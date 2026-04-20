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Le gardien de but de l’équipe nationale américaine, Jonathan Klinsmann, a subi une fracture du cou suite à un choc lors d’un match avec son club de Cesena
Que s'est-il passé ?
Après la collision survenue en fin de match entre Palermo FC et Cesena FC, Jonathan Klinsmann a été immédiatement conduit au complexe hospitalier Villa Sofia-Cervello de Palerme. Les examens ont diagnostiqué une fracture vertébrale et une lacération au crâne. Le gardien a passé la nuit sous surveillance médicale.
« Le Cesena FC informe que, suite à la collision survenue en fin de match entre le Palermo FC et le Cesena FC, Jonathan Klinsmann a subi une lacération contuse à la tête et une blessure au cou, à la suite de quoi il a passé la nuit en observation à l’hôpital “Villa Sofia – Cervello” de la capitale sicilienne », a déclaré le club dans un communiqué.
« Les examens ont révélé une fracture de la première vertèbre cervicale, qui nécessitera des investigations complémentaires et une consultation auprès d’un neurochirurgien spécialisé. »
Les propos de Klinsmann
Klinsmann a pris la parole lundi sur les réseaux sociaux pour faire le point sur la gravité de sa blessure.
« Malheureusement, ma saison s'est terminée samedi », a-t-il écrit. « Au cours du match, j'ai subi une fracture de la colonne vertébrale qui va m'écarter des terrains pendant un certain temps. Je tiens à remercier tout le monde sur le terrain et à l'hôpital ici à Palerme, les supporters de Cesena et de Palerme pour leurs messages de soutien, et bien sûr mes amis et ma famille qui m'ont soutenu ces derniers jours.
Bonne chance aux garçons pour la phase finale et à très bientôt. »
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Une lourde défaite
Cette blessure intervient au pire moment pour Klinsmann, qui doit désormais suivre un long processus de rétablissement.
En équipe nationale, il nourrissait encore un mince espoir de figurer parmi les sélectionnés pour la Coupe du monde après sa convocation au stage d’automne. Il a toutefois été écarté du stage de mars, Mauricio Pochettino et son staff ayant préféré Matt Freese, Matt Turner, Patrick Schulte et Chris Brady, tandis que Roman Celentano a déclaré forfait en raison d’une blessure.
Avec Cesena, il devait également disputer des rencontres cruciales alors que le club lutte pour accéder à la Serie A. À trois semaines de la fin du championnat, Cesena occupe la 8e place, dernière marche qualificative pour les barrages, avec Carrarese et Avellino à seulement un point derrière.
Et maintenant ?
Cesena retrouve le terrain ce samedi pour défier la Sampdoria, 14^e du classement. Les Romagnols enchaîneront ensuite avec un rendez-vous crucial contre Carrarese le 1^(er) mai, avant de conclure la saison face à Padoue le 8 mai.