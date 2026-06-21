Le gardien de but de Curaçao, Eloy Room, a égalé le record de la Coupe du monde détenu par l’ancienne star de l’équipe nationale américaine Tim Howard, grâce à une performance remarquable lors du match nul historique contre l’Équateur

Le gardien de but de 37 ans a réalisé pas moins de 15 arrêts à l’Arrowhead Stadium, un record pour un match de Coupe du monde de 90 minutes, offrant à Curaçao un précieux match nul et vierge face à l’Équateur. Ce résultat a soulagé la nation caribéenne après sa cuisante défaite 7-1 contre l’Allemagne lors de son entrée en lice.

Si la FIFA a officiellement attribué 16 arrêts à Tim Howard lors de sa légendaire prestation de « secrétaire à la Défense » contre la Belgique en 2014, d’autres statisticiens comme Opta ont retenu le chiffre de 15, ce qui signifie que Room a au moins égalé le record du nombre total d’arrêts effectués en un seul match. Contrairement à Howard, cependant, les exploits de Room ont permis à son pays de garder ses cages inviolées et de remporter un point crucial.