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Le génie du retourné acrobatique est toujours là ! Alejandro Garnacho accusé de se croire arrivé alors que l’ex-star de Manchester United et de Chelsea entre dans le saloon de la dernière chance en Premier League à Aston Villa
Garnacho à Villa après l’échec de son transfert à 40 M£ à Chelsea
C’est parce qu’il a dégringolé dans la hiérarchie à Old Trafford sous les ordres de Ruben Amorim et qu’il s’est planté à Chelsea après un transfert de 40 millions de livres (53 M$) à Stamford Bridge. Une seule saison à huit buts a été passée dans l’ouest de Londres avant de rejoindre Villa.
Unai Emery était prêt à prendre un pari calculé sur Garnacho, car il y avait clairement un joueur. À 22 ans, l’ailier au pied léger est encore en train d’apprendre son métier et de révéler tout son potentiel.
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Garnacho était le coéquipier de Ronaldo à Manchester United
Il est toutefois impossible d’ignorer le fait que ce processus est au point mort depuis quelque temps. L’attaquant né à Madrid, qui n’a pas été retenu dans la sélection de l’Argentine pour la Coupe du monde 2026 aux côtés de Lionel Messi et compagnie, semble en manque de confiance et de certitudes depuis un certain temps.
Il est peut-être prisonnier de ses pensées, après une ascension fulgurante vers la notoriété à la suite de son sacre en FA Youth Cup à Manchester. Son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo a un temps été son coéquipier à Old Trafford, mais sa carrière tourne rapidement au cauchemar.
Garnacho est-il en train de manquer d’options en Premier League ?
Il reste encore largement le temps de renverser la situation, mais Garnacho est-il en train de manquer de prétendants en Angleterre ? Lorsque cette question a été posée à Cole, l’ancien attaquant de Villa, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de LiveScore Bet, a déclaré à GOAL : « Le truc avec les jeunes joueurs, c’est qu’il a montré de très belles promesses quand il était à Manchester United. Les jeunes joueurs doivent être bien encadrés.
« Il me semble qu’il s’est laissé emporter et qu’il a pensé, très jeune, qu’il était déjà un joueur accompli. Je dirais que dans l’environnement dans lequel on évolue, si personne ne prend les choses en main en coulisses avec ces jeunes joueurs, ils peuvent vite se laisser emporter. Ils se gèrent eux-mêmes et pensent savoir ce qu’il y a de mieux.
« J’ai un fils dans le football en ce moment. Même moi, quand je leur parle, j’ai en fait deux garçons. L’un a 15 ans, l’autre 18, l’un est pro, il vient juste de signer pro à Middlesbrough. Donc je sais qu’avec un jeune garçon talentueux, parfois ils pensent tout savoir à un certain stade. J’étais comme ça moi aussi.
« Il faut être assez délirant pour être footballeur de toute façon. Mais parfois, il faut savoir tirer sur les rênes. Et je pense que Garnacho entre dans cette catégorie : il peut être un grand joueur s’il se met au travail et se concentre simplement sur le football, en laissant de côté tout ce qui se passe en dehors du terrain.
« Parfois, il suffit de 6 à 12 mois consacrés uniquement au football, à apprendre le jeu, à apprendre à connaître ceux avec qui on joue, à comprendre comment ils peuvent tirer le meilleur de moi et comment je peux tirer le meilleur d’eux. Se concentrer sur le football, rien que le football. »
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Garnacho peut produire des moments de génie
Cole a ajouté : « Des carrières comme celle-là peuvent être redressées très facilement. Mais il a besoin d’avoir les bonnes personnes autour de lui pour passer au niveau supérieur. Et je crois vraiment qu’il y a un joueur là-dedans. On l’a vu. On a vu ce retourné acrobatique il y a des années avec Manchester United. On doit revoir ça, ces gestes instinctifs, ces éclairs de génie spontanés.
« Quand je vois ça, je me dis qu’il y a un joueur, et il a aussi fait d’autres choses, pas seulement ça. Mais il a besoin d’un peu d’aide et d’être épaulé. Et je pense que si Emery a la patience de l’aider, et si lui accepte cette aide, alors je pense qu’il peut retrouver son niveau.
« Mais ça doit d’abord venir de lui. Il doit se regarder dans le miroir et se dire : “Qu’est-ce que je fais mal et comment puis-je retrouver mon niveau ?” Et j’espère qu’il le pourra. On l’a vu aussi avec Jadon Sancho. Jadon Sancho est un autre exemple. Il est parti là-bas. Il a essayé de faire de son mieux. Je pense qu’il s’est blessé au mauvais moment. Mais dans le football, parfois, tout est une question de chance et de tournure des événements.
« Et si vous êtes dans le bon état d’esprit, avec l’envie de tirer le meilleur de vous-même et de progresser match après match, vous devez faire les efforts à l’entraînement et montrer à l’entraîneur à quel point vous voulez être là et faire le travail.
« Donc, ça ne tournera pas toujours en votre faveur. Mais j’ai simplement le sentiment qu’il a ce petit complexe qui lui fait se dire : “Regardez ce que j’ai fait, regardez d’où je viens.” Et ça ne l’a pas aidé. Je pense qu’il a juste besoin de repartir de zéro et de remonter les échelons. »
Garnacho peut-il relancer sa carrière à Aston Villa ?
Si Garnacho se sent un peu abattu, alors que les éloges dont il jouissait autrefois s’estompent peu à peu, lui seul peut trouver une solution à ces problèmes. Comme l’a suggéré Cole, une concentration totale et des efforts incessants sont nécessaires à partir de maintenant.
Villa n’est pas encore convaincu qu’il puisse atteindre de tels sommets, avec seulement 31 minutes de temps de jeu en Premier League réparties sur trois entrées en jeu cette saison, mais l’équipe a cruellement besoin d’inspiration offensive venue de quelque part, et un joueur prêté pourrait encore renaître.
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