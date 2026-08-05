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Le GOAT argentin Lionel Messi fait un don pour soutenir les efforts de secours après les incendies de forêt à Madrid
Messi donne un coup de pouce financier à la reprise de Madrid
Messi s’est mobilisé pour soutenir la Communauté de Madrid après une période de dévastation environnementale. Le huituple Ballon d’Or a fait don d’environ 80 000 € spécifiquement destinés à la reconstruction de la région de la Sierra Oeste. Cette zone rurale de l’ouest a récemment été ravagée par de violents incendies de forêt qui ont dévasté près de 75 000 acres de terrain, détruisant des paysages naturels et des infrastructures essentielles, tout en déplaçant des habitants de la région.
La nouvelle de ce don a été confirmée par la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui s’est exprimée sur les réseaux sociaux. Écrivant sur X, Ayuso a salué le geste de l’ancienne icône de Barcelone, déclarant : « Leo Messi a donné 80 000 € pour la reconstruction de la Sierra Oeste de Madrid. Je veux le remercier et lui dire qu’ici, à Madrid, nous espérons l’accueillir bientôt pour lui offrir les applaudissements qu’il mérite. »
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Mise en place d’une plateforme de secours dédiée
Ce don intervient à un moment où le gouvernement régional de Madrid cherche activement des ressources pour faciliter la reconstruction à long terme des municipalités touchées par l’incendie. Les autorités ont lancé une plateforme de dons dédiée, conçue pour servir de canal unique et sécurisé permettant aux particuliers comme aux grandes entreprises d’apporter une contribution financière. Cela garantit que l’aide financière est dirigée directement vers les zones qui ont besoin de l’assistance la plus urgente. L’ampleur des dégâts sur 30 351 hectares rend l’implication de personnalités de premier plan comme Messi particulièrement significative pour la sensibilisation du public.
Alors que la région s’efforce de reconstruire les habitations et de restaurer la biodiversité naturelle perdue dans les incendies, le soutien de l’un des athlètes les plus reconnaissables au monde permet de maintenir l’élan des initiatives d’aide du gouvernement. L’effort conjoint entre le secteur public et les donateurs privés est considéré comme la seule voie viable pour réparer les dégâts considérables causés par les épisodes météorologiques extrêmes de l’été et les incendies qui ont suivi.
Une longue histoire de philanthropie mondiale
Ce dernier geste de générosité s’inscrit dans la continuité de l’engagement de longue date de Messi en faveur d’actions caritatives, qu’il a officialisé à travers la Fondation Leo Messi depuis sa création en 2007. La fondation a été créée à l’origine pour soutenir des initiatives dans les domaines de la santé, de l’éducation et du sport pour les enfants vulnérables à travers le monde. Au fil des années, le capitaine de l’Inter Miami a souvent mis la main à la poche en période de crise. Lors de la pandémie mondiale en 2020, il a fait don d’environ 550 000 $ à des hôpitaux de son Argentine natale pour des respirateurs et du matériel médical. Il a également effectué un don de 1,1 million de dollars, réparti entre l’Hospital Clínic de Barcelone et d’autres centres médicaux en Espagne.
Les liens de Messi avec l’Espagne restent forts malgré son transfert en Major League Soccer, et ses récentes actions à Madrid font écho à son soutien passé envers d’autres régions espagnoles. Il a notamment affiché sa solidarité à Valence en faisant un autre don de 1,1 million de dollars pour venir en aide aux victimes des inondations dévastatrices dans cette région.
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Rôles d’ambassadeur et impact international
En plus du travail mené par sa fondation privée, Messi est ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF depuis 2010, un rôle qui l’a vu diriger diverses opérations de secours internationales. Il a notamment mené des campagnes pour Haïti après le séisme dévastateur qui a frappé le pays et a été l’un des principaux bailleurs de fonds de programmes éducatifs destinés aux enfants touchés par le conflit en cours en Syrie. La portée de son action humanitaire est véritablement mondiale, s’étendant jusqu’en Amérique du Sud, où il a récemment soutenu des opérations de secours après un séisme au Venezuela. Son épouse, Antonela Roccuzzo, s’est également fortement impliquée dans ces récentes initiatives humanitaires, faisant des efforts philanthropiques de la famille une entreprise collective.
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