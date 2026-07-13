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Le gardien de but de l’équipe nationale américaine, Matt Turner, devrait rester au New England Revolution après que le club de MLS s’est mis d’accord avec Lyon pour prolonger son prêt
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Que s'est-il passé ?
Les Revs ont officialisé lundi un accord avec Lyon prolongeant le prêt de Turner jusqu’au 31 décembre. Le deal inclut une option pour étendre le prêt d’une saison supplémentaire, et, si cette option est levée, une possibilité d’achat définitif.
Grâce à cet accord, le gardien de 32 ans conserve donc sa place de titulaire dans les cages des Revs, toujours sous un contrat TAM.
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« La référence absolue pour les gardiens de but de la MLS »
« Nous sommes ravis d’avoir conclu un accord avec Lyon qui nous permettra de garder Matt Turner sous les couleurs du New England Revolution pour les années à venir », a déclaré Chris Tierney, directeur général et directeur sportif des Revs. « Les performances de Matt sur le terrain, ici en MLS ou sur la scène internationale avec l’équipe nationale masculine des États-Unis, parlent d’elles-mêmes.
Nous sommes convaincus qu’il restera la référence parmi les gardiens de but de la MLS, tout en enrichissant encore son palmarès déjà impressionnant avec le Revolution. »
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Le parcours de Turner jusqu’à présent
Après s’être illustré chez les Revs, Turner a franchi l’Atlantique en 2022 pour rejoindre Arsenal, juste avant la Coupe du monde. Après une saison et sept apparitions sous les couleurs des Gunners, le gardien a rejoint Nottingham Forest, où il a disputé 20 matchs avant d’être prêté pour une saison à Crystal Palace. Il a ensuite signé à Lyon en juin 2025, puis a été prêté aux Revs deux mois plus tard, retrouvant sa place de titulaire avec 10 apparitions en fin de saison et 14 depuis le début de l’exercice actuel de MLS.
Internationalement, Turner totalise 55 sélections avec les États-Unis et était titulaire lors de la défaite 3-2 contre la Turquie en phase de groupes de la Coupe du monde cet été.
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Et maintenant ?
Les Revs, qui avaient grimpé à la quatrième place avant la trêve de la Coupe du monde, retrouveront la MLS le 22 juillet face au Toronto FC.
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