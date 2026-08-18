Le vestiaire du Real Madrid était en parfaite harmonie avant l'arrivée de Kylian Mbappé à Santiago Bernabéu, mais la situation a changé lors des deux dernières saisons, notamment avec l'existence d'une lutte de pouvoir non déclarée avec Vinícius Júnior, pourtant évidente pour tous ceux qui suivent la scène de l'extérieur.
La rivalité entre Vinícius Júnior et Kylian Mbappé revêt plusieurs aspects, à commencer par le poste d'ailier gauche que le Français a laissé à son coéquipier brésilien pour se repositionner en attaquant, mais la grande crise tourne autour de la question de l'identité : qui est le premier homme du Real Madrid ?
Avant l'arrivée de Mbappé, Vinícius était le premier pari du Real Madrid pour l'avenir, et la direction du club construisait l'équipe autour de lui. Mais Mbappé a réussi, en deux saisons, à lui couper l'herbe sous le pied grâce à son abondance de buts, qui a partiellement éloigné le joueur brésilien du devant de la scène.
Vinícius a tenté d'équilibrer la balance avec Mbappé lorsqu'il a négocié la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, exigeant d'obtenir le même salaire pour accepter de poursuivre au Bernabéu, ainsi qu'une prime de renouvellement à l'image de celle qu'a perçue son coéquipier français lorsqu'il est arrivé gratuitement du Paris Saint-Germain.
Le conflit brûlant dans le vestiaire entre Vinícius et Mbappé ne s'arrête pas là : il s'étend à la concurrence pour le tir des penalties, qui vient gonfler le compteur de buts, un élément susceptible d'influer sur les calculs du Ballon d'Or si le Real Madrid remporte le titre de la Ligue des champions au cours d'une saison.
Nul n'ignore le laxisme du duo dans l'exécution des tâches défensives telles que le pressing et le repli lorsque le Real Madrid perd le ballon, un point que partagent Mbappé et Vinícius et qui nuit à l'équilibre du club madrilène, en particulier lors des grands matchs.