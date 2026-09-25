Il reste encore largement le temps de renverser la situation, mais Garnacho est-il en train de manquer de prétendants en Angleterre ? Lorsque cette question a été posée à Cole, l’ancien attaquant de Villa, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « Le truc avec les jeunes joueurs, c’est qu’il a montré de très belles promesses quand il était à Manchester United. Les jeunes joueurs doivent être bien encadrés.

« Il me semble qu’il s’est laissé emporter et qu’il a pensé, très jeune, qu’il était déjà un joueur accompli. Je dirais que dans l’environnement dans lequel on évolue, si personne ne prend les choses en main en coulisses avec ces jeunes joueurs, ils peuvent vite se laisser emporter. Ils se gèrent eux-mêmes et pensent savoir ce qu’il y a de mieux.

« J’ai un fils dans le football en ce moment. Même moi, quand je leur parle, j’ai en fait deux garçons. L’un a 15 ans, l’autre 18, l’un est pro, il vient juste de signer pro à Middlesbrough. Donc je sais qu’avec un jeune garçon talentueux, parfois ils pensent tout savoir à un certain stade. J’étais comme ça moi aussi.

« Il faut être assez délirant pour être footballeur de toute façon. Mais parfois, il faut savoir tirer sur les rênes. Et je pense que Garnacho entre dans cette catégorie : il peut être un grand joueur s’il se met au travail et se concentre simplement sur le football, en laissant de côté tout ce qui se passe en dehors du terrain.

« Parfois, il suffit de 6 à 12 mois consacrés uniquement au football, à apprendre le jeu, à apprendre à connaître ceux avec qui on joue, à comprendre comment ils peuvent tirer le meilleur de moi et comment je peux tirer le meilleur d’eux. Se concentrer sur le football, rien que le football. »