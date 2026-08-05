Le GOAT argentin Lionel Messi fait un don pour soutenir les efforts de secours après les incendies de forêt à Madrid

Messi s’est mobilisé pour soutenir la Communauté de Madrid après une période de dévastation environnementale. Le huituple Ballon d’Or a fait don d’environ 80 000 € spécifiquement destinés à la reconstruction de la région de la Sierra Oeste. Cette zone rurale de l’ouest a récemment été ravagée par de violents incendies de forêt qui ont dévasté près de 75 000 acres de terrain, détruisant des paysages naturels et des infrastructures essentielles, tout en déplaçant des habitants de la région.

La nouvelle de ce don a été confirmée par la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux. Écrivant sur X, Ayuso a salué le geste de l’ancienne icône de Barcelone, déclarant : « Leo Messi a donné 80 000 € pour la reconstruction de la Sierra Oeste de Madrid. Je veux le remercier et lui dire qu’ici, à Madrid, nous espérons l’accueillir bientôt pour lui offrir les applaudissements qu’il mérite. »