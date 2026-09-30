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Le gendarme du football laisse entendre que les propriétaires de Manchester City pourraient faire face à une exclusion sévère du football anglais
Le régulateur réagit au verdict de culpabilité
Le président du régulateur indépendant du football, David Kogan, a averti que les propriétaires de Manchester City pourraient faire face à de lourdes sanctions à la suite du verdict rendu mardi. Revenant sur les retombées dans un article du Daily Mail Sport, Kogan a déclaré : « La décision de la commission indépendante soulève des questions sérieuses. L’IFR a le pouvoir d’évaluer l’aptitude des propriétaires, des administrateurs et des dirigeants, et nous utiliserons ces pouvoirs lorsque cela sera approprié, dans l’intérêt de la protection de la durabilité, de l’honnêteté et de l’intégrité du football anglais lorsqu’il existe des preuves claires de fautes commises par des individus. Cela inclut la prise en compte des conclusions rendues par les ligues. Cependant, alors que la procédure entre Manchester City et la Premier League est toujours en cours, nous attendrons de nouveaux développements. Nous espérons que cela pourra être réglé rapidement dans l’intérêt des supporters. Pour l’instant, nous n’avons pas d’autre commentaire. »
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Revenus artificiels et accords fictifs
La Premier League a publié un long communiqué révélant que Manchester City a été reconnu coupable des 115 chefs d’accusation liés à de graves infractions financières. La commission indépendante a conclu que le club s’était appuyé sur des « contrats fictifs » avec des partenaires commerciaux afin de gonfler artificiellement ses revenus et de réduire ses coûts. Selon ses conclusions, la situation financière au stade a été falsifiée à hauteur de près de 900 millions de livres sterling sur une période de neuf ans, entre 2009 et 2018. Les frais de sponsoring restants auraient été soutenus par l’Abu Dhabi United Group, permettant au club de présenter des comptes erronés et d’enfreindre de manière significative les limites de dépenses nationales et européennes.
Premier League et déclarations du club
Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a expliqué la gravité de la situation en déclarant : « La décision de fond établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City durant cette période. Elle détaille la manière dont le club a enfreint de façon systématique le règlement de la Premier League pendant près d’une décennie. Elle justifie également la décision de la Premier League d’engager cette procédure contre Manchester City. »
En réponse, le club a maintenu sa position de défi : « Le club est innocent des accusations formulées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions relatives à cette affaire. Le club sera donc inflexible et, si nécessaire, proactif, dans toutes les instances réglementaires et juridiques appropriées. »
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Quelle suite pour Manchester City ?
Manchester City a jusqu’à vendredi pour lancer un appel officiel contre les conclusions de la commission indépendante. Le club utilisera toutes les voies de recours disponibles, en faisant valoir que ce verdict explosif contient des erreurs matérielles manifestes. La procédure réglementaire étant toujours en cours, le monde du football attend désormais de voir quelles sanctions historiques précises suivront, et si l’expulsion proposée des propriétaires deviendra réalité.
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