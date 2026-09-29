Le gardien de Majorque Ivan Cuellar hospitalisé après l’effondrement insolite d’un plafond au centre d’entraînement

Majorque a publié un communiqué officiel pour évoquer l’incident impliquant le gardien vétéran, en rassurant les supporters sur le fait que son état faisait l’objet d’un suivi étroit. Dans un communiqué officiel du club, il est écrit : « Ce matin, Ivan “Pichu” Cuellar a subi une grave blessure à la tête après l’effondrement d’une grande structure, qui faisait partie du décor de la salle à manger de la Ciutat Esportiva. »

En donnant davantage de précisions concernant sa prise en charge à l’hôpital, le club a ajouté : « Le joueur a été transporté à l’hôpital pour y être soigné et restera en observation pendant les prochaines 24 heures. »