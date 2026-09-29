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Adhe Makayasa
Traduit par

Le gardien de Majorque Ivan Cuellar hospitalisé après l’effondrement insolite d’un plafond au centre d’entraînement

I. Cuellar
Majorque
Girona vs Majorque
Girona
LaLiga 2

Le gardien du Real Majorque Ivan Cuellar a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir subi une blessure à la tête lorsqu’une partie d’une structure de la salle à manger s’est effondrée au centre d’entraînement du club. Le vétéran a été touché avant l’entraînement matinal de lundi, ce qui a entraîné des examens médicaux alors que les médecins le gardaient en observation avant le prochain match de Segunda Division de l’équipe.

  • Le gardien vétéran subit une blessure à la tête

    Le gardien de Majorque Cuellar a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été frappé par un élément de décoration du plafond tombé dans la salle à manger du centre d’entraînement de Son Bibiloni. Cet accident insolite, survenu à la Ciutat Esportiva Antonio Asensio, s’est produit avant l’entraînement matinal sous les ordres de l’entraîneur Luis Garcia. Le portier de 42 ans a immédiatement reçu des soins médicaux intensifs afin d’écarter toute complication supplémentaire liée au traumatisme crânien.

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  • imago-sport-1066902270.jpgRicardo Larreina Amador

    Le club confirme une période d’observation médicale

    Majorque a publié un communiqué officiel pour évoquer l’incident impliquant le gardien vétéran, en rassurant les supporters sur le fait que son état faisait l’objet d’un suivi étroit. Dans un communiqué officiel du club, il est écrit : « Ce matin, Ivan “Pichu” Cuellar a subi une grave blessure à la tête après l’effondrement d’une grande structure, qui faisait partie du décor de la salle à manger de la Ciutat Esportiva. »

    En donnant davantage de précisions concernant sa prise en charge à l’hôpital, le club a ajouté : « Le joueur a été transporté à l’hôpital pour y être soigné et restera en observation pendant les prochaines 24 heures. »

  • Un remplaçant expérimenté offre de la profondeur à l’effectif

    La longue carrière de Cuellar l’a vu passer par l’Atletico Madrid, Eibar, Leganes et le Sporting Gijon avant d’arriver finalement à Majorque à l’été 2023. Bien qu’il n’ait disputé que trois matches toutes compétitions confondues et n’ait pas encore joué cette saison, son statut de vétéran reste une présence importante dans le vestiaire. Ce contretemps soudain laisse un vide notable, compte tenu de sa grande expérience en tant qu’option de confiance pour suppléer dans les buts.

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  • imago-sport-1068679178.jpgZUMA Press Wire

    La crise des gardiens complique la préparation de Girona

    L’accident provoque immédiatement un casse-tête au poste de gardien pour Garcia avant la rencontre de la huitième journée de Segunda División face à Gérone, dimanche. Avec Lucas Bergstrom retenu en sélection avec la Finlande, Majorque se retrouve avec Arnau Tenas comme seul gardien senior apte. Le staff médical est dans l’attente concernant le rétablissement de Cuellar avant que le staff technique ne décide s’il faut promouvoir un joueur du centre de formation pour prendre place sur le banc.

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