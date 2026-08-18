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Hussein Hamdy

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Le grand casse-tête du Real : Mourinho face au spectre qui a fait tomber Ancelotti et Alonso ?

Kylian Mbappé
Vinicius Junior
J. Mourinho
Yan Diomandé
J. Bellingham
C. Ancelotti
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piège mortel

Le Portugais José Mourinho relève le plus grand défi de son second mandat au Real Madrid : gérer l'ego des stars et les individualités au talent immense, un dossier complexe que ni Carlo Ancelotti, du moins lors de sa dernière année, ni Xabi Alonso, ni Álvaro Arbeloa ne sont parvenus à régler à la racine ces derniers temps.

Cette crise dépasse le cadre de ce qui se passe sur le rectangle vert, mais elle a une répercussion évidente sur les performances de l'équipe, et a concrètement provoqué l'éloignement des grands trophées, une situation inacceptable pour le stade Bernabéu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Le test Mourinho

    Les deux anciens joueurs du Real Madrid, Álvaro Benito et Rafa Alkorta, ont révélé, lors de déclarations à l'émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », que la gestion de l'ego et de la fierté constitue le véritable défi du technicien portugais.

    Benito a expliqué que, lorsque Mourinho est arrivé pour la première fois au club madrilène, il était au sommet de sa carrière d'entraîneur, ce qui diffère de sa situation actuelle, déclarant : « Mais c'est un entraîneur doté de grandes capacités, et il sait mieux que quiconque quel était le problème de l'équipe ces dernières années sur le plan de l'organisation défensive et offensive. »

    Benito a ajouté que le onze de départ, nom par nom, est « extrêmement compétitif », insistant sur le fait que le défi du technicien portugais consiste à faire en sorte que toutes les stars se comprennent et coopèrent sur le terrain.

    Álvaro Benito a souligné que la discipline tactique et le respect des consignes sont le seul moyen d'empêcher la chute de l'équipe, déclarant : « L'équipe est armée pour tout gagner, mais pour y parvenir, ils devront respecter les exigences que Mourinho leur demandera. »

    Benito a affirmé que ces exigences, l'effort défensif et physique seront la clé pour « éviter de retomber dans le même piège ».

    Benito a expliqué que le club madrilène ne peut pas continuer sur la même voie, déclarant : « De cette manière, il est très difficile de réussir à battre des équipes de très haut niveau. »

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    Le spectre des individualités

    De son côté, Rafa Alkorta a affirmé que le succès est lié à la capacité de mener le groupe au-delà des schémas tactiques, déclarant : « Au-delà du style tactique, la clé réside dans la gestion pour changer le cap d'une équipe qui, pendant deux ans, s'est appuyée sur les individualités plus que sur un collectif intégré. »

    Alkorta a précisé que « concilier cet ego et cette fierté » est « la chose la plus difficile », ce qu'aucun des entraîneurs précédents n'a réussi à accomplir.

    Malgré cela, Alkorta a exprimé sa confiance envers l'entraîneur portugais en déclarant : « Il est le seul capable de leur faire comprendre que la solidarité n'est pas une chose futile, mais un élément indispensable pour remporter les titres de championnat et de coupe. »

    Benito a averti que la composition des éléments du Real Madrid impose le défi le plus difficile de tous cette saison dans la gestion des noms, en déclarant : « Avec Bellingham, Diomandé, Mbappé et Vini, vous avez quatre attaquants intouchables. En principe, c'est une équipe susceptible de se briser. Et qui maintient l'équilibre ? Tout le monde doit le faire. »

    Benito a cité l'exemple du Paris Saint-Germain, affirmant : « Il a brisé toutes les légendes du football, car ils jouent avec Vitinha, João Neves et Fabián, avec deux latéraux très offensifs, et l'équipe ne se brise pas parce que tout le monde presse et tout le monde travaille. »

  • Un vestiaire sous tension

    Le vestiaire du Real Madrid était en parfaite harmonie avant l'arrivée de Kylian Mbappé à Santiago Bernabéu, mais la situation a changé lors des deux dernières saisons, notamment avec l'existence d'une lutte de pouvoir non déclarée avec Vinícius Júnior, pourtant évidente pour tous ceux qui suivent la scène de l'extérieur.

    La rivalité entre Vinícius Júnior et Kylian Mbappé revêt plusieurs aspects, à commencer par le poste d'ailier gauche que le Français a laissé à son coéquipier brésilien pour se repositionner en attaquant, mais la grande crise tourne autour de la question de l'identité : qui est le premier homme du Real Madrid ?

    Avant l'arrivée de Mbappé, Vinícius était le premier pari du Real Madrid pour l'avenir, et la direction du club construisait l'équipe autour de lui. Mais Mbappé a réussi, en deux saisons, à lui couper l'herbe sous le pied grâce à son abondance de buts, qui a partiellement éloigné le joueur brésilien du devant de la scène.

    Vinícius a tenté d'équilibrer la balance avec Mbappé lorsqu'il a négocié la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, exigeant d'obtenir le même salaire pour accepter de poursuivre au Bernabéu, ainsi qu'une prime de renouvellement à l'image de celle qu'a perçue son coéquipier français lorsqu'il est arrivé gratuitement du Paris Saint-Germain.

    Le conflit brûlant dans le vestiaire entre Vinícius et Mbappé ne s'arrête pas là : il s'étend à la concurrence pour le tir des penalties, qui vient gonfler le compteur de buts, un élément susceptible d'influer sur les calculs du Ballon d'Or si le Real Madrid remporte le titre de la Ligue des champions au cours d'une saison.

    Nul n'ignore le laxisme du duo dans l'exécution des tâches défensives telles que le pressing et le repli lorsque le Real Madrid perd le ballon, un point que partagent Mbappé et Vinícius et qui nuit à l'équilibre du club madrilène, en particulier lors des grands matchs.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L'absence du capitaine

    Il serait absurde de ne pas établir de lien entre l'escalade de la crise d'ego au sein du Real Madrid et l'absence d'un grand nombre de leaders dans le vestiaire, tant il aurait été difficile d'imaginer le club merengue tomber dans ce piège fatal du temps où Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos et Nacho Fernandez évoluaient au Bernabeu.

    Aujourd'hui, le Real a perdu tous ces noms, auxquels on peut ajouter Dani Carvajal, tandis que la Casa Blanca ne compte plus, parmi la vieille garde, que Thibaut Courtois, sur qui l'on peut s'appuyer pour ramener le calme dans le vestiaire.

    Ce qui prête à l'ironie dans le vestiaire du Real Madrid, c'est que le capitaine numéro un, Federico Valverde, est impliqué dans le plus grand incident de tensions au sein de l'équipe la saison dernière avec Aurélien Tchouaméni. Il a par ailleurs l'habitude de franchir les limites de la discipline, que ce soit avec ses coéquipiers ou ses adversaires, comme lors de son célèbre accrochage avec Alex Baena.

    Parmi les noms récemment arrivés au Real Madrid, seul Bernardo Silva peut être classé parmi les joueurs chevronnés capables de ramener le calme dans le vestiaire.

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