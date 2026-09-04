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Le footballeur du Deportivo Cali Johan Martinez agressé et menacé avec une arme à feu par de présumés supporters
Une attaque armée secoue la Colombie
Martinez a été visé lors d’une agression violente et menacé sous la menace d’une arme par de présumés supporters du club dans la ville de Cali, comme l’a rapporté Marca. Le guet-apens armé s’est produit alors que le footballeur traversait la ville en compagnie de sa famille. Les dirigeants du club Azucarero ont réagi immédiatement à cette épreuve traumatisante, promettant un soutien institutionnel total au joueur tout en condamnant fermement la montée de la violence dans le sport colombien.
- Getty Images Sport
Le club condamne les violences de supporters
Les dirigeants de Cali ont rapidement publié un communiqué officiel condamnant cet acte criminel. Dans ce texte, ils ont déclaré : « Club Profesional Deportivo Cali S.A. rejette catégoriquement les actes de violence et d’intimidation auxquels notre joueur a été soumis hier. Notre institution exprime tout son soutien et sa solidarité à Johan et à sa famille. Aucune forme d’agression, de menace ou d’intimidation n’a sa place dans le football ni dans notre société. »
S’exprimant auprès de Super Combo del Deporte, le directeur juridique du club, Felipe Restrepo, a révélé des détails sur la menace avec une arme à feu : « Ils l’ont intimidé avec une arme à feu, ils l’ont agressé ; cela ne peut pas arriver, les personnes qui font cela ne sont pas des supporters. »
Les inquiétudes concernant la sécurité des joueurs s’intensifient
L’attaque contre Martinez a relancé le vif débat autour des garanties de sécurité pour les athlètes professionnels et leurs familles, sur fond de vague de violence dans le football colombien. Les dirigeants du club ont confirmé avoir mis en place un accompagnement psychologique intensif pour aider le joueur à surmonter le traumatisme mental causé par l’agression. Malgré cette épreuve traumatisante vécue aux côtés de ses proches, Martinez aurait repris l’entraînement avec l’équipe première sans souffrir de blessures physiques graves.
- NurPhoto
La police ouvre une enquête criminelle
Les autorités de Cali travaillent activement aux côtés des autorités judiciaires et du département de police de Cali pour découvrir le mobile et retrouver les auteurs de l'embuscade armée. Une pression considérable repose désormais sur le staff technique pour maintenir le moral de l'effectif avant son prochain match de championnat. Cette prochaine rencontre représente un test exigeant de résilience psychologique alors que tous au club s'efforcent de se reconcentrer sur le terrain après ce sombre épisode.
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