À la suite de sa décision, Williams a partagé un message émouvant exprimant à quel point représenter le Ghana signifiait beaucoup pour lui sur le plan personnel. L’attaquant a souligné le lien profond qu’il a tissé avec la nation tout au long de sa carrière internationale.

« Je sens que le moment est venu de mettre un terme à mon parcours avec l’équipe nationale du Ghana », a-t-il écrit. Je pars heureux, fier et avec la tranquillité d’esprit de savoir que j’ai tout donné chaque fois que j’ai porté ce maillot.

« Le Ghana m’a apporté bien plus que le football. Il m’a permis de rentrer à la maison, de me sentir encore plus proche de mes racines et d’éprouver l’immense fierté de représenter mon pays et de porter ce drapeau sur ma poitrine.

« Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris part à ce parcours et pour tout l’amour que vous m’avez toujours montré. Le Ghana fera toujours partie de moi. Je continuerai à soutenir les Black Stars comme l’un d’entre vous, où que je sois. »







