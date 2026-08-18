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Hussein Hamdy

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Le grand casse-tête du Real : Mourinho défie un spectre qui a fait tomber Ancelotti et Alonso

Kylian Mbappé
Vinicius Junior
J. Mourinho
Yan Diomandé
J. Bellingham
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Un piège mortel

Le Portugais José Mourinho relève le plus grand défi de son second mandat avec le Real Madrid, à savoir gérer l'ego des stars et des individualités au talent immense, un dossier complexe que ni Carlo Ancelotti, du moins lors de sa dernière année, ni Xabi Alonso, ni Álvaro Arbeloa n'ont réussi à couper à la racine ces derniers temps.

Cette crise dépasse le cadre de ce qui se passe sur le rectangle vert, mais elle a des répercussions évidentes sur les performances de l'équipe et a pratiquement entraîné un éloignement des grands titres, une chose inacceptable pour le stade Bernabéu.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Le test de Mourinho

    Les deux anciens joueurs du Real Madrid, Álvaro Benito et Rafa Alkorta, ont révélé, lors de déclarations à l'émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », que la gestion de l'ego et de l'orgueil constitue le véritable pari du technicien portugais.

    Benito a expliqué que lorsque Mourinho était arrivé pour la première fois au club madrilène, il se trouvait au sommet de sa carrière d'entraîneur, ce qui diffère de sa situation actuelle, déclarant : « Mais c'est un entraîneur qui possède de grandes qualités, et il sait mieux que quiconque quel était le problème de l'équipe ces dernières années sur le plan de l'organisation défensive et offensive. »

    Benito a ajouté que l'équipe type, nom par nom, est « extrêmement compétitive », insistant sur le fait que le défi du technicien portugais consiste à faire en sorte que toutes les stars se comprennent et coopèrent sur le terrain.

    Álvaro Benito a souligné que la discipline tactique et l'engagement sont le seul moyen d'empêcher la chute de l'équipe, déclarant : « L'équipe est armée pour tout gagner, mais pour y parvenir, ils devront respecter les exigences que Mourinho leur imposera. »

    Benito a affirmé que ces exigences ainsi que l'effort défensif et physique seront la clé pour « éviter de retomber dans le même piège ».

    Benito a expliqué que le club madrilène ne peut pas poursuivre sur la même voie, déclarant : « De cette manière, il est très difficile de réussir à battre des équipes de très bon niveau. »

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    Le spectre des individualités

    De son côté, Rafa Alkorta a affirmé que le succès est lié à la capacité de diriger le groupe, au-delà des schémas tactiques, déclarant : « Au-delà du style tactique, la clé réside dans la gestion visant à changer la trajectoire d'une équipe qui, pendant deux ans, s'est reposée sur les individualités plutôt que sur un collectif cohérent. »

    Alkorta a précisé que « concilier cette vanité et cette fierté » est « la chose la plus difficile », ce qu'aucun des entraîneurs précédents n'a réussi à accomplir.

    Malgré cela, Alkorta a exprimé sa confiance envers le technicien portugais en affirmant : « Il est le seul capable de leur faire comprendre que la solidarité n'est pas une chose insignifiante, mais un élément indispensable pour remporter le championnat et la Coupe. »

    Benito a averti que la composition de l'effectif du Real Madrid impose le défi le plus difficile qui soit cette saison en matière de gestion des noms, déclarant : « Avec Bellingham, Diomande, Mbappé et Vini, vous avez quatre attaquants intouchables. Au départ, c'est une équipe exposée à la rupture. Et qui maintient l'équilibre ? Ce doit être tout le monde. »

    Benito a cité l'exemple du Paris Saint-Germain, en déclarant : « Ils ont brisé tous les mythes du football, car ils jouent avec Vitinha, João Neves et Fabián, avec deux latéraux très offensifs, et l'équipe ne se rompt pas parce que tout le monde presse et tout le monde travaille. »

  • Vestiaire sous tension

    Le vestiaire du Real Madrid était en parfaite harmonie avant l'arrivée de Kylian Mbappé à Santiago Bernabéu, mais la situation a changé au cours des deux dernières saisons, notamment avec l'existence d'une lutte de pouvoir non déclarée avec Vinicius Junior, pourtant évidente pour tous ceux qui observent la scène de l'extérieur.

    Les facettes de la rivalité entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont multiples, à commencer par le poste d'ailier gauche que le Français a cédé à son coéquipier brésilien avant d'évoluer au poste d'attaquant, mais la grande crise tourne autour d'une question d'identité : qui est le numéro un du Real Madrid ?

    Avant l'arrivée de Mbappé, Vinicius était le premier pari du Real Madrid pour l'avenir, et la direction du club construisait l'équipe autour de lui. Mais Mbappé a réussi, en deux saisons, à lui couper l'herbe sous le pied grâce à son abondance de buts, qui a partiellement écarté le joueur brésilien du devant de la scène.

    Vinicius a tenté de rééquilibrer la balance avec Mbappé lorsqu'il a négocié la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, posant comme condition d'obtenir le même salaire pour accepter de rester à Bernabéu, ainsi qu'une prime de prolongation semblable à celle qu'avait perçue son coéquipier français lors de son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain.

    Et le conflit brûlant dans le vestiaire entre Vinicius et Mbappé ne s'arrête pas là : il s'étend à la concurrence pour la frappe des penaltys, qui gonflent le compteur de buts, un élément susceptible de peser dans les calculs du Ballon d'Or si le Real Madrid venait à remporter le titre de la Ligue des champions au cours d'une saison.

    Nul n'ignore le laxisme du duo dans l'accomplissement des tâches défensives, comme le pressing et le repli lorsque le Real Madrid perd le ballon, un défaut que partagent Mbappé et Vinicius et qui nuit à l'équilibre de la Maison Blanche, en particulier lors des grands matchs.

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  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    L'absence du capitaine

    Il est impensable de ne pas établir un lien entre l'aggravation de la crise d'ego au sein du Real Madrid et l'absence d'un grand nombre de leaders dans le vestiaire, tant il était difficile d'imaginer la Maison Blanche tomber dans ce piège mortel lorsque Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos et Nacho Fernandez évoluaient au Bernabeu.

    Aujourd'hui, en revanche, le Real a perdu tous ces noms, auxquels on peut ajouter Dani Carvajal, tandis que la Maison Blanche ne compte actuellement que Thibaut Courtois parmi la vieille garde sur laquelle on peut s'appuyer pour instaurer le calme dans le vestiaire.

    Parmi les faits qui prêtent à l'ironie au sein du vestiaire du Real Madrid, le capitaine numéro un Federico Valverde a été impliqué dans le plus gros incident au sein de l'équipe la saison dernière, avec Aurelien Tchouameni. De plus, il a l'habitude de dépasser les limites de la discipline, que ce soit avec ses coéquipiers ou avec ses adversaires, comme lors de sa fameuse altercation avec Alex Baena.

    Parmi les noms récemment arrivés au Real Madrid, seul Bernardo Silva peut être classé parmi les joueurs chevronnés capables d'instaurer le calme dans le vestiaire.

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