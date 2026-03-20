Le frère d'un ancien joueur du BVB, figure clé ! L'incroyable miracle du football en Suisse

Après cinq ans passés en deuxième division, le club a réussi à remonter en Super League en 2025. Thoune a débuté la saison avec le deuxième effectif le moins cher de la ligue et l'objectif de se maintenir. Aujourd'hui, le promu est sur le point de remporter le premier titre de champion de l'histoire du club. Sa dernière défaite remonte à la mi-décembre. Sur les 13 derniers matchs officiels, Thoune en a remporté douze. Aucune équipe n'a marqué plus de buts, aucune n'en a encaissé moins.

Il reste encore trois matchs à disputer dans la phase de base, puis cinq dans le groupe des champions. À huit journées de la fin de la saison, l'avance sur le premier « poursuivant », le FC Saint-Gall, est de 16 points. L'élite traditionnelle du football suisse est largement distancée : le FC Bâle, double vainqueur en titre emmené par son capitaine Xherdan Shaqiri, tout comme les Young Boys de Berne, qui dominaient auparavant, et les deux clubs zurichois de tradition. Le FCZ et les Grasshoppers, champions en titre et partenaires du FC Bayern, luttent même contre la relégation.

Le week-end dernier, Thoune a écrasé les Grasshoppers à domicile sur le score de 5-1. La Stockhorn Arena affichait une nouvelle fois complet avec 10 000 spectateurs, soit près d’un quart de la population de la ville.