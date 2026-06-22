Le football prend le parti de la famille… Comment l’affaire Dokou s’est-elle transformée en bataille d’opinion publique ?

Lors d’une Coupe du monde, événement planétaire où chaque match capte l’attention de millions de téléspectateurs, il est rare qu’une actualité extra-sportive éclipse la compétition elle-même. C’est pourtant exactement ce qui s’est produit avec Jérémy Doku, ailier de la sélection belge et de Manchester City, lorsque l’ailier a annoncé son intention de quitter le stage de préparation de son équipe nationale si les matchs de la Coupe du monde coïncidaient avec la naissance de son premier enfant.

Ce qui était une simple décision familiale s’est aussitôt mué en un débat planétaire sur les limites des devoirs des joueurs et la place de la vie privée dans le football moderne. Si certains médias ont critiqué sa décision, le milieu sportif et la société civile ont, dans leur grande majorité, salué son choix, rappelant que certains instants de vie n’ont pas de prix, même lors d’une Coupe du monde.

L’attaquant, dont le premier enfant doit naître au cours de la deuxième semaine de juillet, période qui coïnciderait avec les phases éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en cas de parcours réussi des Diables Rouges, n’a pas caché son intention : il veut être au côté de sa compagne pour ce moment unique.

Doku a rappelé qu’un futur père veut forcément vivre cette expérience unique, tout en reconnaissant les devoirs liés au maillot national et à une Coupe du monde. Malgré la complexité de la situation, le joueur se dit confiant quant à la compréhension de la Fédération belge de football à l’égard de sa situation humaine et familiale, selon la BBC.