Après la collision survenue en fin de match entre Palermo FC et Cesena FC, Jonathan Klinsmann a été immédiatement conduit au complexe hospitalier Villa Sofia-Cervello de Palerme. Les examens ont diagnostiqué une fracture vertébrale et une lacération au crâne. Le gardien a passé la nuit sous surveillance médicale.

« Le Cesena FC informe que, suite à la collision survenue en fin de match entre le Palermo FC et le Cesena FC, Jonathan Klinsmann a subi une lacération contuse à la tête et une blessure au cou, à la suite de quoi il a passé la nuit en observation à l’hôpital “Villa Sofia – Cervello” de la capitale sicilienne », a déclaré le club dans un communiqué.

« Les examens ont révélé une fracture de la première vertèbre cervicale, qui nécessitera des investigations complémentaires et une consultation auprès d’un neurochirurgien spécialisé. »