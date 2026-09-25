AFP
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Le geste remarquable de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr dévoilé, Alvaro Gonzalez détaille son calvaire lié à des salaires impayés
Gonzalez révèle des retards de paiement inquiétants
L’ancien défenseur central espagnol a dévoilé la situation financière inattendue à laquelle il a été confronté à Riyad avant l’arrivée retentissante de la mégastar en provenance de Manchester United en décembre 2022. Alvaro, qui a annoncé sa retraite du football professionnel début août 2026 à l’âge de 36 ans, a révélé que ses six premiers mois au club se sont déroulés entièrement sans salaire. Cette épreuve troublante s’est révélée profondément ironique étant donné que ces géants soutenus par le PIF figurent parmi les institutions sportives les plus riches d’Arabie saoudite
- Power Sport Images
Un défenseur central raconte un frustrant litige salarial
Revenant sur les débuts de son aventure au Moyen-Orient après avoir quitté le football européen, l’ancien défenseur de l’Espanyol et de Villarreal s’est confié sur l’incertitude persistante qui régnait dans le vestiaire. Détailant le long retard dans le versement de ses salaires, Alvaro a expliqué, comme cité par LeFutbolin : « J’étais en Arabie saoudite sans être payé pendant six mois. Les premiers mois de mon passage en Arabie saoudite, dans le meilleur club du pays avec Al-Hilal. On pouvait mettre 70 000 [supporters] dans un match. Je n’étais pas inquiet parce que cela faisait déjà 14 ans que j’étais dans le football et que j’avais économisé un peu d’argent, mais j’étais allé là-bas pour gagner de l’argent. »
Ronaldo impose un règlement pour l’effectif
Le conflit salarial, qui s’est éternisé, n’a finalement été résolu qu’après que le capitaine du Portugal a eu vent de la crise dans le vestiaire et est intervenu directement auprès des autorités compétentes. Revenant sur la manière dont Ronaldo a refusé de toucher son premier salaire tant que ses coéquipiers n’étaient pas rémunérés, Alvaro a ajouté : « Il a découvert la situation. Il devait être payé par le gouvernement, et il a dit que sur son premier salaire, qui n’était pas minime, la première chose à faire était de payer les joueurs. Certains d’entre nous n’avaient pas été payés, pas tous, et il a dit : “Tant que ces gens ne seront pas payés...” Il n’était pas obligé de le faire, mais Cristiano l’a fait. »
- ZUMA Press Wire
L’attaquant infatigable vise un jalon historique
Leur passage commun s’est révélé bref, puisqu’ils n’ont été associés que lors de 11 matchs officiels au cours de la saison 2022-2023 et ont décroché six victoires avant le départ de l’Espagnol. Ronaldo a désormais 41 ans et reste sous contrat avec le géant de Riyad jusqu’en juin 2027. Sa quête incessante du cap historique des 1 000 buts se poursuit et continue de motiver le vétéran, fer de lance d’Al-Nassr sur les scènes nationale et continentale.
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