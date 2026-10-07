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FBL-ASIAD-2026AFP
Khaled Mahmoud
Traduit par

Le gouvernement sud-coréen avertit que le système d’exemption du service militaire « doit être réduit » après les retombées des Jeux asiatiques

Corée du Sud
Asian Games

Le gouvernement sud-coréen a officiellement indiqué son intention de revoir en profondeur le système de longue date d’exemption du service militaire pour les sportifs d’élite. Cette décision intervient dans le sillage d’un important retour de bâton de l’opinion publique après les récents Jeux asiatiques, où les célébrations de l’équipe nationale de football ont déclenché un débat national sur l’équité.

  • Le ministre promet de réexaminer une politique vieille de cinquante ans

    Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Choi Hwi-young, a abordé directement la question lors d'une récente audition en commission de l'Assemblée nationale, indiquant que l'ère des exemptions généralisées pourrait toucher à sa fin. Choi a souligné que, si le système existe depuis plus de cinq décennies, le paysage culturel du pays a considérablement évolué. Il a déclaré à la commission que le système « devra inévitablement être réduit », ce qui marque un possible tournant pour les footballeurs professionnels espérant éviter une longue interruption de carrière.

    « Il est vrai que le système a contribué à aider des artistes et athlètes exceptionnels à maintenir et à développer leurs capacités », a déclaré Choi lors de l'audition, comme le rapporte BBC Sport. « Cependant, les valeurs attachées à l'équité et la perception du service militaire par le public ont changé. Je suis d'accord sur le fait que le système doit une nouvelle fois faire l'objet d'un réexamen complet. »

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le capitaine Lee Gi-hyuk fait face à une vague de critiques

    Le catalyseur de ce brusque revirement gouvernemental a été les célébrations controversées de l'équipe. Après leur victoire contre le Japon, pays hôte, en finale, trois joueurs ont essuyé de vives critiques pour avoir célébré l'obtention de leur exemption, dont le capitaine de la Corée du Sud Lee Gi-hyuk. Lee a été filmé avec sa médaille d'or, proclamant bruyamment qu'il « n'allait pas faire son service militaire ». Les images sont devenues virales, suscitant une vive indignation de la part d'un public qui considère souvent le service militaire comme un devoir national sacré et un sacrifice partagé par tous les jeunes hommes.

    Lee a depuis présenté ses excuses pour ses actes, mais le mal semble être fait pour la réputation de la politique d'exemption. Le ministre Choi n'a pas mâché ses mots dans son évaluation du comportement du joueur, qualifiant ses commentaires d'« totalement immatures ». L'incident est devenu un point de ralliement pour ceux qui estiment que les athlètes d'élite bénéficient d'une indulgence inutile par rapport au reste de la population.

  • Questions d’équité et de mérite sportif

    Le débat s’est étendu au-delà des terrains de football jusque dans les sphères du pouvoir politique. Cho Kye-won, membre éminent du Parti démocrate de Corée, a interpellé le ministre sur l’inégalité perçue des règles actuelles. Cho a estimé que le système en vigueur crée un « sérieux sentiment d’injustice » chez les jeunes, notamment en raison de la manière dont les avantages sont répartis selon les différentes performances sportives.

    Alors que les hommes sud-coréens sont tenus d’effectuer entre 18 et 21 mois de service militaire actif avant l’âge de 28 ans, la réglementation actuelle stipule que seuls les médaillés olympiques, quelle que soit la couleur de leur médaille, ainsi que les médaillés d’or des Jeux asiatiques, peuvent bénéficier de l’exemption de service, ce qui ramène leur engagement à moins d’un mois de formation de base.

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  • Closing Ceremony - 20th Asian Games Aichi-Nagoya: Day 15Getty Images Sport

    Le déséquilibre dans le nombre de bénéficiaires

    Les données statistiques présentées lors du débat ont mis en évidence une concentration significative des avantages au sein des sports collectifs populaires. Soulignant que remporter un championnat du monde dans n'importe quelle discipline est bien plus difficile que décrocher une médaille d'or aux Jeux asiatiques, alors même que les champions du monde dans d'autres sports ne bénéficient d'aucun avantage lié au service, Cho a déclaré : « Sur les 44 personnes qui se sont qualifiées pour cet avantage lors de ces Jeux asiatiques, 36 étaient en football et en baseball. »