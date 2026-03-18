AFP
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Le gouvernement sénégalais demande l'ouverture d'une enquête pour « corruption » à l'encontre de la CAF suite à sa décision d'annuler le résultat de la finale de la CAN en faveur du Maroc
La CAF annule le résultat final
La Commission d'appel de la CAF a, de manière sensationnelle, annulé le résultat de la finale de la CAN, privant ainsi l'équipe sénégalaise du trophée qu'elle avait décroché de haute lutte. L'instance dirigeante a estimé que l'équipe avait perdu par forfait le match contre le pays hôte après que ses joueurs eurent quitté le terrain. Ces scènes chaotiques se sont déroulées dans les dernières minutes du temps additionnel, lorsqu'une décision de l'arbitrage vidéo a accordé un penalty tardif à l'équipe adverse, poussant l'entraîneur à ordonner à ses joueurs de regagner les vestiaires. Bien qu'ils soient finalement revenus sur le terrain pour s'imposer 1-0 en prolongation, les officiels ont appliqué rétroactivement le règlement du tournoi pour attribuer aux hôtes une victoire par forfait 3-0.
Le Sénégal réclame une enquête internationale
Furieux de ce revirement, l'État a officiellement demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. Un porte-parole du gouvernement a publié une déclaration cinglante, exigeant que des comptes soient rendus pour ce qu'il a qualifié de décision illégale et profondément injuste. Il a déclaré : « Cette décision sans précédent et d'une gravité exceptionnelle va directement à l'encontre des principes fondamentaux de l'éthique sportive, au premier rang desquels figurent l'équité, la loyauté et le respect de la vérité du jeu. Elle découle d'une interprétation manifestement erronée du règlement. En remettant en cause un résultat obtenu à l’issue d’un match qui s’est déroulé dans les règles et a été remporté conformément aux règles du jeu, la CAF sape gravement sa propre crédibilité et la confiance légitime que les peuples africains accordent aux institutions sportives continentales. Le Sénégal ne peut tolérer une décision administrative qui efface l’engagement, le mérite et l’excellence sportive. Le Sénégal rejette sans équivoque cette tentative injustifiée de spoliation. Il demande l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur les soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF. »
Le Maroc défend l'application des règles
Alors que leurs adversaires fulminaient, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) s'est empressée de prendre ses distances par rapport à cette polémique. La FRMF a insisté sur le fait que sa contestation relevait uniquement d'une question d'intégrité juridique et ne constituait en aucun cas une remise en cause de la qualité de l'équipe adverse. Se félicitant de la décision qui les a désignés vainqueurs du tournoi disputé à domicile, elle a déclaré : « La Fédération tient à rappeler que son approche n’a jamais eu pour but de remettre en cause les performances sportives des équipes participant à cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition. » Elle a réaffirmé son engagement à respecter les règles des compétitions africaines.
La bataille juridique se poursuit devant le TAS
Face à la fermeté de la fédération continentale et du pays hôte, la Fédération sénégalaise de football a confirmé qu’elle porterait l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport en Suisse. Elle espère qu’un examen judiciaire externe annulera la forfait et rétablira le résultat obtenu sur le terrain. Elle fait valoir que, puisque les joueurs sont revenus pour terminer le match, la modification a posteriori est totalement invalide. Cependant, l’instance dirigeante soutient que les règles sont claires concernant les équipes qui quittent le terrain. En fin de compte, ce différend amer est voué à être tranché devant un tribunal européen.
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