Le gouvernement sénégalais demande l'ouverture d'une enquête pour « corruption » à l'encontre de la CAF suite à sa décision d'annuler le résultat de la finale de la CAN en faveur du Maroc

Furieux de ce revirement, l'État a officiellement demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. Un porte-parole du gouvernement a publié une déclaration cinglante, exigeant que des comptes soient rendus pour ce qu'il a qualifié de décision illégale et profondément injuste. Il a déclaré : « Cette décision sans précédent et d'une gravité exceptionnelle va directement à l'encontre des principes fondamentaux de l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du jeu. Elle découle d'une interprétation manifestement erronée du règlement. En remettant en cause un résultat obtenu à l’issue d’un match qui s’est déroulé dans les règles et a été remporté conformément aux règles du jeu, la CAF sape gravement sa propre crédibilité et la confiance légitime que les peuples africains accordent aux institutions sportives continentales. Le Sénégal ne peut tolérer une décision administrative qui efface l’engagement, le mérite et l’excellence sportive. Le Sénégal rejette sans équivoque cette tentative injustifiée de spoliation. Il demande l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur les soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. »