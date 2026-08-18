Le vestiaire du Real Madrid était en parfaite harmonie avant l'arrivée de Kylian Mbappé à Santiago Bernabéu, mais la situation a changé au cours des deux dernières saisons, notamment avec l'existence d'une lutte de pouvoir non déclarée avec Vinicius Junior, pourtant évidente pour tous ceux qui observent la scène de l'extérieur.
Les facettes de la rivalité entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont multiples, à commencer par le poste d'ailier gauche que le Français a cédé à son coéquipier brésilien avant d'évoluer au poste d'attaquant, mais la grande crise tourne autour d'une question d'identité : qui est le numéro un du Real Madrid ?
Avant l'arrivée de Mbappé, Vinicius était le premier pari du Real Madrid pour l'avenir, et la direction du club construisait l'équipe autour de lui. Mais Mbappé a réussi, en deux saisons, à lui couper l'herbe sous le pied grâce à son abondance de buts, qui a partiellement écarté le joueur brésilien du devant de la scène.
Vinicius a tenté de rééquilibrer la balance avec Mbappé lorsqu'il a négocié la prolongation de son contrat avec le Real Madrid, posant comme condition d'obtenir le même salaire pour accepter de rester à Bernabéu, ainsi qu'une prime de prolongation semblable à celle qu'avait perçue son coéquipier français lors de son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain.
Et le conflit brûlant dans le vestiaire entre Vinicius et Mbappé ne s'arrête pas là : il s'étend à la concurrence pour la frappe des penaltys, qui gonflent le compteur de buts, un élément susceptible de peser dans les calculs du Ballon d'Or si le Real Madrid venait à remporter le titre de la Ligue des champions au cours d'une saison.
Nul n'ignore le laxisme du duo dans l'accomplissement des tâches défensives, comme le pressing et le repli lorsque le Real Madrid perd le ballon, un défaut que partagent Mbappé et Vinicius et qui nuit à l'équilibre de la Maison Blanche, en particulier lors des grands matchs.