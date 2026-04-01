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Le génial Lionel Messi inscrit un but et délivre une passe décisive alors que l'Argentine écrase la Zambie lors des adieux émouvants de la star de l'Inter Miami à La Bombonera
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L'Albiceleste s'impose haut la main
L'Argentine a dominé son dernier match de préparation à domicile avant la Coupe du monde de juin. Messi a offert un but à Julian Alvarez et en a marqué un lui-même après avoir été titularisé. Après la pause, Nicolas Otamendi a marqué sur penalty, avant qu'un but contre son camp de la Zambie et une frappe de Valentin Barco ne viennent sceller la victoire 5-0. Cette victoire écrasante a permis à Messi de faire ses adieux aux supporters argentins en envoyant un message fort avant que l'équipe ne défende son titre mondial en Amérique du Nord cet été.
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Les adieux des piliers émotionnels
Cette soirée revêtait également une importance particulière pour Otamendi, qui a confirmé qu’il mettrait un terme à sa carrière internationale à l’issue du prochain tournoi. S’exprimant après le match et après avoir marqué le penalty que Messi lui avait généreusement cédé, le défenseur a déclaré : « Il n’y a pas de plus grande satisfaction que de porter le maillot de l’équipe nationale. Je suis très heureux d’avoir pu faire mes adieux à domicile. Ce fut un long parcours, ponctué de nombreuses joies et de quelques peines, car telle est la nature du football. Je pars avec le sentiment d’avoir tout donné pour l’équipe nationale, toujours prêt et disposé à défendre ce maillot. »
Scaloni exige l'excellence
Malgré l'ambiance festive, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni est resté concentré sur le niveau de jeu après la victoire serrée et peu convaincante remportée face à la Mauritanie la semaine dernière. Il s'est dit soulagé par cette amélioration de la performance, déclarant : « L'important, c'est que ce qui s'est passé l'autre jour ne se reproduise plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'il s'agissait d'un accident et que l'équipe, en jouant collectivement, a réussi à bien jouer. »
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On attend toujours la décision de Messi
L'Argentine devra affronter un groupe J difficile lors de la Coupe du monde, avec des rencontres contre l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Scaloni doit finaliser sa liste de 26 joueurs avant la date limite du 30 mai, en accordant une attention particulière à la gestion de la condition physique de ses joueurs chevronnés. Tous les regards seront tournés vers Messi pour savoir s'il fera partie de la sélection, la superstar de l'Inter Miami n'ayant pas encore confirmé sa participation. Les champions en titre débuteront leur campagne contre l'Algérie le 16 juin.