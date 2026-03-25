Le frère de Kean : « En Retegui, il a trouvé quelqu'un qui lui ressemble, un autre « battant ». Pour lui, cette saison a été difficile à cause des blessures. »

« Nous avons une belle relation, c’est pratiquement moi qui l’ai élevé et c’est important pour lui que je sois à ses côtés pour certaines choses. Moise était l’élu de la famille : je l’ai tout de suite compris car, dès son plus jeune âge, on voyait qu’il était fort, différent des autres. Honnêtement, je n’aurais jamais pensé qu’il pourrait atteindre un tel niveau. Physiquement, nous sommes doués, nous les Kean : sur le terrain, nous avons la même posture et c’est pour ça que je me reconnais beaucoup en lui. Et s’il protège le ballon de cette manière, c’est parce que c’est moi qui le lui ai appris. On s’inspirait de Balotelli et, quand il était petit, Moise aimait beaucoup Martins. D’ailleurs, mon frère est un beau mélange des deux : il a la vitesse d’Oba Oba et, en même temps, il est puissant et possède la technique de Mario. »