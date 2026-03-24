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« Le fragile » Federico Chiesa reçoit des conseils de transfert de la part d'une légende italienne alors qu'il peine à retrouver la forme et à s'imposer à Liverpool
Le bilan de Chiesa à Liverpool : buts et matchs disputés
Après avoir remporté le Championnat d'Europe avec les Azzurri en 2021 et vu sa cote monter en flèche lors de ses passages à la Fiorentina et à la Juventus, Chiesa a signé un contrat à prix réduit avec le club de Merseyside à l'été 2024.
Un transfert de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) a été considéré comme un véritable coup de maître pour Liverpool, compte tenu du pedigree du joueur de 28 ans, mais les questions concernant son historique de blessures n’ont jamais été loin. Chiesa n’a fait ses débuts en compétition pour les Reds qu’à la mi-septembre et n’a disputé que 18 minutes en Premier League avant la fin de sa première année civile à Anfield.
Il n'a disputé que 14 matches lors de sa première saison, qui a toutefois été couronnée par le titre sous la houlette d'Arne Slot. Des spéculations inévitables sur son avenir ont surgi en 2025, un retour en Serie A étant évoqué.
Chiesa a finalement choisi de rester, après le départ de Luis Diaz, et a disputé 32 matchs cette saison. Les places de titulaire restent toutefois rares et Liverpool n’a pas encore vu le meilleur d’un joueur qui n’a inscrit que cinq buts pour le club.
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Chiesa devrait-il quitter Liverpool lors du prochain mercato ?
Ces derniers temps, il est devenu une option de remplacement de dernière minute pour le poste de « slot », alors que le temps s'écoule en fin de match ; ses rares occasions de se mettre en valeur alimentent de plus en plus les rumeurs de transfert. Interrogé lors d'une interview exclusive accordée à GOAL sur la nécessité pour Chiesa de changer de club lors du prochain mercato, l'ancien international italien Ambrosini – s'exprimant en partenariat avec Wiz Slots – a déclaré : « Ce n'est pas facile, car il s'agit d'une situation psychologique pour lui. Je sais qu’il a peut-être des problèmes à résoudre. Et c’est un garçon parfois très fragile.
« Il doit donc avant tout retrouver sa force mentale. Alors peut-être que revenir en Italie pourrait l’aider. Peut-être que cette situation pourrait l’aider. Revenir, ressentir des émotions différentes, malgré ce qui s’est passé à Liverpool. Pourquoi pas ? »
Les grandes équipes de Serie A seront-elles toujours intéressées par Chiesa ?
Les déboires de Chiesa se sont poursuivis après qu’il a été contraint de quitter la dernière sélection des Azzurri. Il n’a plus représenté son pays depuis la défaite en huitièmes de finale contre la Suisse lors de l’Euro 2024. Son total de 51 sélections ne devrait pas s’accroître de sitôt, alors que l’Italie espère toujours se qualifier pour la Coupe du monde 2026.
Avec autant de doutes planant sur Chiesa, il représenterait un certain risque pour tout club envisageant de le recruter. Interrogé sur la question de savoir si les grandes équipes de Serie A seraient toujours intéressées, Ambrosini a ajouté : « Ici, en Italie, on parlait de lui pour la Juventus dès janvier. Peut-être que revenir là où il connaît tout le monde pourrait l’aider, et aider la Juventus.
« Mais avant tout, il doit affiner sa force intérieure. Sa confiance. Et je l’espère pour lui. Même pour la Juventus ou l’AC Milan, s’ils décident de jouer différemment. Car pour l’AC Milan, vu le style qu’ils ont choisi cette saison, ils n’ont pas besoin d’un joueur comme Federico.
« Mais même si ce n’est pas la meilleure équipe d’Italie, revenir en Italie avec un autre choix, une équipe de ce niveau, pourrait lui faire du bien. Il est important qu’il choisisse une situation qui lui convienne, où il se sente bien. »
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Liverpool devrait récupérer son investissement de 10 millions de livres sterling pour Chiesa
Chiesa est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2028. Même s'il n'a pas eu l'impact escompté dans le football anglais, les Reds sont convaincus qu'ils pourront au moins récupérer leur mise en cas de transfert. Des décisions importantes concernant la suite des événements devront être prises rapidement au cours des prochaines semaines.