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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Le football prend le parti de la famille… Comment l’affaire Dokou s’est-elle transformée en bataille d’opinion publique ?

FEATURES
J. Doku
Manchester City
Nouvelle-Zélande vs Belgique
Nouvelle-Zélande
Belgique
Coupe du monde
Belgique
Angleterre
Nouvelle-Zélande
Canada
Égypte
Maroc
Algérie
Jordanie
Irak

Le débat, qui avait éclaté à la naissance du projet, s’est conclu par un accord inattendu.

Lors d’une Coupe du monde, événement planétaire où chaque match capte l’attention de millions de téléspectateurs, il est rare qu’une actualité extra-sportive éclipse la compétition elle-même. C’est pourtant exactement ce qui s’est produit avec Jérémy Doku, ailier de la sélection belge et de Manchester City, lorsque l’ailier a annoncé son intention de quitter le stage de préparation de son équipe nationale si les matchs de la Coupe du monde coïncidaient avec la naissance de son premier enfant.

Ce qui était une simple décision familiale s’est aussitôt mué en un débat planétaire sur les limites des devoirs des joueurs et la place de la vie privée dans le football moderne. Si certains médias ont critiqué sa décision, le milieu sportif et la société civile ont, dans leur grande majorité, salué son choix, rappelant que certains instants de vie n’ont pas de prix, même lors d’une Coupe du monde.

L’attaquant, dont le premier enfant doit naître au cours de la deuxième semaine de juillet, période qui coïnciderait avec les phases éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en cas de parcours réussi des Diables Rouges, n’a pas caché son intention : il veut être au côté de sa compagne pour ce moment unique.

Doku a rappelé qu’un futur père veut forcément vivre cette expérience unique, tout en reconnaissant les devoirs liés au maillot national et à une Coupe du monde. Malgré la complexité de la situation, le joueur se dit confiant quant à la compréhension de la Fédération belge de football à l’égard de sa situation humaine et familiale, selon la BBC.

  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    Des déclarations qui ont suscité un vif tollé

    La polémique a éclaté lorsque la journaliste française France Pierron, présentatrice pour le journal et la chaîne L'Équipe, a critiqué la position de Doku d'une manière qui a suscité un vif mécontentement.

    Estimant que la présence du père lors de l’accouchement n’avait que peu d’importance, elle a employé des propos qui ont suscité une vague de critiques virulentes sur les réseaux sociaux, ainsi que dans les milieux sportifs et médiatiques.

    La maison d’édition de L’Équipe a rapidement dû publier un communiqué pour affirmer que ces propos ne reflétaient ni ses valeurs ni sa ligne éditoriale.

    Mme Pierron a ensuite présenté des excuses publiques, et selon plusieurs médias français, elle n’a pas animé son émission habituelle le lendemain.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Un large élan de solidarité a été observé chez les stars du football.

    La réaction la plus forte est venue du monde du football lui-même, où joueurs, entraîneurs et personnalités ont exprimé leur soutien total à Doku.

    Parmi eux, l’attaquant de l’équipe d’Angleterre Ollie Watkins, déjà père de deux enfants, a pris la parole en s’appuyant sur son expérience personnelle.

    L’attaquant a rappelé que la naissance du premier enfant comptait parmi les moments les plus forts de l’existence, soulignant la valeur humaine unique d’accompagner sa compagne durant cet événement exceptionnel.

    Il a également rappelé que les footballeurs passent une grande partie de leur vie loin de leur famille en raison des matchs, des stages d’entraînement et des déplacements constants, et que, par conséquent, manquer de tels moments familiaux importants est extrêmement douloureux.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Les joueurs ne sont pas des machines. Cette affirmation, souvent répétée dans le milieu du football, rappelle une évidence : les footballeurs, quel que soit leur niveau, restent des êtres humains soumis à des limites physiques et mentales.

    De son côté, l'Association des footballeurs professionnels rappelle que les pressions et les exigences imposées aux joueurs ne doivent pas se faire au détriment des moments familiaux essentiels.

    Elle rappelle que les joueurs sont avant tout des individus dotés d’une vie privée et de responsabilités familiales, et non de simples athlètes professionnels.

    Elle rappelle que la création d’un environnement sain et équilibré pour les joueurs passe avant tout par le respect des temps forts de leur vie privée, tels que le mariage, la naissance d’un enfant ou les urgences familiales.

    L’une des interventions les plus marquantes est venue de l’Institut de la paternité, organisation qui défend le rôle des pères au sein de la famille.

    Jeremy Davies, vice-président exécutif de l’Institut, a comparé cette vision qui exige des joueurs qu’ils fassent abstraction de leur vie privée à celle des gladiateurs de l’ancien Colisée romain.

    Il rappelle que les supporters réclament sans cesse du spectacle et des victoires, mais oublient parfois que ces athlètes sont avant tout des êtres humains.

    Il a conclu en rappelant que l’argent, la célébrité et les trophées comptent moins que les instants humains qui soudent une famille.

  • FBL-WC-2026-STADIUM-PHILADELPHIAAFP

    Congé de paternité : l’absence de réglementations claires

    L’affaire Doku a remis en lumière l’absence de réglementations claires au sein du football concernant le congé de paternité.

    Si les règlements de la Fédération internationale de football (FIFA) garantissent aux joueuses des droits précis en matière de congé de maternité, avec des périodes rémunérées et des durées maximales, aucune disposition équivalente ne encadre la situation des joueurs masculins.

    Ce vide réglementaire place donc les joueurs devant un dilemme : concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, surtout en pleine compétition ou durant les saisons chargées.

  • FBL-WC-2018-ENG-PRESSERAFP

    Des précédents similaires dans le monde du football

    Doku n'est pas le premier footballeur confronté à ce dilemme, et il ne sera probablement pas le dernier. Lors de la Coupe du monde 2018, Fabian Delph avait quitté le groupe anglais en Russie pour être présent à la naissance de sa fille, avant de réintégrer l'effectif.

    La même année, l’Espagnol David Silva avait également manqué plusieurs matchs avec Manchester City après la naissance prématurée de son fils, choisissant de rester auprès de sa famille durant cette période délicate.

    De même, le gardien espagnol David de Gea a obtenu un congé prolongé en 2021 après la naissance de sa fille, en pleine pandémie de coronavirus.

    À l’inverse, d’autres joueurs ont dû vivre ces moments à distance : le Norvégien Leo Ostigard a assisté par visioconférence à la naissance de son fils pendant la Coupe du monde, et le Portugais Rúben Neves a connu une situation similaire durant les restrictions de déplacement liées à la pandémie de Covid-19.

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le football revêt une importance capitale… mais

    L’entraîneur danois Thomas Frank a résumé l’affaire en affirmant que le football reste « la plus importante des choses sans importance », rappelant ainsi que, malgré la place considérable qu’il occupe dans la vie des gens, il demeure moins essentiel que les grands événements humanitaires.

    Il a rappelé que la naissance d’un enfant est l’une des expériences les plus fortes qu’un être humain puisse vivre et qu’il a toujours conseillé à ses joueurs de donner la priorité à ce moment lorsqu’ils se trouvent confrontés à une situation similaire.

    Il a conclu son intervention en affirmant que le retour de Douko auprès de sa famille pour assister à la naissance de son enfant serait la bonne décision, soulignant que le joueur reviendrait ensuite plus heureux et plus serein.

  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS FRIDAYAFP

    Avant tout, c’est une victoire pour l’être humain, pas seulement pour le joueur.

    Les avis divergent souvent sur le football, mais la polémique autour de Jérémie Doku a créé un rare consensus, tant dans le milieu sportif qu’au-delà.

    Dans un univers où le succès se compte en buts, en victoires et en trophées, Douko a rappelé une évidence : certains moments de la vie sont irremplaçables.

    Son histoire a donc dépassé le simple débat sur une éventuelle absence à un match de Coupe du monde pour devenir le symbole d’un combat plus large : le droit des sportifs d’être pères, époux et individus à part entière, et non de simples stars tenues de donner sans cesse le meilleur d’elles-mêmes sur le terrain.

    Au final, le monde du football s’est accordé sur un message clair : certaines victoires ne se jouent pas sur la pelouse, mais au sein de la famille.

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