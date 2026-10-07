Le gouvernement sud-coréen avertit que le système d’exemption du service militaire « doit être réduit » après les retombées des Jeux asiatiques

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Choi Hwi-young, a abordé directement la question lors d'une récente audition en commission de l'Assemblée nationale, indiquant que l'ère des exemptions généralisées pourrait toucher à sa fin. Choi a souligné que, si le système existe depuis plus de cinq décennies, le paysage culturel du pays a considérablement évolué. Il a déclaré à la commission que le système « devra inévitablement être réduit », ce qui marque un possible tournant pour les footballeurs professionnels espérant éviter une longue interruption de carrière.

« Il est vrai que le système a contribué à aider des artistes et athlètes exceptionnels à maintenir et à développer leurs capacités », a déclaré Choi lors de l'audition, comme le rapporte BBC Sport. « Cependant, les valeurs attachées à l'équité et la perception du service militaire par le public ont changé. Je suis d'accord sur le fait que le système doit une nouvelle fois faire l'objet d'un réexamen complet. »