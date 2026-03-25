« Le football n'est pas une science exacte » : Carlo Ancelotti réagit à la pression autour de la sélection de Neymar alors que le Brésil intensifie ses préparatifs pour la Coupe du monde 2026

S'exprimant à la veille du match amical opposant le Brésil à la France à Boston, Ancelotti a répondu aux questions incessantes concernant l'absence persistante de Neymar de ses plans. L'entraîneur italien, qui n'a toujours pas convoqué l'attaquant de Santos depuis qu'il a pris les rênes de la sélection nationale, a pris acte du débat public mais a insisté sur le fait que sa priorité restait le collectif.

« J'observe tout, j'écoute tout. Mais mon rôle est de prendre des décisions. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion, car le football n'est pas une université... le football n'est pas une science exacte. Chacun a son opinion, et je dois respecter celle de chacun », a déclaré Ancelotti aux journalistes, selon ESPN.