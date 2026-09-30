Le gendarme du football laisse entendre que les propriétaires de Manchester City pourraient faire face à une exclusion sévère du football anglais

Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a expliqué la gravité de la situation en déclarant : « La décision de fond établit les faits de ce qui s’est passé à Manchester City durant cette période. Elle détaille la manière dont le club a enfreint de façon systématique le règlement de la Premier League pendant près d’une décennie. Elle justifie également la décision de la Premier League d’engager cette procédure contre Manchester City. »

En réponse, le club a maintenu sa position de défi : « Le club est innocent des accusations formulées par la Premier League et il existe un ensemble complet de preuves irréfutables à l’appui de toutes ses positions relatives à cette affaire. Le club sera donc inflexible et, si nécessaire, proactif, dans toutes les instances réglementaires et juridiques appropriées. »