besoin d’un signe d’espoir. Comme l’a déclaré Wirtz sur le site officiel du club mardi soir : « Nous devons jouer la Ligue des champions l’année prochaine, nous le devons au club et aux supporters. » Et personne n’a une dette plus grande à rembourser que Wirtz et Isak.
Ils ne peuvent pas être tenus pour responsables des erreurs de leurs dirigeants, et la malchance a joué : Slot peine à tirer le meilleur de Wirtz, tandis que les blessures d’Isak se sont multipliées. Aucun des deux n’a fixé son propre prix, mais l’heure est venue de le justifier.
Wirtz et Isak incarnent le nouveau projet de la FSG à Anfield ; qu’on le veuille ou non, c’est à eux de prouver que le soutien des fans reste justifié.