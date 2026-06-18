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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traduit par

Le Ghana s'impose face au Panama grâce à une réalisation de Yirenkyi, auteur d'un but lors de ses grands débuts en Coupe du monde

Coupe du monde
Ghana
C. Yirenkyi
Ghana vs Panama

Victoire 1-0 de la sélection de Queiroz lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde : Semenyo a été désigné homme du match, et Sulemana, joueur de l’Atalanta, est resté sur le terrain pendant une heure.

Un but de Caleb Yirenkyi a offert les trois points au Ghana lors du premier match de l’équipe de Carlos Queiroz à la Coupe du monde 2026. Des débuts positifs pour la sélection africaine, qui s’est imposée 1-0 face au Panama grâce à une réalisation inscrit dans le temps additionnel par le milieu de terrain du Nordsjaelland, né en 2006. À la 95e minute, il a poussé le ballon au fond des filets à quelques pas du but, après un centre à ras de terre venu de la gauche par le numéro 10 Brandon Thomas-Asante, entré en jeu en seconde période. Premier but en sélection pour Yirenkyi ; Antoine Semenyo, joueur de Manchester City, a quant à lui reçu le titre de meilleur joueur du match.

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