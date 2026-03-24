« Le fragile » Federico Chiesa reçoit des conseils de transfert de la part d'une légende italienne alors qu'il peine à retrouver la forme et à s'imposer à Liverpool

Après avoir remporté le Championnat d'Europe avec les Azzurri en 2021 et vu sa cote monter en flèche lors de ses passages à la Fiorentina et à la Juventus, Chiesa a signé un contrat à prix réduit avec le club de Merseyside à l'été 2024.

Un transfert de 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) a été considéré comme un véritable coup de maître pour Liverpool, compte tenu du pedigree du joueur de 28 ans, mais les questions concernant son historique de blessures n’ont jamais été loin. Chiesa n’a fait ses débuts en compétition pour les Reds qu’à la mi-septembre et n’a disputé que 18 minutes en Premier League avant la fin de sa première année civile à Anfield.

Il n'a disputé que 14 matches lors de sa première saison, qui a toutefois été couronnée par le titre sous la houlette d'Arne Slot. Des spéculations inévitables sur son avenir ont surgi en 2025, un retour en Serie A étant évoqué.

Chiesa a finalement choisi de rester, après le départ de Luis Diaz, et a disputé 32 matchs cette saison. Les places de titulaire restent toutefois rares et Liverpool n’a pas encore vu le meilleur d’un joueur qui n’a inscrit que cinq buts pour le club.