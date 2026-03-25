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« Le football n'est pas une science exacte » : Carlo Ancelotti réagit à la pression autour de la sélection de Neymar alors que le Brésil intensifie ses préparatifs pour la Coupe du monde 2026
Ancelotti reste inflexible quant à la composition de son effectif
S'exprimant à la veille du match amical opposant le Brésil à la France à Boston, Ancelotti a répondu aux questions incessantes concernant l'absence persistante de Neymar de ses plans. L'entraîneur italien, qui n'a toujours pas convoqué l'attaquant de Santos depuis qu'il a pris les rênes de la sélection nationale, a pris acte du débat public mais a insisté sur le fait que sa priorité restait le collectif.
« J'observe tout, j'écoute tout. Mais mon rôle est de prendre des décisions. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion, car le football n'est pas une université... le football n'est pas une science exacte. Chacun a son opinion, et je dois respecter celle de chacun », a déclaré Ancelotti aux journalistes, selon ESPN.
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Romario et Ronaldo mènent la charge en faveur de Neymar
La pression sur Ancelotti s'est intensifiée à la suite des interventions virulentes de figures emblématiques du football brésilien. Romario, héros de la Coupe du monde 1994, s'est montré particulièrement direct dans son analyse de la situation, exhortant le sélectionneur à privilégier le talent plutôt que des critères de condition physique rigides, en déclarant : « Un joueur vedette doit jouer. La sélection nationale est le lieu où se retrouvent les meilleurs et les plus talentueux. La préparation pour la Coupe du monde dure un mois, ce qui est suffisant pour qu’un athlète récupère, tant physiquement que techniquement, pour retrouver son rythme de match et pour créer une alchimie avec le groupe. Il vaut mieux avoir un joueur vedette comme Neymar, même s’il n’est pas à 100 %, que de convoquer n’importe quel autre joueur. »
Ronaldo Nazario a ajouté : « Si Neymar est en forme physiquement, je l'emmènerais à la Coupe du monde. J'espère que Neymar est en bonne forme physique. S'il l'est, je suis certain qu'Ancelotti le sélectionnera. Il peut apporter son aide. »
« Il reste le joueur brésilien le plus talentueux »
Fabinho, la star brésilienne chevronnée qui figurait dans la sélection d'Ancelotti pour le stage de mars, a lui aussi apporté son soutien à Neymar. « Pour moi, il reste aujourd’hui le joueur brésilien le plus talentueux », a déclaré cette semaine l’ancienne star de Liverpool. « Il peut faire la différence à tout moment, il peut donc jouer un rôle crucial lors d’une Coupe du monde. S’il est en forme et en bonne condition physique, c’est le meilleur. »
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Le temps joue contre Neymar
Le Brésil se concentre désormais sur son match contre la France, puis sur le match amical contre la Croatie, tandis qu'Ancelotti commence à finaliser ses plans pour la Coupe du monde. Il ne reste plus que huit matchs à Neymar avec Santos avant qu'Ancelotti ne dévoile sa sélection pour le tournoi, à commencer par un match de Serie A contre Remo-PA le 2 avril.