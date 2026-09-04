Les dirigeants de Cali ont rapidement publié un communiqué officiel condamnant cet acte criminel. Dans ce texte, ils ont déclaré : « Club Profesional Deportivo Cali S.A. rejette catégoriquement les actes de violence et d’intimidation auxquels notre joueur a été soumis hier. Notre institution exprime tout son soutien et sa solidarité à Johan et à sa famille. Aucune forme d’agression, de menace ou d’intimidation n’a sa place dans le football ni dans notre société. »

S’exprimant auprès de Super Combo del Deporte, le directeur juridique du club, Felipe Restrepo, a révélé des détails sur la menace avec une arme à feu : « Ils l’ont intimidé avec une arme à feu, ils l’ont agressé ; cela ne peut pas arriver, les personnes qui font cela ne sont pas des supporters. »