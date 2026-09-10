Selon l'Evening Standard, Nketiah étudie une nouvelle proposition pour changer de nationalité sportive et passer de l'Angleterre au Ghana. Le Ghana suit de longue date l'ancien attaquant d'Arsenal et a effectué une nouvelle approche pour tenter de le convaincre de représenter les Black Stars.

Né à Lewisham de parents ghanéens, Nketiah a joué pour l'Angleterre chez les jeunes, en inscrivant plus de buts que n'importe quel autre joueur avec les Espoirs anglais. Le joueur de 27 ans n'a pas encore pris de décision définitive sur le fait de représenter le pays de naissance de ses parents, alors qu'il évalue ses options.