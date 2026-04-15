Au lendemain d'une soirée chaotique de Ligue des champions à Madrid, l'image marquante a été celle d'un incident violent qui a laissé la star barcelonaise Fermin ensanglanté après un choc avec le gardien de l'Atlético, Musso. Alors que les hommes de Diego Simeone se battaient pour se qualifier avec un score cumulé de 3-2 malgré une défaite 2-1 ce soir-là, Musso s'est étiré pour effectuer un arrêt et sa chaussure a heurté le visage du milieu de terrain de 22 ans. Fermin a dû recevoir des soins médicaux importants sur la pelouse pour stopper l’hémorragie nasale.

L’Argentin a immédiatement souligné qu’il n’y avait aucune intention malveillante dans son intervention et que sa principale préoccupation était le bien-être du jeune joueur. « Si l’on réclame un penalty pour l’incident avec Fermin, ce geste me fait mal pour lui car il s’est blessé et je ne souhaite jamais cela », a déclaré l’Argentin à RTVE. « Je suis immédiatement allé voir comment il allait. C’est un mouvement qui arrive, entre son coup de tête et le fait que j’ai tendu la jambe pour le bloquer. Comment peut-on penser que c’est un penalty ? »