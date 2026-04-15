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Le gardien de l’Atlético de Madrid, Juan Musso, est revenu sur le tacle de Fermin Lopez qui a provoqué un saignement de nez chez la star du FC Barcelone
L’affrontement sanglant avec Fermin
Au lendemain d'une soirée chaotique de Ligue des champions à Madrid, l'image marquante a été celle d'un incident violent qui a laissé la star barcelonaise Fermin ensanglanté après un choc avec le gardien de l'Atlético, Musso. Alors que les hommes de Diego Simeone se battaient pour se qualifier avec un score cumulé de 3-2 malgré une défaite 2-1 ce soir-là, Musso s'est étiré pour effectuer un arrêt et sa chaussure a heurté le visage du milieu de terrain de 22 ans. Fermin a dû recevoir des soins médicaux importants sur la pelouse pour stopper l’hémorragie nasale.
L’Argentin a immédiatement souligné qu’il n’y avait aucune intention malveillante dans son intervention et que sa principale préoccupation était le bien-être du jeune joueur. « Si l’on réclame un penalty pour l’incident avec Fermin, ce geste me fait mal pour lui car il s’est blessé et je ne souhaite jamais cela », a déclaré l’Argentin à RTVE. « Je suis immédiatement allé voir comment il allait. C’est un mouvement qui arrive, entre son coup de tête et le fait que j’ai tendu la jambe pour le bloquer. Comment peut-on penser que c’est un penalty ? »
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Musso dément les accusations de « vol » formulées par Raphinha.
Cet incident controversé a provoqué un tollé dans le camp barcelonais, l’ailier Raphinha affirmant que la double confrontation avait été « complètement volée » en raison de l’arbitrage de Clément Turpin. Musso a rapidement fait taire les plaintes du Brésilien, rejetant fermement ces accusations et insistant sur le fait que l’Atlético avait gagné loyalement sur le terrain lors des deux matches.
« C’est de la folie de vouloir faire passer cela pour un vol », a ajouté Musso, avant d’évoquer le carton rouge reçu par Pau Cubarsi lors du match aller. « Je comprends ce que dit Raphinha, je comprends ce que n’importe qui peut dire, je respecte l’opinion de chacun, mais ne parlons pas de vol car cela n’aide en rien. Nous avons gagné sur le terrain, nous les avons battus 2-0 à l’extérieur. En football, la règle est claire : dernier défenseur, carton rouge, c’est regrettable. »
Respect pour le Barça malgré les tensions
La tension entre les deux géants espagnols a atteint son paroxysme après leur affrontement européen, mais Musso a affirmé que son équipe nourrissait un profond respect pour celle de Hansi Flick. Malgré les piques verbales, le gardien estime que la meilleure équipe s’est qualifiée pour les demi-finales au terme de 180 minutes de football exténuantes, au cours desquelles Eric Garcia a également reçu un carton rouge pour le Barça en fin de deuxième manche.
« Le Barça est une équipe que nous respectons beaucoup et cela nous motive vraiment de jouer contre eux, c'est une grande équipe, mais parler de vol de victoire est une folie », a poursuivi l'international argentin. Bien que Barcelone ait dominé de longues périodes du match retour, la solidité défensive de l'Atlético a finalement assuré sa qualification pour le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne.
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Tous les regards se tournent désormais vers une finale décisive.
Barcelone doit désormais se remettre de cette défaite et se concentrer sur la conquête du titre de Liga, où le club peut se rassurer grâce à son avance confortable de neuf points sur le Real Madrid, alors qu’il ne reste plus que sept journées à disputer. L’Atlético, quant à lui, doit trouver un équilibre entre ses ambitions en Ligue des champions et la quête immédiate d’un titre, alors qu’il s’apprête à affronter la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey ce samedi.