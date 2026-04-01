Le génial Lionel Messi inscrit un but et délivre une passe décisive alors que l'Argentine écrase la Zambie lors des adieux émouvants de la star de l'Inter Miami à La Bombonera

Cette soirée revêtait également une importance particulière pour Otamendi, qui a confirmé qu’il mettrait un terme à sa carrière internationale à l’issue du prochain tournoi. S’exprimant après le match et après avoir marqué le penalty que Messi lui avait généreusement cédé, le défenseur a déclaré : « Il n’y a pas de plus grande satisfaction que de porter le maillot de l’équipe nationale. Je suis très heureux d’avoir pu faire mes adieux à domicile. Ce fut un long parcours, ponctué de nombreuses joies et de quelques peines, car telle est la nature du football. Je pars avec le sentiment d’avoir tout donné pour l’équipe nationale, toujours prêt et disposé à défendre ce maillot. »