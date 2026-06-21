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Le gardien de but de Curaçao, Eloy Room, a égalé le record de la Coupe du monde détenu par l’ancienne star de l’équipe nationale américaine Tim Howard, grâce à une performance remarquable lors du match nul historique contre l’Équateur
Le match entre dans les annales
Le gardien de but de 37 ans a réalisé pas moins de 15 arrêts à l’Arrowhead Stadium, un record pour un match de Coupe du monde de 90 minutes, offrant à Curaçao un précieux match nul et vierge face à l’Équateur. Ce résultat a soulagé la nation caribéenne après sa cuisante défaite 7-1 contre l’Allemagne lors de son entrée en lice.
Si la FIFA a officiellement attribué 16 arrêts à Tim Howard lors de sa légendaire prestation de « secrétaire à la Défense » contre la Belgique en 2014, d’autres statisticiens comme Opta ont retenu le chiffre de 15, ce qui signifie que Room a au moins égalé le record du nombre total d’arrêts effectués en un seul match. Contrairement à Howard, cependant, les exploits de Room ont permis à son pays de garder ses cages inviolées et de remporter un point crucial.
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À la poursuite du fantôme de Tim Howard
« Ce sera un souvenir incroyable », a déclaré Room après la rencontre. « Sur le moment, on n’y pense pas, mais évidemment, c’est quelque chose dont on se souviendra plus tard. Pour un gardien, c’est presque un match parfait. » Le portier du Miami FC était conscient d’avoir frôlé le record absolu, ajoutant avec humour qu’Howard devait probablement « transpirer devant sa télé » tant la marque était sur le point de tomber.
Sa performance, basée sur des réflexes et un placement irréprochables, lui a permis de repousser pas moins de 28 tirs d’une formation équatorienne de plus en plus désespérée. Du jour au lendemain, sa notoriété a explosé : le nombre de ses abonnés sur Instagram est passé de 100 000 à près de 800 000 dans les heures suivant le coup de sifflet final, tandis que la planète football se levait pour saluer l’ancien champion de la MLS Cup avec le Columbus Crew.
L'Équateur bute sur un mur humain
L’Équateur a vécu un après-midi d’incompréhension totale. Malgré une large domination et des occasions évaluées à 3,08 buts attendus (xG), la sélection n’a pas réussi à battre le gardien Room. Le sélectionneur Sebastián Beccacece, impuissant, a vu ses joueurs cadrer 15 tirs sans trouver le chemin des filets. « Au football, il y a des choses tout simplement inexplicables », a-t-il admis. « Le résultat parle de lui-même, et tout autre commentaire de ma part pourrait ressembler à une excuse. »
Dès la 3e minute, il repoussait bravement la tentative d’Enner Valencia, puis il maintenait son niveau d’intensité. Que ce soit pour repousser Gonzalo Plata à bout portant ou pour sortir les tentatives des remplaçants en fin de match, le portier de Curaçao s’est révélé imbattable. Grâce à ses exploits, Curaçao, la plus petite nation du tournoi en termes de population, entretient encore l’espoir d’un miracle avant son dernier match de groupe face à la Côte d’Ivoire.
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Distinction royale pour le héros des Caraïbes
Cet événement historique s’est déroulé sous les yeux de la famille royale néerlandaise : le roi Willem-Alexander et la reine Maxima étaient présents au match, disputé au stade des Kansas City Chiefs. Comme Curaçao est l’un des pays constitutifs du Royaume des Pays-Bas, le couple royal s’est rendu dans les vestiaires après la rencontre. Selon Room, l’ambiance était à la fête ; il a même confié que le roi et la reine avaient « dansé dans les vestiaires sur notre musique ».
Le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, a souligné avec fierté le parcours accompli par son équipe. « Vous savez le chemin que nous avons parcouru, en partant pratiquement de rien », a souligné le technicien expérimenté. « Et puis on vient ici, on joue un match à l’extérieur devant 60 000 personnes, on fait 0-0, et on ne peut qu’éprouver de la fierté pour ce parcours. » Si ce nul contraint l’Équateur à aller chercher un résultat face à l’Allemagne pour se qualifier, la soirée est restée, sans conteste, celle d’Eloy Room.