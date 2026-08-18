Les deux anciens joueurs du Real Madrid, Álvaro Benito et Rafa Alkorta, ont révélé, lors de déclarations à l'émission « El Larguero » sur la radio espagnole « Cadena SER », que la gestion de l'ego et de l'orgueil constitue le véritable pari du technicien portugais.

Benito a expliqué que lorsque Mourinho était arrivé pour la première fois au club madrilène, il se trouvait au sommet de sa carrière d'entraîneur, ce qui diffère de sa situation actuelle, déclarant : « Mais c'est un entraîneur qui possède de grandes qualités, et il sait mieux que quiconque quel était le problème de l'équipe ces dernières années sur le plan de l'organisation défensive et offensive. »

Benito a ajouté que l'équipe type, nom par nom, est « extrêmement compétitive », insistant sur le fait que le défi du technicien portugais consiste à faire en sorte que toutes les stars se comprennent et coopèrent sur le terrain.

Álvaro Benito a souligné que la discipline tactique et l'engagement sont le seul moyen d'empêcher la chute de l'équipe, déclarant : « L'équipe est armée pour tout gagner, mais pour y parvenir, ils devront respecter les exigences que Mourinho leur imposera. »

Benito a affirmé que ces exigences ainsi que l'effort défensif et physique seront la clé pour « éviter de retomber dans le même piège ».

Benito a expliqué que le club madrilène ne peut pas poursuivre sur la même voie, déclarant : « De cette manière, il est très difficile de réussir à battre des équipes de très bon niveau. »