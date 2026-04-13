Le footballeur ghanéen Dominic Frimpong est décédé après que le bus de son club, le Berekum Chelsea, a été attaqué par « des hommes masqués armés de pistolets et de fusils d’assaut »

La Fédération ghanéenne de football a ensuite annoncé le décès de Frimpong, survenu des suites de ses blessures.

Dans un communiqué officiel, elle a déclaré : « La GFA a appris avec une immense consternation et une profonde tristesse la tragique nouvelle du décès de Dominic Frimpong, joueur du Berekum Chelsea Football Club.

Cet incident tragique représente une perte immense non seulement pour le Berekum Chelsea, mais aussi pour le football ghanéen dans son ensemble. Dominic était un jeune talent prometteur dont le dévouement et la passion pour le jeu incarnaient l’esprit de notre championnat. »

Elle a ajouté : « Nous demandons instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que justice soit faite. »

Elle travaille en étroite collaboration avec les forces de police locales et nationales, et réaffirme sa volonté de renforcer les mesures de sécurité entourant les déplacements des clubs professionnels à travers le pays afin de « prévenir de tels événements tragiques à l’avenir ».