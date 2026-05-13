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Le futur gendre de Roy Keane est accusé d'avoir tenu des propos « discriminatoires » à l'encontre d'un joueur de Middlesbrough lors de la victoire de Southampton en demi-finale des play-offs du Championship
Des accusations secouent St Mary's
L'ambiance tendue des barrages du championnat a atteint son paroxysme mardi soir, alors que Southampton s'imposait 2-1 face à Middlesbrough, mais ce résultat a été assombri par de graves accusations survenues sur le terrain. À la 38e minute, l’arbitre Andy Madley a dû interrompre la rencontre après un vif accrochage entre le capitaine de Southampton, Harwood-Bellis, et le défenseur de Boro, Luke Ayling, ce dernier venant de recevoir un carton jaune pour une faute grossière sur Leo Scienza.
Selon The Mirror, le journaliste de Sky Sports Jonathan Oakes a rapporté qu’Ayling a affirmé que Harwood-Bellis avait tenu des propos « discriminatoires » à son égard, plusieurs joueurs ayant également déclaré avoir entendu ces remarques. Une discussion animée s’est alors engagée entre les officiels et les encadrements des deux clubs.
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Le futur gendre de Keane sous les feux des projecteurs
Le défenseur des Saints, âgé de 24 ans, est au cœur d’une polémique alors qu’il est proche d’une figure légendaire du football. En coulisses, Harwood-Bellis doit épouser Leah, la fille de Roy Keane, ancienne gloire de Manchester United, cet été, après une demande en mariage en 2024 et cinq ans de relation. Mais ces préparatifs sont assombris par une plainte déposée par Middlesbrough. L’arbitre Madley a prévenu les deux bancs qu’il insérerait un compte-rendu détaillé de l’incident dans son rapport officiel, ce qui pourrait déclencher une enquête de la Fédération anglaise de football dans les prochains jours.
Les entraîneurs s'affrontent sur la ligne de touche
Ces accusations ont déclenché un vif tumulte sur le bord du terrain, contraignant le quatrième arbitre à séparer le coach de Middlesbrough, Kim Hellberg, et son homologue des Saints, Tonda Eckert. L’incident est survenu alors que Boro menait 1-0 grâce à une ouverture du score précoce de Riley McGree, venant attiser davantage les tensions d’une rencontre déjà explosive, elle-même entachée par le scandale du « Spygate » plus tôt dans la semaine.
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Les Saints se qualifient pour Wembley
Malgré une ambiance survoltée, Southampton a su garder son sang-froid. Ross Stewart a égalisé juste avant la pause, annulant ainsi l’ouverture du score de McGree. Le match est allé en prolongation, où Shea Charles a délivré un centre décisif qui a trouvé le chemin des filets, provoquant l’extase des supporters locaux et offrant aux Saints leur billet pour la finale. Les Saints défieront Hull City à Wembley le 23 mai, une place en Premier League étant en jeu. Tandis que le groupe savoure son expédition londonienne, tous les regards resteront tournés vers Harwood-Bellis : les instances examinent toujours les preuves concernant les propos discriminatoires qui lui sont imputés, prononcés dans l’ardeur du moment.