L'ambiance tendue des barrages du championnat a atteint son paroxysme mardi soir, alors que Southampton s'imposait 2-1 face à Middlesbrough, mais ce résultat a été assombri par de graves accusations survenues sur le terrain. À la 38e minute, l’arbitre Andy Madley a dû interrompre la rencontre après un vif accrochage entre le capitaine de Southampton, Harwood-Bellis, et le défenseur de Boro, Luke Ayling, ce dernier venant de recevoir un carton jaune pour une faute grossière sur Leo Scienza.

Selon The Mirror, le journaliste de Sky Sports Jonathan Oakes a rapporté qu’Ayling a affirmé que Harwood-Bellis avait tenu des propos « discriminatoires » à son égard, plusieurs joueurs ayant également déclaré avoir entendu ces remarques. Une discussion animée s’est alors engagée entre les officiels et les encadrements des deux clubs.