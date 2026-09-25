Le conflit salarial, qui s’est éternisé, n’a finalement été résolu qu’après que le capitaine du Portugal a eu vent de la crise dans le vestiaire et est intervenu directement auprès des autorités compétentes. Revenant sur la manière dont Ronaldo a refusé de toucher son premier salaire tant que ses coéquipiers n’étaient pas rémunérés, Alvaro a ajouté : « Il a découvert la situation. Il devait être payé par le gouvernement, et il a dit que sur son premier salaire, qui n’était pas minime, la première chose à faire était de payer les joueurs. Certains d’entre nous n’avaient pas été payés, pas tous, et il a dit : “Tant que ces gens ne seront pas payés...” Il n’était pas obligé de le faire, mais Cristiano l’a fait. »