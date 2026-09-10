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Le Ghana fait une nouvelle approche pour convaincre l’attaquant de Crystal Palace Eddie Nketiah de changer d’allégeance
Le Ghana relance sa poursuite
Selon l'Evening Standard, Nketiah étudie une nouvelle proposition pour changer de nationalité sportive et passer de l'Angleterre au Ghana. Le Ghana suit de longue date l'ancien attaquant d'Arsenal et a effectué une nouvelle approche pour tenter de le convaincre de représenter les Black Stars.
Né à Lewisham de parents ghanéens, Nketiah a joué pour l'Angleterre chez les jeunes, en inscrivant plus de buts que n'importe quel autre joueur avec les Espoirs anglais. Le joueur de 27 ans n'a pas encore pris de décision définitive sur le fait de représenter le pays de naissance de ses parents, alors qu'il évalue ses options.
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Une voie libre selon les règles de la FIFA
L'attaquant a honoré sa première et, à ce jour, unique sélection avec l'équipe d'Angleterre A sous Gareth Southgate en octobre 2023. Il a remplacé Ollie Watkins à la 73e minute d'une victoire 1-0 en match amical contre l'Australie au stade de Wembley.
Cependant, les règles actuelles de la FIFA stipulent qu'un joueur doit avoir disputé plus de trois matches officiels en équipe senior pour un seul pays avant d'avoir 21 ans afin de ne plus pouvoir changer de sélection. Comme sa seule apparition a eu lieu lors d'un match amical, Nketiah reste pleinement éligible pour représenter le Ghana s'il décide de changer d'allégeance.
La résurgence de Crystal Palace
Le Ghana veut ajouter davantage de qualité éprouvée en Premier League à un effectif qui comprend déjà l’ailier de Manchester City Antoine Semenyo et le milieu de Coventry Caleb Yirenkyi. Après une année difficile marquée par les blessures, Nketiah a bien commencé sous les ordres du nouvel entraîneur de Palace, Pierre Sage, en étant titularisé lors de chacun de leurs trois matches de Premier League disputés jusqu’à présent cette saison.
Palace a bien réagi à un début de campagne compliqué et a assuré sa place au quatrième tour de la Carabao Cup grâce à une confortable victoire 3-0 à domicile contre Middlesbrough, candidat à la montée depuis le Championship, mardi soir.
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L’heure de la décision approche
Alors que les compétitions nationales s’intensifient, Nketiah se trouve à un tournant crucial de sa carrière. Des performances régulières avec Crystal Palace le maintiendront sans aucun doute dans le viseur des deux sélections nationales. L’attaquant doit bientôt décider s’il souhaite engager son avenir international avec le Ghana et rejoindre ses prochaines campagnes de qualification, ou continuer d’espérer un retour en sélection avec l’Angleterre.
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