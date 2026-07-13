Les Revs ont officialisé lundi un accord avec Lyon prolongeant le prêt de Turner jusqu’au 31 décembre. Le deal inclut une option pour étendre le prêt d’une saison supplémentaire, et, si cette option est levée, une possibilité d’achat définitif.

Grâce à cet accord, le gardien de 32 ans conserve donc sa place de titulaire dans les cages des Revs, toujours sous un contrat TAM.