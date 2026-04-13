Berekum Chelsea
Traduit par
Le footballeur ghanéen Dominic Frimpong est décédé après que le bus de son club, le Berekum Chelsea, a été attaqué par « des hommes masqués armés de pistolets et de fusils d’assaut »
Attaque contre le bus de l'équipe de Berekum Chelsea
L’attaque contre le car du Berekum Chelsea a eu lieu le 12 avril 2026, sur la route Goaso-Bibiani, alors que le club rentrait d’un déplacement pour affronter Samartex en Premier League ghanéenne.
Les joueurs revenaient d’un match disputé contre Samartex à Samreboi, dans le sud du Ghana. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club a confirmé que le véhicule avait été la cible de tirs et que Frimpong avait été évacué vers un « hôpital régional ».
Le club a communiqué les détails de l’incident.
Le club de Berekum Chelsea a publié un communiqué indiquant que son autocar, qui ramenait l’équipe de Samreboi à Berekum, a été attaqué par un groupe de bandits armés ayant bloqué la route.
Des hommes masqués, armés de pistolets et de fusils d’assaut, ont alors ouvert le feu sur notre autocar alors que le chauffeur tentait de faire marche arrière. Les joueurs et le personnel ont dû se réfugier dans les buissons voisins pour se mettre en sécurité. »
Berekum Chelsea Facebook
Communiqué de la Fédération ghanéenne de football
La Fédération ghanéenne de football a ensuite annoncé le décès de Frimpong, survenu des suites de ses blessures.
Dans un communiqué officiel, elle a déclaré : « La GFA a appris avec une immense consternation et une profonde tristesse la tragique nouvelle du décès de Dominic Frimpong, joueur du Berekum Chelsea Football Club.
Cet incident tragique représente une perte immense non seulement pour le Berekum Chelsea, mais aussi pour le football ghanéen dans son ensemble. Dominic était un jeune talent prometteur dont le dévouement et la passion pour le jeu incarnaient l’esprit de notre championnat. »
Elle a ajouté : « Nous demandons instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que justice soit faite. »
Elle travaille en étroite collaboration avec les forces de police locales et nationales, et réaffirme sa volonté de renforcer les mesures de sécurité entourant les déplacements des clubs professionnels à travers le pays afin de « prévenir de tels événements tragiques à l’avenir ».
- Getty
Frimpong était prêté à Berekum Chelsea.
Prêté par l’Aduana FC en janvier, Frimpong a rejoint le Berekum Chelsea. Il devait y rester jusqu’à la fin de la saison de Premier League, et a déjà marqué deux buts en treize apparitions depuis son départ de son club d’origine.
Rappelons que ce n’est pas la première fois qu’un autocar d’une formation ghanéenne est pris pour cible : en 2023, Legon Cities avait déjà été impliqué dans un incident similaire après un déplacement à Samartex, sans que quiconque ne soit blessé, d’après les informations disponibles.