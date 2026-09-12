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« Le Ghana fera toujours partie de moi » : la star de l’Athletic Club Inaki Williams annonce avec émotion sa retraite internationale du football
Williams met un terme à sa carrière avec le Ghana
Le capitaine de l’Athletic, Williams, a officiellement annoncé sa retraite internationale après quatre ans avec le Ghana. L’attaquant de 32 ans a confirmé sa décision via les réseaux sociaux vendredi.
Williams a disputé sa dernière apparition avec le Ghana lors de sa défaite 1-0 contre la Colombie à la Coupe du monde en juillet. Ce résultat a éliminé le Ghana du tournoi en seizièmes de finale.
Son départ marque la fin d’un passage mémorable avec l’équipe nationale. Il laisse derrière lui un héritage dont le Ghana peut être fier après avoir choisi de représenter les origines de sa famille sur la scène internationale.
L’attaquant revient sur le parcours émotionnel des Black Stars
À la suite de sa décision, Williams a partagé un message émouvant exprimant à quel point représenter le Ghana signifiait beaucoup pour lui sur le plan personnel. L’attaquant a souligné le lien profond qu’il a tissé avec la nation tout au long de sa carrière internationale.
« Je sens que le moment est venu de mettre un terme à mon parcours avec l’équipe nationale du Ghana », a-t-il écrit. Je pars heureux, fier et avec la tranquillité d’esprit de savoir que j’ai tout donné chaque fois que j’ai porté ce maillot.
« Le Ghana m’a apporté bien plus que le football. Il m’a permis de rentrer à la maison, de me sentir encore plus proche de mes racines et d’éprouver l’immense fierté de représenter mon pays et de porter ce drapeau sur ma poitrine.
« Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris part à ce parcours et pour tout l’amour que vous m’avez toujours montré. Le Ghana fera toujours partie de moi. Je continuerai à soutenir les Black Stars comme l’un d’entre vous, où que je sois. »
De ses débuts avec l’Espagne au succès en Coupe du monde
Né à Bilbao de parents ghanéens, Williams a d’abord représenté l’Espagne, avec une unique apparition lors d’un match amical contre la Bosnie, six ans avant de changer de nationalité sportive. Il a officiellement opté pour le Ghana en 2022.
L’attaquant a ensuite honoré 28 sélections avec les Black Stars, inscrivant deux buts au cours de ses quatre années passées en sélection. Ses efforts ont aidé le Ghana à atteindre la phase à élimination directe de la Coupe du monde cette année pour la première fois depuis 2010.
Alors qu’Inaki représentait le Ghana, son jeune frère Nico Williams a connu le succès sur la scène internationale par une autre voie. Nico faisait partie de l’équipe d’Espagne qui a remporté la Coupe du monde cette année.
- Getty Images Sport
La capitaine de l’Athletic se recentre sur le football en club
Sa carrière internationale étant désormais officiellement terminée, Williams va désormais consacrer toute son attention à ses engagements avec l’Athletic. Capitaine du club, l’attaquant reste une figure centrale de l’équipe espagnole.
Son retrait de la sélection nationale permettra au joueur de 32 ans de se concentrer sur ses obligations en club. Il quitte le football international après avoir réalisé son ambition de représenter la terre d’origine de ses ancêtres.
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