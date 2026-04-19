Le grand projet de Liverpool est en lambeaux depuis la blessure d'Hugo Ekitike : Alexander Isak et Florian Wirtz doivent désormais simplement se montrer à la hauteur de leur prix de transfert pour redonner confiance dans l'ensemble du projet de FSG

Slot l’a affirmé mardi soir : Liverpool a prouvé qu’il pouvait « rivaliser » avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, l’objectif cette saison n’était pas seulement de rivaliser, mais bien de battre le club parisien. Malgré une domination après la mi-temps, il est difficile de nier que l’écart entre les deux équipes s’est creusé depuis la saison dernière, et non comblé.

Les statistiques confirment cette tendance : moins d’un an après l’élimination aux tirs au but face au PSG, Liverpool a cette fois été dominé 4-0 sur l’ensemble des deux manches par un effectif quasi inchangé, malgré des investissements estimés à environ 450 millions de livres (606 millions de dollars) sur le marché des transferts. L’argent ne garantit certes pas les titres, mais il nourrit légitimement les attentes ; or les dernières recrues en sont encore loin.

Le jeune défenseur Giovanni Leoni a été victime d’une blessure saison finie dès septembre, tandis que Milos Kerkez et Jérémie Frimpong ne se sont pas imposés comme les réponses attendues à Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le successeur désigné d’Alisson, Giorgi Mamardashvili, dégage toujours une impression d’inconfort avec le ballon, Wirtz ne pèse pas assez dans les grands rendez-vous et la carrière d’Isak à Anfield peine à décoller.

Ekitike, unique point positif de la frénésie de dépenses estivale, est désormais absent pour plusieurs mois, ce qui renforce le scepticisme autour du « brillant avenir » promis, d’autant que Salah et Andy Robertson partiront bientôt, que Virgil van Dijk semble en déclin et que Slot peine encore à exposer son projet de jeu.

Si le club mancunien, toujours aussi terne, venait à manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions, le directeur général du football de FSG, Michael Edwards, et le directeur sportif Richard Hughes auraient encore plus de mal à achever la refonte entamée l’été dernier. Ils n’avaient pas réussi à remplacer Luis Díaz ni à recruter Marc Guehi pour pousser Ibrahima Konaté, en fin de contrat.

Le marché regorge actuellement de talents confirmés, d’où la surenchère autour des mêmes profils et des indemnités mirobolantes réclamées pour des éléments encore en devenir. Le jeune défenseur central Jérémy Jacquet, attendu de Rennes contre un chèque conséquent, ne résoudra pas à lui seul l’équation offensive. L’indisponibilité prolongée d’Ekitike et le manque d’efficacité de Cody Gakpo obligent encore Liverpool à chercher un autre avant-centre, tout en trouvant le successeur de Salah.

Dans ce contexte, Liverpool ne peut se passer de l’argent et du pouvoir d’attraction que procure la Ligue des champions lors des négociations, mais cette perspective est aujourd’hui loin d’être garantie.