Les deux anciens joueurs du Real Madrid, Álvaro Benito et Rafa Alkorta, ont révélé, lors de déclarations à l'émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », que la gestion de l'ego et de la fierté constitue le véritable défi du technicien portugais.

Benito a expliqué que, lorsque Mourinho est arrivé pour la première fois au club madrilène, il était au sommet de sa carrière d'entraîneur, ce qui diffère de sa situation actuelle, déclarant : « Mais c'est un entraîneur doté de grandes capacités, et il sait mieux que quiconque quel était le problème de l'équipe ces dernières années sur le plan de l'organisation défensive et offensive. »

Benito a ajouté que le onze de départ, nom par nom, est « extrêmement compétitif », insistant sur le fait que le défi du technicien portugais consiste à faire en sorte que toutes les stars se comprennent et coopèrent sur le terrain.

Álvaro Benito a souligné que la discipline tactique et le respect des consignes sont le seul moyen d'empêcher la chute de l'équipe, déclarant : « L'équipe est armée pour tout gagner, mais pour y parvenir, ils devront respecter les exigences que Mourinho leur demandera. »

Benito a affirmé que ces exigences, l'effort défensif et physique seront la clé pour « éviter de retomber dans le même piège ».

Benito a expliqué que le club madrilène ne peut pas continuer sur la même voie, déclarant : « De cette manière, il est très difficile de réussir à battre des équipes de très haut niveau. »