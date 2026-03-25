Le frère de Moise, Giovanni Kean, qui joue actuellement en Kings League, s'est confié à Tuttosport. Voici ce qu'il a déclaré.
Traduit par
Le frère de Kean : « En Retegui, il a trouvé quelqu'un qui lui ressemble, un autre « battant ». Pour lui, cette saison a été difficile à cause des blessures. »
FRÈRES
« Nous avons une belle relation, c’est pratiquement moi qui l’ai élevé et c’est important pour lui que je sois à ses côtés pour certaines choses. Moise était l’élu de la famille : je l’ai tout de suite compris car, dès son plus jeune âge, on voyait qu’il était fort, différent des autres. Honnêtement, je n’aurais jamais pensé qu’il pourrait atteindre un tel niveau. Physiquement, nous sommes doués, nous les Kean : sur le terrain, nous avons la même posture et c’est pour ça que je me reconnais beaucoup en lui. Et s’il protège le ballon de cette manière, c’est parce que c’est moi qui le lui ai appris. On s’inspirait de Balotelli et, quand il était petit, Moise aimait beaucoup Martins. D’ailleurs, mon frère est un beau mélange des deux : il a la vitesse d’Oba Oba et, en même temps, il est puissant et possède la technique de Mario. »
Grâce à toi
« Il a trouvé un coéquipier à son image, un autre « chien » qui court, qui se donne à fond, qui se jette sur chaque ballon. Ils se répartissent ainsi les zones du terrain à couvrir : en bougeant beaucoup, ils parviennent toujours à trouver des espaces, et là-devant, quand l'un n'est pas là, l'autre est là. »
GATTUSO
« Il se sent très bien : en équipe nationale, ils forment un beau groupe. Dommage que cette année ait été difficile pour Moïse. À cause des blessures, la dernière au tibia, il n’a pas réussi à être aussi performant que la saison dernière, mais je l’ai vu en forme avec l’Inter ; maintenant, espérons que tout ira bien jeudi. On ne participe pas tous les jours à une Coupe du monde, je pense donc qu’ils sont tous extrêmement motivés. D’autant plus qu’ils savent bien qu’ils ont derrière eux une nation qui compte sur eux. Au final, on joue au football pour disputer ce genre de matchs : je suis convaincu qu’ils nous donneront de grandes satisfactions ».